(ANSA) - LONDRA, 11 NOV - Gli U2 fanno appello alla leader birmana Aung San Suu Kyi perché rompa il silenzio e condanni con nettezza la violenza contro la minoranza musulmana dei Rohingya, che ha provocato un maxi-esodo verso il vicino Bangladesh. "Ci spezza il cuore che le atrocità contro il popolo Rohingya avvengano sotto i suoi occhi", ha affermato in una nota la rock band irlandese, sottolineando che il silenzio di Suu Kyi "sta cominciando a sembrare un assenso" a tale violenza. Bono e compagni - che si erano spesi per il rilascio del premio Nobel durante i suoi anni di prigionia sotto il regime militare - hanno criticato anche il capo delle forze armate birmane Min Aung Hlaing. I militari birmani, da parte loro, hanno sempre sostenuto di aver perseguito soltanto i ribelli come risposta agli attacchi contro posti di polizia nel Paese.

(ANSA) - ATTIGLIANO (TERNI), 11 NOV - Si era fermata sulla corsia di emergenza dell'Autostrada del sole, tra i caselli di Attigliano e Orte, per la foratura di uno pneumatico, una ventinovenne di Orvieto morta dopo essere stata sfiorata dal rimorchio di un camion e quindi sbalzata in alto dal vuoto d'aria creato dal passaggio del mezzo pesante finendo violentemente a terra. E proprio all'urto sulla carreggiata sarebbe dovuto il decesso, secondo quanto emerge dai rilievi della polizia stradale. In base agli accertamenti, la giovane si trovava da sola su una Ford Fiesta dalla quale è scesa in seguito alla foratura indossando regolarmente il giubbotto catarifrangente. Mentre si trovava nei pressi dello sportello anteriore, la ventinovenne sarebbe stata però sfiorata dal rimorchio del camion, condotto da un 50enne italiano, che ha poi creato il vuoto d'aria. La stradale ha accertato che il mezzo pesante si trovava regolarmente sulla sua corsia di marcia.

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dopo la sconfitta di Solna, un soffio di ottimismo arriva dalle quote: su Snai, l'Italia è ancora favorita per la qualificazione a Russia 2018. Il passaggio degli azzurri si gioca a 1,75 (era a 1,30), la festa svedese a 2,00 (da 3,30). Più netto il pronostico sull'esito della sola partita di ritorno, in programma lunedì sera: la vittoria dell'Italia è a 1,50, il pari a 4,25, il bis vincente della Svezia vale 7. In un'occasione del genere non conta solo la vittoria, ma il risultato esatto: l'1-0 che porterebbe gli azzurri ai supplementari è ritenuto più probabile (5,00). Segue il 2-0, che condurrebbe Ventura e i suoi in Russia (6,00). Poi, le dolenti note: lo 0-0 è uno spettro che vaga a 8,50, l'1-1 è a 8,25. Quanto alla scelta fra Under e Over, i quotisti Snai prevedono, così come all'andata, una partita con meno di tre reti complessive: l'Under è a 1,65, l'Over sale a 2,15.

(ANSA) - PIACENZA, 11 NOV - Comparirà davanti al gip di Piacenza nei prossimi giorni il sacerdote piacentino di 60 anni, don Angelo Bertolotti, arrestato due giorni fa dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di disabili del Centro accoglienza e spiritualità 'Enrico Manfredini'. Difeso dall'avv.Andrea Perini, che non ha rilasciato dichiarazioni, il prete abita nel centro Manfredini che gestisce in via Beati e che da trent'anni accoglie persone con problemi psichici. Don Bertolotti, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nello stesso centro Manfredini, verrà ascoltato nell'interrogatorio di garanzia dal giudice, il quale dovrà poi pronunciarsi sull'eventuale misura cautelare da applicare. La vicenda ha tenuto impegnati gli investigatori per mesi: l'indagine è partita i primi di settembre dalle segnalazioni di un ex collaboratore di don Angelo, la Procura ha aperto un fascicolo e la Squadra mobile ha collocato nella struttura telecamere che hanno registrato schiaffi e insulti. (ANSA).

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - I militanti neofascisti di Forza nuova hanno affisso due striscioni davanti alla sede Anpi di Savona e davanti alla moschea di Savona. Nel primo hanno scritto 'Attenzione disinfestazione Anpi' e nel secondo 'Italia cristiana mai musulmana'. Immediata la reazione del Pd che ha espresso a Anpi e comunità musulmana la propria solidarietà e ha fatto appello alle "forze democratiche e antifasciste, ai partiti politici e alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i cittadini" perché facciano "quadrato per difendere lo Stato democratico da rigurgiti che non possono essere più considerati episodi folkloristici". Anche il deputato di Articolo1-Mdp, Stefano Quaranta, ha espresso solidarietà ricordando che "non bastano le parole di condanna. Le istituzioni vigilino con maggiore attenzione e si approfondisca il legame dell'estrema destra con la criminalità, come da ultimo a Ostia, vigilando sulla provenienza opaca delle risorse finanziarie di cui questi gruppi razzisti e violenti dispongono". (ANSA).

(ANSA) - KABUL, 11 NOV - Un'autobomba preparata con un veicolo Humvee solitamente utilizzato dai militari americani, è scoppiata oggi in Afghanistan nella provincia meridionale di Helmand causando la morte di un soldato afghano ed il ferimento di altri cinque. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. Il portavoce del governo provinciale, Omar Zwak, ha precisato che lo scoppio è avvenuto nell'area di Shorshrak del distretto di Nawa e che l'attentatore suicida ha cercato di penetrare nella base dell'esercito afghano, senza però riuscirvi. Le forze di sicurezza lo hanno localizzato, costringendo il kamikaze ad attivare l'esplosivo prima del tempo. L'attentato non è stato per il momento rivendicato. Ieri sera a Lashkargah City, capoluogo di Helmand, un'altra autobomba aveva causato la morte di una guardia di frontiera ed il ferimento di altre nove. Da segnalare che almeno dal settembre scorso i talebani hanno cominciato a utilizzare in attentati veicoli da ricognizione militari americani Humvee sequestrati in territorio afghano.

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - Emmanuel Macron ha commemorato oggi per la prima volta da presidente francese l'11 novembre, giorno dell'Armistizio che segnò la fine dei combattimenti della prima guerra mondiale. Come da tradizione, ha passato in rassegna le truppe sugli Champs Elysées, deposto una corona sulla tomba del milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo, reso omaggio al premier in carica durante la guerra Georges Clemenceau, considerato dai francesi uno dei principali artefici della pace. Alla commemorazione erano presenti anche gli ex presidenti François Hollande et Nicolas Sarkozy. A tutte le cerimonie hanno assistito centinaia di persone, francesi e turisti che hanno sfidato il freddo di questa giornata. L'anno prossimo la Francia ospiterà le commemorazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale, con delegazioni da almeno 80 nazioni.