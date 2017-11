Ultima ora

22:14Sacerdote arrestato a Piacenza per maltrattamenti a disabili

(ANSA) - PIACENZA, 10 NOV - Un sacerdote è stato arrestato a Piacenza dalla polizia, accusato di alcuni presunti maltrattamenti nei confronti dei disabili accolti in una struttura della città. L'indagine è condotta dagli investigatori della Squadra mobile. Riserbo degli inquirenti, che non hanno fatto trapelare l'identità del sacerdote indagato, che comunque non sarebbe un parroco. Sarebbe stato prelevato nella sua abitazione dai poliziotti e ora si troverebbe in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).

21:42Mondiali: 2-0 al Sudafrica, Senegal stacca pass per Russia

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il Senegal è la 24/a squadra a qualificarsi per i Mondiali in Russia. La nazionale di Aliou Cissé ha staccato il pass battendo 2-0 il Sudafrica e vincendo così il gruppo D della zona africana. Le reti sono state messe a segno da Sakho (12 pt) e Mikhize (autorete al 38' pt). Martedì prossimo è in programma il ritorno a Dakar, ma i 'Leoni' sono aritmeticamente qualificati con 11 punti, contro i 4 del Sudafrica e i 6 di Burkina Faso e Capo Verde. Il Senegal torna a giocare una fase finale del Mondiale dopo 16 anni.

21:37Calcio: Mertens, ultimo anno migliore della mia carriera

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - 'L'ultimo anno è stato il migliore della mia carriera. Difficile spiegare ciò che accade a Napoli, bisogna viverlo'. Dries Mertens, dal ritiro della Nazionale belga rilascia un'intervista al quotidiano De Morgen e parla del suo momento con la squadra partenopea. 'E' un periodo bellissimo - dice l'attaccante - che speriamo duri fino alla fine, i tifosi sono euforici perchè siamo ancora in testa alla classifica'. Mertens non ritiene di essere l'erede di Higuain. 'Non mi vedo - spiega - come un top-man come lui per il quale sono stati spesi tanti soldi. Al momento sono concentrato sul Napoli e penso solo al campo'. Riguardo alla posizione tattica che assume in campo con la maglia azzurra, Mertens osserva: 'In realtà non gioco come una vera prima punta, torno spesso a centrocampo. Nel Belgio spesso vado in profondità, mentre il gioco del Napoli mi porta spesso sia a dentro che a sinistra'.

21:31Omicidio stradale: indagata madre 13enne morta nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Una ragazzina di 13 anni è morta ieri in un incidente stradale a Gassino, nel Torinese. Oggi la madre, ancora ricoverata con il marito in ospedale, è stata iscritta dalla procura di Ivrea nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. La donna, 39 anni, era alla guida di una Mini che, mercoledì sera, alle porte di Gassino, ha tamponato un'altra vettura che stava effettuando un'inversione di marcia. Nello scontro ad avere la peggio è stata la figlia Beatrice, seduta sul sedile posteriore senza le cinture di sicurezza. Al vaglio degli inquirenti c'è la velocità della Mini e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza.(ANSA).

21:20Mondiali: Svezia-Italia, gioca Belotti

(ANSA) - STOCCOLMA, 10 NOV - Belotti al centro dell'attacco azzurro, in coppia con Immobile: le formazioni ufficiali confermano le indicazioni della vigilia per Svezia-Italia, andata del play off per i Mondiali 2018. Ventura ha scelto un 3-5-2 con Candreva e Darmian esterni di un centrocampo composto da Parolo, Verratti e De Rossi. Zaza e Spinazzola, alle prese con problemi fisici, non sono neanche in panchina.

21:04Uccise ex fidanzata incinta, condannato a 30 anni a Treviso

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Mihail Savciuc, 19 anni, di Godega Sant'Urbano (Treviso), è stato condannato oggi a Treviso, con rito abbreviato, a 30 anni di reclusione per aver ucciso la ex fidanzata, Irina Bakal, 20 anni, al settimo mese di gravidanza. Il corpo della giovane fu ritrovato nel marzo scorso in un boschetto alla periferia di Vittorio Veneto (Treviso), dove i due si erano incontrati su richiesta della ragazza per chiarire le responsabilità relative alla paternità del figlio.

21:01Stretta di mano fra Trump e Putin

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Stretta di mano fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il presidente russo Vladimir Putin. Durante la foto di famiglia al summit Apec in Vietnam, Trump e Putin si sono salutati con una stretta di mano e hanno scambiato alcune parole.