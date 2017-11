Ultima ora

14:12Scherma: Cdm fioretto, a Tokyo due azzurri sul podio

(ANSA) - TOKYO, 11 NOV - Andrea Cassarà ed Edoardo Luperi salgono sul podio della prova di Coppa del mondo di fioretto svoltasi a Tokyo. Sul gradino più alto va però il francese Erwan Le Pechoux, con Cassarà al secondo posto e Luperi al terzo. E' stato proprio il francese a fermare i due azzurri determinando il loro piazzamento finale. Infatti l'esperto Le Pechoux ha superato in semifinale Luperi per 15-8 e poi in finale si è imposto contro Cassarà piazzando la stoccata del 15-14 al termine di un match che ha dimostrato la caratura tecnica di due atleti protagonisti da anni del fioretto mondiale. Il 33enne Cassarà ha esordito sulle pedane giapponesi superando il britannico Ben Peggs per 15-10 e proseguendo con il successo sul francese Julien Mertine per 15-13. Negli ottavi vittoria sullo statunitense Race Imboden per 15-10. Nei quarti successo per 15-12 l'altro francese Enzo Lefort, prima di avere la meglio sullo statunitense Gerek Meinhardt (15-11). Luperi, invece, torna a distanza di 3 anni su un podio in Coppa.

14:06Scherma: Cdm Spada donne, male le azzurre in Cina

(ANSA) - SUZHOU (CINA), 11 NOV - Rimangono lontane dal podio le spadiste azzurre nella prova individuale di Coppa del Mondo svoltasi a Suzhou. Sulle pedane cinesi a vincere è stata la padrona di casa Yiwen Sun, che in finale ha sconfitto la brasiliana con trascorsi azzurri Nathalie Moellhausen per 15-9. Proprio la cinese è stata l'artefice dell'eliminazione di due azzurre. Nel turno delle 16 infatti la spadista asiatica ha fermato l'avanzata di Giulia Rizzi per 15-9, interrompendo così la striscia positiva dell'azzurra che aveva superato prima la fase di qualificazione e poi nel tabellone principale aveva battuto l'ucraina Pochkalova per 15-13 e poi la sudcoreana Choi Injeong per 9-8. La vincitrice della prova, Yiwen Sun, nel tabellone delle 32, aveva anche piazzato la stoccata decisiva del 7-6 che aveva condannato Alberta Santuccio. Stop nelle 32 anche per l'altra azzurra Roberta Marzani, eliminata per mano della portacolori di Hong Kong, Kong Man Vivian per 15-11.

14:03Mondiali: Gentiloni, lunedì tiferò Italia ma da casa

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 11 NOV - Il premier Paolo Gentiloni è arrivato al meeting di Medici con l'Africa Cuamm, ad Assago. Gentiloni è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, col quale si è abbracciato, e dal prefetto Luciana Lamorgese. Nessuna dichiarazione ai giornalisti, se non una breve risposta a chi gli aveva chiesto se sarebbe tornato lunedì per seguire Italia-Svezia a San Siro: "Tifo da casa", ha sorriso Gentiloni.

13:58Indonesia: statua cera Hitler a museo rimossa dopo proteste

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Una statua di cera raffigurante Hitler davanti a campo di concentramento di Auschwitz è stata rimossa dal museo della città indonesiana di Yogjakarta dopo l'indignazione provocata a livello internazionale. Lo riferisce SkyNews. La statua è presente nel museo dal 2014 e da allora i visitatori hanno sempre potuto posare accanto per farsi un selfie sostenendo che nessuno si è mai lamentato. "La maggior parte dei nostri visitatori si divertono in quanto lo considerano un museo da intrattenimento...bisogna lasciare che sia il popolo a giudicare se il carattere sia buono o cattivo", si legge in una nota del museo. Ma il coro di condanne dei gruppi a difesa dei diritti umani si è fatto più insistente nei giorni scorsi e oggi il De Mata Trick Eye Museum ha annunciato di aver rimosso la statua.

13:53Auto: il Rally Italia Talent ‘corre’ anche sulla radio

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il GF dei motori ora 'corre' anche sulle onde della radio. Rds 100% Grandi Successi, uno dei big tra i Network radiofonici nazionali, ha deciso di diventare Media Partner di Aci Rally Italia Talent: sarà quindi la Radio ufficiale del Rit per l'edizione 2018, seguendo le selezioni, la semifinale, la finale e le gare premio, organizzando anche iniziative per i suoi ascoltatori. L'importante partnership con Rds 100% Grandi Successi - spiegano gli organizzatori del Rit - ''è anche strategica, oltre che per Aci Rally Italia Talent e per i suoi iscritti, per ampliare il target degli appassionati e per promuovere i Rally come meritano grazie ad un grande Media Partner''. Nove le selezioni regionali in tutta Italia tra gennaio e marzo 2018, una semifinale a fine marzo ed una finale ad aprile, con vetture Abarth 595 Competizione e Abarth 124 Spider, messe a disposizione di Abarth. Le iscrizioni alla 5/a edizione di Aci Rally Italia Talent sono ufficialmente aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it.

13:36Putin a Trump, mai intromesso nelle elezioni Usa 2016

(ANSA) - HANOI, 11 NOV - Il presidente Usa, Donald Trump, sostiene che il collega russo Vladimir Putin ha negato ancora una volta di essersi intromesso nelle elezioni americane del 2016 durante la breve conversazione che i due leader hanno avuto oggi al vertice dell'Apec in Vietnam. Tuttavia, nel colloquio con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump non ha detto se crede completamente a quanto detto da Putin. "Ogni volta che mi vede mi dice: 'Non l'ho fatto' e credo veramente che quando me lo dice ne sia convinto", ha detto Trump.

13:33Yemen: raid coalizione araba, colpito ministero Difesa

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il ministero della Difesa dello Yemen nella capitale Sanaa è stato bombardato dalle forze della coalizione araba a guida saudita. Secondo quanto riferisce il network dei miliziani yemeniti, Al Masirah, due attacchi aerei avrebbero colpito il ministero da cui testimoni sostengono di aver visto provenire del fumo. Un missile avrebbe colpito un'area residenziale vicino al ministero, ferendo almeno otto civili.