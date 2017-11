Ultima ora

11:51Germania: investe passanti a Berlino, nessun ferito

(ANSA) - BERLINO, 11 NOV - Un uomo ha investito un gruppo di persone a Berlino con un'auto presa a noleggio nella notte fra sabato e domenica. Secondo la polizia, non è ancora chiaro se avesse l'intenzione di colpire i passanti o se si sia trattato di un incidente. Nessuno è rimasto ferito. La persona che ha noleggiato l'auto è di origine marocchina, ma non è stato ancora chiarito se fosse lui a condurre il veicolo. Il fatto è accaduto nel quartiere di Reinickendorf. I passanti, che si trovavano sul marciapiede, sono riusciti a salvarsi, mentre chi era alla guida dell'auto ha sbandato finendo sull'altra corsia. La persona si è poi data alla fuga e la polizia non ha ancora rivelato se sia stata fermata.

11:45Isis: Usa e Russia, lotteremo fino alla sua sconfitta

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Donald Trump e Vladimir Putin si sono detti d'accordo nel continuare gli sforzi congiunti nella lotta contro l'Isis fino a quando sarà sconfitto. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta sulla Siria approvata dai due leader dopo un brevissimo colloquio al vertice Apec in Vietnam. Lo riferisce il Cremlino che ha pubblicato online il testo dell'accordo.

11:44Siria: Usa e Russia, no a soluzione militare a crisi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - No alla soluzione militare alla crisi siriana. E' quanto emerge dalla dichiarazione congiunta sulla Siria approvata dal presidente americano, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, dopo un brevissimo colloquio al vertice Apec in corso in Vietnam. Lo riferiscono le agenzie russe. Trump e Putin hanno confermato il loro impegno per "la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Siria" e hanno invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano ad "aderire al processo di pace di Ginevra".

11:42Roma: Caritas, capitale anche povertà, 16mila in strada

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La povertà a Roma cresce e investe persone fino a qualche anno fa indenni: ceto medio, diplomati, gente che ha visto la vita cambiare improvvisamente e che ora si trova in coda per la mensa o per un pacco alimentare. Quasi la metà dei "nuovi poveri" sono italiani. A tracciare un quadro del disagio a Roma è la Caritas diocesana nel Rapporto presentato alla Lateranense con il Vicario di Roma, mons. Angelo De Donatis. "Non lasciamoli soli" è l'invito del Papa contenuto nel programma affidato alla 'sua' diocesi. Il direttore della Caritas diocesana, mons. Enrico Feroci, si augura che i dati spingano "i cittadini ad operare per la solidarietà, l'ascolto, la gratuità". "Se l'Italia, soprattutto l'universo giovanile, ha accusato ferite a causa della crisi, Roma è anche in questo 'capitale'", sottolinea Caritas Roma riferendo che il popolo dei senza dimora e dunque "in povertà estrema" arriva fino a 16mila persone. Ma c'è anche un "barbonismo domestico", cioè "persone in abbandono totale pur vivendo in una casa".

11:40Mondiali 2018: stampa spagnola, Italia sull’orlo dell’abisso

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Commenti impietosi sull'Italia nella stampa spagnola, dopo la sconfitta di ieri sera in Svezia nell'andata dello spareggio Mondiale. "La Svezia spinge l'Italia sull'orlo dell'abisso" scrive il quotidiano sportivo Marca, e sottolinea che "i giganti della Svezia hanno smantellato la BBC azzurra". Il segreto degli svedesi per mettere sotto l'Italia , secondo Marca è stato "calcio diretto e pressione soffocante. Intensità fisica", e conclude "l'Italia ha perso la sua sicurezza". Il Mundo Deportivo sottolinea che l'Italia "complica la sua partecipazione al Mondiale" e riporta le parole del tecnico svedese Jan Andersson "non sentiamo di aver vinto in modo ingiusto". Il quotidiano madrileno As pubblica lo stesso titolo di Marca: Italia sull'orlo dell'abisso. "Dopo 30 secondi si è capito che partita sarebbe stata" scrive As, e aggiunge che "gli azzurri non hanno mai dato la sensazione di poter superare i loro avversari. Nel ritorno a San Siro rimonta complicata". (ANSA).

11:21Sicilia: accusato comprare voti, indagato neo eletto Tamajo

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - Avrebbe comprato parte dei quasi 14 mila consensi ottenuti pagando 25 euro a voto. E' l'accusa che la procura di Palermo rivolge al neo eletto Edy Tamajo, 41 anni, che alle regionali siciliane ha corso in Sicilia futura (formazione che fa capo all'ex ministro Salvatore Cardinale) a sostegno del candidato del centrosinistra Fabrizio Micari. Tamajo, che respinge l'accusa, ha ricevuto un avviso di garanzia come riportano alcuni quotidiani. L'indagato è stato il più votato a Palermo e il terzo in Sicilia per numero di consensi. Il capo d'imputazione che gli è stato contestato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Fabiola Furnari è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Un passato nel centrodestra, quattro anni fa Tamajo aveva cambiato schieramento transitando nel centrosinistra.

11:19Mondiali 2018: spareggi, Nuova Zelanda-Perù 0-0

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Si è conclusa 0-0 anche la seconda delle partite della notte, match d'andata per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. La sfida Nuova Zelanda-Perù, disputata al Westpac Stadium di Wellington, è finita senza gol. Entrambe le squadre sono state accolte in campo dai saluti tradizionali maori. Il Perù ha dominato la prima parte del gioco ma la Nuova Zelanda ha reagito prepotentemente e avrebbe potuto vincere se il tiro di Ryan Thomas fosse andato a segno. Partita di ritorno a Lima, in Perù, il 15 novembre.