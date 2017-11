Ultima ora

18:58Tennis: finale Fed Cup, Bielorussia-Usa 1-1

(ANSA) - ROMA, 11 MOV - Si è chiusa sull'1-1 la prima giornata della finale di Fed Cup tra Bielorussia e Stati Uniti, in corso di svolgimento a Minsk. Nel singolare d'apertura CoCo Vandeweghe, fresca di ingresso fra le top 10 del ranking mondiale, ha portato il primo punto al team statunitense superando con un doppio 64 Aliaksandra Sasnovich. Per la squadra di casa ha pareggiato i conti Aryna Sabalenka, che ha sconfitto per 6-3 3-6 6-4 la vincitrice degli ultimi US Open Sloane Stephens. Domani gli altri due singolari e il doppio.

18:50F1. Brasile, incidente a Hamilton, è fuori dalle qualifiche

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Qualifiche del Gp del Brasile già finite per il campione del mondo Lewis Hamilton. L'inglese ha commesso un errore in curva perdendo il controllo della sua Mercedes ed è andato a urtare col fianco, senza conseguenze per lui, sulle barriere a lato della pista. I commissari hanno esposto barriera rossa, interrompendo la Q1 per alcuni minuti per consentire di spostare la monoposto tedesca. Domani il fresco campione del mondo partirà in ultima fila.

18:50Ostia: cori in corteo, “Ostia libera” e “tutti contro mafia”

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Siamo tutti contro la mafia" e "Ostia libera". Sono i cori che si levano dal corteo contro le mafie che sta sfilando a Ostia. La manifestazione è stata organizzata dopo l'aggressione a un giornalista e a un operatore della Rai da parte di Roberto Spada. "Casa cultura solidarietà e la mafia sparirà". "Siamo un fiume per le strade di Ostia". La sindaca Virginia Raggi, che sta sfilando con i cittadini, ha sottolineato che "questa è una manifestazione di cittadini che si riconoscono nei valori della legalità e vogliono contrastare criminalità e mafie. Io ho cercato di rilanciare e dare voce". E ha aggiunto: "Non potevo non esserci. Siamo qui tra i cittadini e questa è una bella risposta. E' una manifestazione aperta a tutti. Questo non è il momento di fare campagna elettorale".

18:46Mondiali: Pirlo, Italia non pensi all’arbitro

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sembrava una squadra impaurita che stava giocando per lo 0-0: adesso ci sarà da soffrire e la pressione aumenterà perché, quando devi recuperare, non è mai facile. Al ritorno sarà un'altra partita". Andrea Pirlo non risparmia le critiche alla nazionale dopo la sconfitta in Svezia. "Verratti? Come tutta la squadra non ha disputato una buona partita, a parte un paio di belle aperture - sottolinea a Sky l'ex regista campione del mondo -: una per Candreva e l'altra per Immobile nel primo tempo. Poi, nel corso della partita si è perso. Affidarsi all'effetto San Siro? Lo stadio non segna, non ho mai visto un tifoso fare gol. Bisognerà avere pazienza per trovare gli spazi e fare male alla Svezia. I ragazzi devono rimanere concentrati, perché l'obiettivo è troppo importante. Mi sembra riduttivo - aggiunge Pirlo - attaccarsi all'arbitraggio o all'atteggiamento degli avversari. La squadra deve dare di più, ci vuole più qualità per vincere queste partite".

18:34Rugby:Italia vince dopo 9 sconfitte consecutive,19-10 a Fiji

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - L'Italia del rugby vince dopo un anno di sconfitte (9 consecutive dal novembre scorso a oggi, ultimo successo quello contro il Sudafrica a Firenze). Gli azzurri del ct Conor O'Shea hanno battuto le Fiji per 19-10 nel test match giocato al 'Massimino' di Catania, primo dei tre impegni autunnali degli azzurri. A commentare, per DMax, il successo azzurro c'era anche il giornalista picchiato giorni fa ad Ostia, Daniele Piervincenzi. Sabato prossimo, 18 novembre, l'Italia affronterà l'Argentina a Firenze.

18:30F1: Brasile, portavoce Fia racconta rapina

(ANSA) - SAN PAOLO, 11 NOV - C'era il portavoce della Fia Matteo Bonciani a bordo della vettura sfuggita a un tentativo di rapina nel traffico di San Paolo, da un parte di gruppo di banditi che, poco prima, avevano assaltato, armi in mano, un Van del Team Mercedes. "Siamo andati via dal circuito intorno alle otto di sera - ha raccontato Bonciani a Tv Globo -, dopo pochi chilometri ci siamo ritrovati bloccati in un ingorgo e in quel momento siamo stati attaccati da un gruppetto di tre o quattro persone e abbiamo visto che avevano delle armi, non so dire se vere o finte. Comunque hanno tentato di utilizzarle per sfondare i vetri dell'auto su cui stavamo, ma per fortuna erano blindati". "Il nostro autista ha reagito con grande sangue freddo - ha detto ancora il portavoce della Fia - ed è riuscito a districarsi nel traffico, così facendo un po' di 'casino' siamo riusciti ad andarcene. Alla fine ci è andata bene".

18:21Mondiali: Tavecchio, non è tempo di parole

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - In albergo prima della partenza e sull'aereo di ritorno dalla Svezia, oggi non è parsa ancora smaltita la rabbia della nazionale italiana per la sconfitta di ieri: ma il pensiero è già rivolto a lunedì. Perché nel ct Ventura e in tutti i giocatori, così come nel presidente della Figc Tavecchio, c'è la convinzione dichiarata di potercela fare e trasformare la delusione della Friends Arena di Stoccolma in un'arma in più per la gara di ritorno. A chi gli ha chiesto un commento a freddo, il presidente federale ha risposto: "Non è tempo di parole, la reazione ci sarà in campo". Tavecchio, comunque, è sempre stato con la squadra: nel dopo partita a sincerarsi delle condizioni di Bonucci, quindi a colloquio con l'allenatore e i giocatori per spingerli a dare ancora di più in vista della partita di Milano e poi nel trasferimento ad Appiano Gentile, sede del ritiro azzurro.