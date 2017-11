Ultima ora

16:38Terzo Valico: presidio No Tav, ‘Pozzolo è casa nostra’

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 NOV - "Oggi è una giornata-simbolo. Abbiamo ribadito che per noi l'esproprio non è valido e che siamo ancora proprietari di questo terreno". Eugenio Spineto, figura storica dei No Tav che si oppongono alla realizzazione del Terzo Valico, è tra le circa 150 persone che si sono ritrovate al 'Terreno dei 101', l'appezzamento acquistato da 101 attivisti nel 2013 e sul quale dovrebbe passare la linea del Terzo Valico. "Qualcuno, nei giorni scorsi, aveva notato che in zona era stata posta della rete di plastica arancione - spiega - e ci è venuto il dubbio che qualcosa potesse non andare. In effetti hanno sbancato le zone intorno, ma qui tutto è rimasto come prima. Abbiamo riposizionato le bandiere per ricordare che è casa nostra, rimarcando il concetto anche con un cartello. C'è ancora in piedi un ricorso al Tar. Se vorranno il terreno, dovranno richiedere un altro esproprio. Se così fosse, siamo pronti a un'altra giornata di mobilitazione come quella del 19 luglio dello scorso anno".

16:30Travolto da auto pirata vicino Roma, è grave

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Un uomo è stato travolto da un'auto che ha poi proseguito la corsa. E' accaduto a Cave, alle porte della Capitale. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 20 quando alcuni passanti hanno visto sul ciglio della strada un 43enne romano privo conoscenza. Sul posto i carabinieri della stazione di Cave e della compagnia di Palestrina che indagano sulla vicenda. Durante i rilievi sono stati trovati alcuni frammenti della macchina su cui sono in corso accertamenti. L'uomo è ricoverato in ospedale in pericolo di vita.

16:19Ragazzo muore in casa a Roma, ha ferita al torace

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Un ragazzo dall'apparente età di circa 20 anni è stato soccorso in fin di vita stamattina in un palazzo alla periferia di Roma. Il giovane, soccorso dal 118, è morto poco dopo. Sul corpo sarebbe stata trovata una ferita all'altezza del cuore, probabilmente compatibile con una coltellata. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato San Basilio. Il giovane non è stato ancora identificato.

16:19Calcio:Totti,rimpiango solo non aver vinto tanto con la Roma

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'amore per la Roma penso di averlo dimostrato rimanendo per sempre in questa squadra, indossando un'unica maglia. È stato il mio sogno e fortunatamente sono riuscito a realizzarlo. Non ho nessun rimpianto, se non quello di non aver vinto tantissimo. Però quello che ho vinto è abbastanza importante e ne sono fiero". Così Francesco Totti, ora dirigente di Trigoria, si racconta ai microfoni di Mediaset Premium, sottolineando come la Champions sia "un torneo diverso da tutti gli altri, una competizione nella quale cerchi di arrivare il più lontano possibile perché ti dà una visibilità enorme. È bello giocare, è bello partecipare, è bello anche vincere. Segnare in Champions poi è sempre un'emozione diversa rispetto alle altre partite". Totti peraltro è ancora il marcatore più vecchio nella storia della Champions grazie al gol realizzato al Cska Mosca il 25 novembre del 2014 (a 38 anni e 59 giorni). "Il record mi lusinga ma spero che presto arrivi un altro 'vecchio' che possa superare questo record".

16:13Sasso contro auto:indagini si concentrano su residenti zona

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Si concentrano sui residenti e i frequentatori della zona dell'episodio le indagini a Cernusco sul naviglio per risalire al o ai responsabili del lancio del sasso che la notte di venerdì scorso ha colpito l'auto su cui viaggiava Nilde Caldarini, 62 anni, rimasta illesa nell'urto ma morta per arrestato cardiaco poco dopo. Gli investigatori ritengono che quel sasso piovuto dal cielo sia stato certamente lanciato da qualcuno. Da chi è perché è tutto da scoprire. Nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di telecamere e testimoni, trapela ottimismo. Il lancio è stato lanciato da un terrapieno alto 5 metri che a Cernusco sul Naviglio lungo la statale provinciale. I carabinieri continuano a cercare elementi per individuare l'autore o il gruppo. Alle spalle del terrapieno, un gruppo di case isolate. L'ipotesi è che il responsabile sia un residente. In molti nella zona parlano di un gruppo di ragazzi che di sera si riuniscono proprio vicino al punto dell'incidente. (ANSA).

16:07Mondiali: azzurri a Milano, per Bonucci radiografia al naso

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il charter della Nazionale italiana di calcio è atterrato a Malpensa alle 14:15 di ritorno da Stoccolma dove ieri l'Italia è stata sconfitta 1-0 dalla Svezia, nello spareggio di andata di qualificazione ai Mondiali. Il gruppo azzurro, salito su un bus sottobordo, si è trasferito al centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile dove preparerà il ritorno di lunedì a San Siro; già nel pomeriggio è previsto un leggero allenamento. Leonardo Bonucci sarà invece sottoposto ad un esame radiografico per verificare le condizioni del setto nasale per il quale si teme una frattura a seguito della gomitata di Toivonen a inizio partita che ha provocato le proteste del gruppo azzurro.

16:05Short track: Fontana 2/a nei 500 mt a Shanghai,Valcepina 4/a

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Buone notizie dalle gare di short track in corso a Shangai in Cina, dove si disputa la terza tappa del circuito di coppa del mondo, valida anche per l'assegnazione dei punteggi di qualifica per i Giochi Olimpici invernali del 2018. Arianna Fontana ha conquistato il secondo posto nei 500 metri, e grazie a questo risultato balza in vetta alla classifica iridata. Pass per la finale anche sui 1500 metri. Nella stessa gara dei 500 metri quarto posto per Martina Valcepina. Buona prova anche delle azzurre della staffetta femminile, che si sono qualificate per la finale. Il quartetto è formato da Fontana, Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei.