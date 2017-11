Ultima ora

19:38Nuoto: Pellegrini show a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Federica Pellegrini ha vinto la finale dei 100 sl in 53"30 imponendosi sull'olandese Kim Busch (54"6) nella piscina della Sciorba di Genova dove si disputa il Trofeo Nico Sapio.

19:30F1. Brasile, Hamilton “colpa mia, esperienza strana per me”

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Mi prendo tutta la responsabilità di quello che successo, è molto strano per me avere questa esperienza, interessante. E' successo tutto all'improvviso...". E' davvero incredulo, Lewis Hamilton nel commentare l'errore che lo ha fatto uscire di pista alla curva 6 del circuito di Interlagos quando la prima sessione di qualifica era cominciata da solo pochi secondi, escludendolo dalla corsa alla pole e condannandolo all'ultimo posto in griglia domani nel Gp del Brasile. "E' il primo vero errore della mia stagione - prosegue Hamilton ai microfoni di Sky Sport -, forse l'unico in 19 gare. Non è male come risultato. Domani sarà interessante, quindi ora penso a ricalibrarmi e concentrarmi per domani".

19:16Maltempo: in arrivo perturbazione invernale sull’Italia

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Una perturbazione, accompagnata da aria fredda proveniente dal Nord Europa, scenderà progressivamente domani sull'Italia, portando un'intensificazione della ventilazione, specie sull'arco alpino e sulla Sardegna. Da lunedì la perturbazione interesserà tutta l'Italia determinando una fase di maltempo invernale, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere nevoso, fino a quote di collina al Centro-Nord, accompagnata da ulteriore rinforzo dei venti e sensibile diminuzione delle temperature. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile che prevede, dalla tarda mattinata di domani, venti forti, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previsti invece dal tardo pomeriggio venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Lombardia. (ANSA).

19:14Mondiali: positività confermata, Guerrero fermo

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il Perù non potrà contare su Paolo Guerrero nemmeno nel ritorno del Playoff intercontinentale contro la Nuova Zelanda, in programma mercoledì a Lima (l'andata, disputata nella notte italiana, è terminata 0-0). Dopo il primo controllo antidoping effettuato dopo la partita di qualificazione a Russia 2018 contro l'Argentina, il 5 ottobre, e che aveva portato alla sospensione provvisoria del giocatore, anche le controanalisi hanno confermato la positività alla Benzoilecgonina, il principale metabolita della cocaina. Il processo contro il giocatore si svolgerà il 30 novembre, a Zurigo: nel frattempo salterà lo spareggio qualificazione a Russia 2018.

19:12Calcio: serie B Pro Vercelli-Empoli 2-1

(ANSA) - VERCELLI, 11 NOV - Tre punti pesanti per la Pro Vercelli nell'anticipo della 14/a giornata di serie B contro l'Empoli. I bianchi di Grassadonia si sono imposti 2-1 al termine di un match nervoso, in cui l'agonismo ha spesso prevalso sulla lucidità d'esecuzione. L'Empoli è partito meglio ma, proprio dopo aver sbloccato il risultato con Caputo al 30' (conclusione deviata da Berra) si è smarrito, con la Pro brava e capace di riorganizzarsi. I padroni di casa trovano il pareggio con Firenze (34') e, nella ripresa, pur rischiando qualcosa, creano le migliori occasioni da rete fino a trovare con Castiglia (27') il gol partita. Nel finale Marcone decisivo in due occasioni su Ninkovic e Zajc. Pro Vercelli a 16 punti, Empoli fermo a 21.

19:09Catalogna: decine migliaia a marcia detenuti politici

(ANSA) - BARCELLONA, 11 NOV - Decine di migliaia di persone partecipano a Barcellona alla marcia convocata dalla società civile indipendentista per esigere la liberazione dei 10 detenuti politici catalani in carcere a Madrid, fra cui otto membri del governo di Carles Puigdemont. La marcia si snoda su Carrer de la Marina, fra la Sagrada Familia e il mare. In prima fila le famiglie dei 10 detenuti a Madrid.

19:03Polonia ricorda Giorno dell’Indipendenza

(ANSA) - VARSAVIA, 11 NOV - Celebrazioni e manifestazioni oggi a Varsavia in occasione dell'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, che ridiede sovranità alla Polonia cancellata per più di un secolo (123 anni) dalle carte geografiche. Il presidente Andrzej Duda ha commemorato il milite ignoto e ha passato in rassegna le truppe prima dell'alzabandiera. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente dell'Unione Europea, Donald Tusk, arrivato in patria proprio su invito di Duda. Molte le manifestazioni di giubilo che hanno riempito strade e piazze di slogan e bandiere. Tra le tante, insieme a quelle istituzionali, anche una dell'estrema destra nazionalista che ha scandito slogan contro gli ebrei e un'altra di un gruppo anti-governativo definitosi difensore della cristianità con lo slogan 'Vogliamo Dio'. I partecipanti ai diversi cortei sono stati tenuti a distanza tra loro dalla polizia.