Ultima ora

00:59Mondiali: Insigne “Ora testa bassa e lavorare”

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ora testa bassa e lavorare". Lorenzo Insigne, il grande escluso dell'andata del playoff mondiale, risponde così a Rai Sport dopo il brutto ko di Solna. "Stasera al di là del loro gol, la squadra ha fatto tanto, loro hanno avuto solo quell'occasione. Secondo me non abbiamo giocato male, peccato per quell'episodio, a San Siro dobbiamo cambiare atteggiamento, essere concentrati per prepararla bene e cercare a tutti i costi di andare in Russia". Nessuna polemica sull'aver giocato un quarto d'ora: "Il mister se mi fa giocare 1' o 90' cambia poco, io do sempre il massimo. Stasera mi ha chiesto se me la sentivo di sostituire Verratti, potevo dare di più mi dispiace".

00:24Mondiali: Bonucci, lunedì serve gara della vita, con testa

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Oggi c'è stato stato da penare, alla prossima partita dobbiamo imparare dagli errori fatti questa sera, quando siamo stati lenti a girare la palla. Ci sarà da battagliare, ma noi al Mondiale dobbiamo andarci, è troppo importante". Così l'azzurro Leonardo Bonucci ai microfoni della Rai dopo la sconfitta dell'Italia contro la Svezia a Solna. Il difensore è sicuro che il pubblico di San Siro darà una grossa mano all'Italia, ma "bisognerà tirare fuori tutte le nostre energie. Ci vorrà la partita della vita, con testa".

00:20Ventura “Ko immeritato, ora S.Siro ci prenda per mano”

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Una sconfitta immeritata, un risultato non corretto per quello che si è visto, loro non hanno fatto un un tiro in porta. Noi abbiamo avuto occasioni e preso un palo, spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro. In una partita così serviva più attenzione". Così il ct Ventura dopo il ko dell'Italia a Solna. "Non è una giustificazione, il pareggio era il minimo che potessimo ambire e spero che a Milano permettano a noi le stesse cose concesse a loro stasera. Adesso S.Siro ci deve prendere per mano".

00:11Calcio: mondiali, Svezia-Italia 1-0

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Svezia batte l'Italia 1-0 nell'andata dello spareggio per i Mondiali 2018. A Solna, gli azzurri soffrono nel primo tempo la maggiore intensità degli avversari, ma mancano una buona occasione per andare presto in vantaggio quando Belotti di testa sfiora il palo alla destra del portiere di casa. La Svezia ha buon ritmo e arriva spesso per prima sul pallone, mentre le punte dell'Italia ne hanno pochi di giocabili. Verratti si prende un giallo e, diffidato, salterà il ritorno a Milano. L'Italia si muove meglio nella ripresa, ma senza trovare occasioni favorevoli, e al 17' va sotto: Johansson, appena entrato per Ekdal, batte di destro e una deviazione di De Rossi spiazza Buffon. Entra Eder al posto di Belotti, ma al 25' è Darmian che colpisce in pieno un palo su tiro da fuori area. Ventura si gioca poi la carta Insigne e toglie un impalpabile Verratti, ma la mossa non basta. A Milano bisognerà vincere.

22:14Sacerdote arrestato a Piacenza per maltrattamenti a disabili

(ANSA) - PIACENZA, 10 NOV - Un sacerdote è stato arrestato a Piacenza dalla polizia, accusato di alcuni presunti maltrattamenti nei confronti dei disabili accolti in una struttura della città. L'indagine è condotta dagli investigatori della Squadra mobile. Riserbo degli inquirenti, che non hanno fatto trapelare l'identità del sacerdote indagato, che comunque non sarebbe un parroco. Sarebbe stato prelevato nella sua abitazione dai poliziotti e ora si troverebbe in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. (ANSA).

21:42Mondiali: 2-0 al Sudafrica, Senegal stacca pass per Russia

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il Senegal è la 24/a squadra a qualificarsi per i Mondiali in Russia. La nazionale di Aliou Cissé ha staccato il pass battendo 2-0 il Sudafrica e vincendo così il gruppo D della zona africana. Le reti sono state messe a segno da Sakho (12 pt) e Mikhize (autorete al 38' pt). Martedì prossimo è in programma il ritorno a Dakar, ma i 'Leoni' sono aritmeticamente qualificati con 11 punti, contro i 4 del Sudafrica e i 6 di Burkina Faso e Capo Verde. Il Senegal torna a giocare una fase finale del Mondiale dopo 16 anni.

21:37Calcio: Mertens, ultimo anno migliore della mia carriera

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - 'L'ultimo anno è stato il migliore della mia carriera. Difficile spiegare ciò che accade a Napoli, bisogna viverlo'. Dries Mertens, dal ritiro della Nazionale belga rilascia un'intervista al quotidiano De Morgen e parla del suo momento con la squadra partenopea. 'E' un periodo bellissimo - dice l'attaccante - che speriamo duri fino alla fine, i tifosi sono euforici perchè siamo ancora in testa alla classifica'. Mertens non ritiene di essere l'erede di Higuain. 'Non mi vedo - spiega - come un top-man come lui per il quale sono stati spesi tanti soldi. Al momento sono concentrato sul Napoli e penso solo al campo'. Riguardo alla posizione tattica che assume in campo con la maglia azzurra, Mertens osserva: 'In realtà non gioco come una vera prima punta, torno spesso a centrocampo. Nel Belgio spesso vado in profondità, mentre il gioco del Napoli mi porta spesso sia a dentro che a sinistra'.