07:53Corea Nord: al via esercitazioni con tre portaerei Usa

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - Tre portaerei Usa a propulsione nucleare e relativi gruppi d'attacco, 11 cacciatorpediniere con tecnologie antimissile Aegis, 7 unità navali sudcoreane, incluse due con standard Aegis, hanno dato oggi il via alle manovre nel mar del Giappone. La prova di forza contro la Corea del Nord, nel mezzo della visita del presidente Donald Trump in Asia, mira anche a neutralizzare la minaccia nucleare di Pyongyang. La Uss Reagan, la Uss Roosevelt e la Uss Nimitz si ritroveranno in zona intorno a lunedì, secondo il Comando di stato maggiore di Seul.

07:49Star soccer Usa accusa Blatter, ‘mi ha molestata’

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Lo scandalo delle molestie si allarga al mondo del calcio. Nel mirino l'ex numero uno della Fifa Sepp Blatter, accusato di aggressione a sfondo sessuale da Hope Solo, un'icona del soccer femminile. Solo, 36 anni, di origine italiana, è stata il portiere della nazionale Usa campione del mondo nel 2015 e due volte campione olimpica nel 2008 e 2012. Ad una rivista portoghese - come riportano i media americani - ha raccontato di essere stata molestata nel 2013 in occasione della cerimonia per il Pallone d'oro. Blatter l'avrebbe importunata prima che i due salissero sul palco.

07:42Ttp: verso accordo senza gli Stati Uniti

(ANSA) - DA NANG (VIETNAM), 11 NOV - Al vertice Apec di Da Nang, in Vietnam, è stato raggiunto un accordo di massima sul commercio tra i Paesi di Asia e Pacifico senza gli Stati Uniti. I ministri hanno precisato che è stata raggiunta una intesa sugli "aspetti principali" dell'Alleanza tra gli 11 Paesi dell'area Trans-Pacifica, abbandonata da Donald Trump poco dopo la sua elezione. La firma del patto, inizialmente prevista per venerdì, non sembra comunque imminente, rimanendo ancora distanze tra i Paesi del Tpp. Incerta, fra l' altro, la posizione del Canada rispetto ad una intesa senza gli Stati Uniti. A margine del vertice per il presidente Donald Trump sta cominciando una giornata densa di incontri. Escluso già da ieri un colloquio bilaterale con Vladimir Putin ma, secondo indiscrezioni, un contatto informale non è da escludere. Trump ha fatto uscire gli Stati Uniti dal patto sul commercio dell'area del Pacifico, meglio noto come Ttp, affermando di preferire accordi bilaterali con i singoli Paesi.

00:59Mondiali: Insigne “Ora testa bassa e lavorare”

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ora testa bassa e lavorare". Lorenzo Insigne, il grande escluso dell'andata del playoff mondiale, risponde così a Rai Sport dopo il brutto ko di Solna. "Stasera al di là del loro gol, la squadra ha fatto tanto, loro hanno avuto solo quell'occasione. Secondo me non abbiamo giocato male, peccato per quell'episodio, a San Siro dobbiamo cambiare atteggiamento, essere concentrati per prepararla bene e cercare a tutti i costi di andare in Russia". Nessuna polemica sull'aver giocato un quarto d'ora: "Il mister se mi fa giocare 1' o 90' cambia poco, io do sempre il massimo. Stasera mi ha chiesto se me la sentivo di sostituire Verratti, potevo dare di più mi dispiace".

00:24Mondiali: Bonucci, lunedì serve gara della vita, con testa

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Oggi c'è stato stato da penare, alla prossima partita dobbiamo imparare dagli errori fatti questa sera, quando siamo stati lenti a girare la palla. Ci sarà da battagliare, ma noi al Mondiale dobbiamo andarci, è troppo importante". Così l'azzurro Leonardo Bonucci ai microfoni della Rai dopo la sconfitta dell'Italia contro la Svezia a Solna. Il difensore è sicuro che il pubblico di San Siro darà una grossa mano all'Italia, ma "bisognerà tirare fuori tutte le nostre energie. Ci vorrà la partita della vita, con testa".

00:20Ventura “Ko immeritato, ora S.Siro ci prenda per mano”

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Una sconfitta immeritata, un risultato non corretto per quello che si è visto, loro non hanno fatto un un tiro in porta. Noi abbiamo avuto occasioni e preso un palo, spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro. In una partita così serviva più attenzione". Così il ct Ventura dopo il ko dell'Italia a Solna. "Non è una giustificazione, il pareggio era il minimo che potessimo ambire e spero che a Milano permettano a noi le stesse cose concesse a loro stasera. Adesso S.Siro ci deve prendere per mano".

00:11Calcio: mondiali, Svezia-Italia 1-0

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Svezia batte l'Italia 1-0 nell'andata dello spareggio per i Mondiali 2018. A Solna, gli azzurri soffrono nel primo tempo la maggiore intensità degli avversari, ma mancano una buona occasione per andare presto in vantaggio quando Belotti di testa sfiora il palo alla destra del portiere di casa. La Svezia ha buon ritmo e arriva spesso per prima sul pallone, mentre le punte dell'Italia ne hanno pochi di giocabili. Verratti si prende un giallo e, diffidato, salterà il ritorno a Milano. L'Italia si muove meglio nella ripresa, ma senza trovare occasioni favorevoli, e al 17' va sotto: Johansson, appena entrato per Ekdal, batte di destro e una deviazione di De Rossi spiazza Buffon. Entra Eder al posto di Belotti, ma al 25' è Darmian che colpisce in pieno un palo su tiro da fuori area. Ventura si gioca poi la carta Insigne e toglie un impalpabile Verratti, ma la mossa non basta. A Milano bisognerà vincere.