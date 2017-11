Ultima ora

16:56Cartello Forza nuova davanti sede Anpi Savona,’disinfestare’

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - I militanti neofascisti di Forza nuova hanno affisso due striscioni davanti alla sede Anpi di Savona e davanti alla moschea di Savona. Nel primo hanno scritto 'Attenzione disinfestazione Anpi' e nel secondo 'Italia cristiana mai musulmana'. Immediata la reazione del Pd che ha espresso a Anpi e comunità musulmana la propria solidarietà e ha fatto appello alle "forze democratiche e antifasciste, ai partiti politici e alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i cittadini" perché facciano "quadrato per difendere lo Stato democratico da rigurgiti che non possono essere più considerati episodi folkloristici". Anche il deputato di Articolo1-Mdp, Stefano Quaranta, ha espresso solidarietà ricordando che "non bastano le parole di condanna. Le istituzioni vigilino con maggiore attenzione e si approfondisca il legame dell'estrema destra con la criminalità, come da ultimo a Ostia, vigilando sulla provenienza opaca delle risorse finanziarie di cui questi gruppi razzisti e violenti dispongono". (ANSA).

16:51Afghanistan: autobomba in Helmand, morto soldato

(ANSA) - KABUL, 11 NOV - Un'autobomba preparata con un veicolo Humvee solitamente utilizzato dai militari americani, è scoppiata oggi in Afghanistan nella provincia meridionale di Helmand causando la morte di un soldato afghano ed il ferimento di altri cinque. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. Il portavoce del governo provinciale, Omar Zwak, ha precisato che lo scoppio è avvenuto nell'area di Shorshrak del distretto di Nawa e che l'attentatore suicida ha cercato di penetrare nella base dell'esercito afghano, senza però riuscirvi. Le forze di sicurezza lo hanno localizzato, costringendo il kamikaze ad attivare l'esplosivo prima del tempo. L'attentato non è stato per il momento rivendicato. Ieri sera a Lashkargah City, capoluogo di Helmand, un'altra autobomba aveva causato la morte di una guardia di frontiera ed il ferimento di altre nove. Da segnalare che almeno dal settembre scorso i talebani hanno cominciato a utilizzare in attentati veicoli da ricognizione militari americani Humvee sequestrati in territorio afghano.

16:44Francia: Giorno Armistizio, prima commemorazione per Macron

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - Emmanuel Macron ha commemorato oggi per la prima volta da presidente francese l'11 novembre, giorno dell'Armistizio che segnò la fine dei combattimenti della prima guerra mondiale. Come da tradizione, ha passato in rassegna le truppe sugli Champs Elysées, deposto una corona sulla tomba del milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo, reso omaggio al premier in carica durante la guerra Georges Clemenceau, considerato dai francesi uno dei principali artefici della pace. Alla commemorazione erano presenti anche gli ex presidenti François Hollande et Nicolas Sarkozy. A tutte le cerimonie hanno assistito centinaia di persone, francesi e turisti che hanno sfidato il freddo di questa giornata. L'anno prossimo la Francia ospiterà le commemorazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale, con delegazioni da almeno 80 nazioni.

16:43Gaza: manifestazione per 13esimo anniversario morte Arafat

(ANSA) - GAZA CITY, 11 NOV - Decine di migliaia di palestinesi stanno celebrando a Gaza il 13esimo anniversario della morte di Yasser Arafat, per la prima volta da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia, nel 2006. La commemorazione è partita in un parco di Gaza City, tra bandiere e immagini del fondatore di al Fatah e primo leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, morto in Francia nel 2004. Il ricordo di Arafat a Gaza può essere letto come uno dei frutti della riconciliazione tra Hamas e Fatah, sottoscritta il mese scorso in Egitto.

16:42F1: Brasile, Mercedes dominano ultime libere, poi le Ferrari

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dominio Mercedes nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio del Brasile. A staccare il miglior tempo è Valtteri Bottas in 1'09''281 davanti a Lewis Hamilton (1'09''284). Terzo tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen (1'09''326) che ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel (1'09''339). Quinto crono per la Red Bull di Daniel Ricciardo (1'10''244) davanti alla McLaren di Fernando Alonso (1'10''288). Solo nona l'altra Red Bull di Max Verstappen (1'10''495).

16:38Terzo Valico: presidio No Tav, ‘Pozzolo è casa nostra’

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 NOV - "Oggi è una giornata-simbolo. Abbiamo ribadito che per noi l'esproprio non è valido e che siamo ancora proprietari di questo terreno". Eugenio Spineto, figura storica dei No Tav che si oppongono alla realizzazione del Terzo Valico, è tra le circa 150 persone che si sono ritrovate al 'Terreno dei 101', l'appezzamento acquistato da 101 attivisti nel 2013 e sul quale dovrebbe passare la linea del Terzo Valico. "Qualcuno, nei giorni scorsi, aveva notato che in zona era stata posta della rete di plastica arancione - spiega - e ci è venuto il dubbio che qualcosa potesse non andare. In effetti hanno sbancato le zone intorno, ma qui tutto è rimasto come prima. Abbiamo riposizionato le bandiere per ricordare che è casa nostra, rimarcando il concetto anche con un cartello. C'è ancora in piedi un ricorso al Tar. Se vorranno il terreno, dovranno richiedere un altro esproprio. Se così fosse, siamo pronti a un'altra giornata di mobilitazione come quella del 19 luglio dello scorso anno".

16:30Travolto da auto pirata vicino Roma, è grave

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Un uomo è stato travolto da un'auto che ha poi proseguito la corsa. E' accaduto a Cave, alle porte della Capitale. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 20 quando alcuni passanti hanno visto sul ciglio della strada un 43enne romano privo conoscenza. Sul posto i carabinieri della stazione di Cave e della compagnia di Palestrina che indagano sulla vicenda. Durante i rilievi sono stati trovati alcuni frammenti della macchina su cui sono in corso accertamenti. L'uomo è ricoverato in ospedale in pericolo di vita.