Ultima ora

12:30Mondiali: Svezia esulta, “biglietto per la coppa è vicino”

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "La rabbia italiana contro la Svezia e l'arbitro" titola così la versione online del maggiore quotidiano svedese Afton Bladet, il giorno dopo la vittoria contro gli azzurri. C'è "preoccupazione nella Svezia per la partita di ritorno" e gli scandinavi "temono un arbitro debole". L'attaccante Marcus Berg accusa "hanno cercato di farmi fuori", la partita di Milano "sarà una dannata guerra". Nel merito della partita fra i tanti commenti, uno è riservato al ct Ventura: "l'Italia non ha ancora trovato la sua identità". Il Goteborg Posten titola entusiasta "il biglietto per la Coppa del mondo è vicino", e sottolinea con malcelata ironia che Verratti, "ha dato un'ulteriore iniezione positiva, facendosi ammonire "(era già diffidato e salterà il ritorno). Lo Stockholm Expressen titola con evidenza sulla sua versione online, su un video che "rivela la mossa sporca dell'Italia" in cui si vede Chiellini, a terra dopo uno scontro, che solleva la testa per guardare cosa fa l'arbitro, e poi si rimette in posizione".

12:25Studentessa denuncia,calci e insulti su bus perché di colore

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Insultata e presa a calci, sull'autobus, perché di colore. E' quanto denunciato ai carabinieri, che stanno ora accertando i fatti, da una studentessa di quindici anni, promessa del basket, papà originario di un Paese africano e mamma italiana. "Appena salita sul bus, un uomo sui sessant'anni, senza motivo, mi ha sferrato un forte calcio al ginocchio", è il racconto della giovane. Ad occuparsi degli accertamenti sono i carabinieri di Grugliasco, nell'hinterland di Torino. La giovane si stava recando a scuola, come ogni mattina, zaino sulle spalle e cuffiette alle orecchie. "Mi sono spostata, ho tentato di far finta di nulla, ma quell'uomo continuava a fissarmi - racconta -. Mi ha detto: 'è inutile che tu vada a scuola, tanto finirai sulla strada. Torna al tuo Paese...". Frasi condite da parole razzisti, insulti e offese. Intorno nessuno è intervenuto. La ragazzina è arrivata a scuola in lacrime, poi la decisione di denunciare l'episodio, sostenuta dal presidente della squadra di basket per cui gioca.(ANSA).

12:01Libano:Gran Mufti, mantenere rapporti fraterni con A.Saudita

(ANSA)- ROMA, 11 NOV - Il Gran Mufti libanese, Abdul Latif Deryan, ha sottolineato l'importanza di mantenere "fraterne e storiche relazioni" con l'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, le dichiarazioni del Gran Mufti del Libano, la più alta carica religiosa nel Paese, arriverebbero subito dopo le dimissioni del Primo ministro libanese, Sadd Al Hariri, annunciate attraverso un discorso trasmesso in televisione dall'Arabia Saudita.

11:54Paradise Papers: McDonnell, regina sveli i conti finanziari

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La regina Elisabetta dovrebbe rendere pubblici i propri conti finanziari a seguito delle rivelazioni sui suoi investimenti offshore emerse dallo scandalo dei Paradise Papers. E' quanto chiede John McDonnell, numero due del partito laburista e cancelliere dello Scacchiere ombra, in un'intervista esclusiva all'Independent. Secondo McDonnell, le informazioni relative alla regina e ai milioni di sterline investiti nel paradiso fiscale offshore dimostrano che "la cultura dell'evasione fiscale si è diffusa ovunque". Per il cancelliere dello Scacchiere ombra, i consiglieri della monarca l'hanno messa in imbarazzo e ha chiesto quindi che il ministro del governo conservatore, Patrick McLoughlin, responsabile della supervisione delle finanze di Elisabetta II, chieda pubblicamente scusa. Secondo quanto svelato dalle nuove carte dei Panama Papers, la regina risulta aver investito ingenti somme nel paradiso fiscale delle Cayman attraverso il Ducato di Lancaster.

11:51Germania: investe passanti a Berlino, nessun ferito

(ANSA) - BERLINO, 11 NOV - Un uomo ha investito un gruppo di persone a Berlino con un'auto presa a noleggio nella notte fra sabato e domenica. Secondo la polizia, non è ancora chiaro se avesse l'intenzione di colpire i passanti o se si sia trattato di un incidente. Nessuno è rimasto ferito. La persona che ha noleggiato l'auto è di origine marocchina, ma non è stato ancora chiarito se fosse lui a condurre il veicolo. Il fatto è accaduto nel quartiere di Reinickendorf. I passanti, che si trovavano sul marciapiede, sono riusciti a salvarsi, mentre chi era alla guida dell'auto ha sbandato finendo sull'altra corsia. La persona si è poi data alla fuga e la polizia non ha ancora rivelato se sia stata fermata.

11:45Isis: Usa e Russia, lotteremo fino alla sua sconfitta

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Donald Trump e Vladimir Putin si sono detti d'accordo nel continuare gli sforzi congiunti nella lotta contro l'Isis fino a quando sarà sconfitto. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta sulla Siria approvata dai due leader dopo un brevissimo colloquio al vertice Apec in Vietnam. Lo riferisce il Cremlino che ha pubblicato online il testo dell'accordo.

11:44Siria: Usa e Russia, no a soluzione militare a crisi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - No alla soluzione militare alla crisi siriana. E' quanto emerge dalla dichiarazione congiunta sulla Siria approvata dal presidente americano, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, dopo un brevissimo colloquio al vertice Apec in corso in Vietnam. Lo riferiscono le agenzie russe. Trump e Putin hanno confermato il loro impegno per "la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Siria" e hanno invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano ad "aderire al processo di pace di Ginevra".