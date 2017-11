Ultima ora

15:04Italia-Brasile: lunedì Alfano incontra collega Nunes

(ANSA) - BRASILIA, 11 NOV - Colloquio lunedì a Roma tra i ministri degli esteri italiano Angelino Alfano e brasiliano Aloysio Nunes. Lo scrive il sito del ministero degli esteri brasiliano Itamaray. Tanti i temi di interesse bilaterale e multilaterale nell'agenda dei due ministri: dai rapporti commerciali ai negoziati tra Mercosur e Unione Europea. Nel corso dell'incontro, inevitabilmente, troverà spazio anche il caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista per il quale l'Italia ha chiesto l'estradizione finora negata da Brasilia.

15:04Iraq: Abadi annuncia offensiva anti-Isis nell’Anbar

(ANSA) - BEIRUT, 11 NOV - Il premier iracheno, Haidar al Abadi, ha annunciato oggi l'avvio dell'offensiva militare per la conquista dell'ultima zona dell'Iraq in mano all'Isis nella regione occidentale di Anbar. Citato dalla tv al Iraqiya, vicina al governo, Abadi ha precisato che l'offensiva è diretta contro la cittadina di Rawa, lungo l'autostrada internazionale tra Damasco e Baghdad. Dopo la caduta nei giorni scorsi di Qaim, a ridosso del confine con la Siria, Rawa rimane l'ultima cittadina irachena parzialmente in mano all'Isis. Il resto di Anbar è un territorio per lo più stepposo e con pochi centri abitati.

15:04Donna investita e uccisa su A1, era su corsia di emergenza

(ANSA) - ATTIGLIANO (TERNI), 11 NOV - Una donna di 29 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante lungo il tratto umbro dell'Autosole, nel tratto compreso tra le uscite di Attigliano e Orte, in direzione sud. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Orvieto, che stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. In base ai primi rilievi sembra che la giovane sia stata travolta dopo essere scesa dall'auto, ferma nella corsia di emergenza. Inutili i soccorsi del 118. Non si registrano particolari ripercussioni sulla circolazione stradale. (ANSA).

15:02Ambiente: India, New Delhi annulla progetto targhe alterne

(ANSA) - NEW DELHI, 11 NOV - Il governo della città di New Delhi ha annunciato oggi a sorpresa la decisione di non avviare a partire da lunedì e per cinque giorni, come previsto, un piano di circolazione a targhe alterne che doveva contribuire al miglioramento della qualità dell'aria cittadina. Per tutta la settimana la capitale e la sua regione sono state immerse in una cappa di smog che ha causato una importante emergenza sanitaria costringendo le autorità ad adottare numerose misure, fra cui appunto il programma di targhe alterne. Ma ieri il Tribunale nazionale verde (Ngt), approvando il progetto, ha sostenuto che "non vi devono essere esenzioni per moto e auto guidate da donne o da dipendenti statali". In un comunicato il governo di Delhi ha reso noto che "è impossibile far funzionare il piano di targhe alterne perché i trasporti pubblici cittadini non sono in grado di sopportare il peso di tre milioni di motociclisti che per decisione del Ngt debbono abbandonare il loro veicolo".

14:12Scherma: Cdm fioretto, a Tokyo due azzurri sul podio

(ANSA) - TOKYO, 11 NOV - Andrea Cassarà ed Edoardo Luperi salgono sul podio della prova di Coppa del mondo di fioretto svoltasi a Tokyo. Sul gradino più alto va però il francese Erwan Le Pechoux, con Cassarà al secondo posto e Luperi al terzo. E' stato proprio il francese a fermare i due azzurri determinando il loro piazzamento finale. Infatti l'esperto Le Pechoux ha superato in semifinale Luperi per 15-8 e poi in finale si è imposto contro Cassarà piazzando la stoccata del 15-14 al termine di un match che ha dimostrato la caratura tecnica di due atleti protagonisti da anni del fioretto mondiale. Il 33enne Cassarà ha esordito sulle pedane giapponesi superando il britannico Ben Peggs per 15-10 e proseguendo con il successo sul francese Julien Mertine per 15-13. Negli ottavi vittoria sullo statunitense Race Imboden per 15-10. Nei quarti successo per 15-12 l'altro francese Enzo Lefort, prima di avere la meglio sullo statunitense Gerek Meinhardt (15-11). Luperi, invece, torna a distanza di 3 anni su un podio in Coppa.

14:06Scherma: Cdm Spada donne, male le azzurre in Cina

(ANSA) - SUZHOU (CINA), 11 NOV - Rimangono lontane dal podio le spadiste azzurre nella prova individuale di Coppa del Mondo svoltasi a Suzhou. Sulle pedane cinesi a vincere è stata la padrona di casa Yiwen Sun, che in finale ha sconfitto la brasiliana con trascorsi azzurri Nathalie Moellhausen per 15-9. Proprio la cinese è stata l'artefice dell'eliminazione di due azzurre. Nel turno delle 16 infatti la spadista asiatica ha fermato l'avanzata di Giulia Rizzi per 15-9, interrompendo così la striscia positiva dell'azzurra che aveva superato prima la fase di qualificazione e poi nel tabellone principale aveva battuto l'ucraina Pochkalova per 15-13 e poi la sudcoreana Choi Injeong per 9-8. La vincitrice della prova, Yiwen Sun, nel tabellone delle 32, aveva anche piazzato la stoccata decisiva del 7-6 che aveva condannato Alberta Santuccio. Stop nelle 32 anche per l'altra azzurra Roberta Marzani, eliminata per mano della portacolori di Hong Kong, Kong Man Vivian per 15-11.

14:03Mondiali: Gentiloni, lunedì tiferò Italia ma da casa

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 11 NOV - Il premier Paolo Gentiloni è arrivato al meeting di Medici con l'Africa Cuamm, ad Assago. Gentiloni è stato accolto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, col quale si è abbracciato, e dal prefetto Luciana Lamorgese. Nessuna dichiarazione ai giornalisti, se non una breve risposta a chi gli aveva chiesto se sarebbe tornato lunedì per seguire Italia-Svezia a San Siro: "Tifo da casa", ha sorriso Gentiloni.