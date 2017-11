Ultima ora

21:07Ostia: gip, Spada resta in carcere, metodo mafioso

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Resta in carcere Roberto Spada, autore dell'aggressione a un giornalista della Rai. Lo ha deciso il gip Anna Maria Fattori che nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso.

20:50Barcellona, ‘750mila a marcia detenuti politici’

(ANSA) - BARCELLONA, 11 NOV - Circa 750 mila persone hanno partecipato oggi a Barcellona alla grande marcia per la liberazione dei "detenuti politici", secondo la polizia urbana. La manifestazione si è snodata su 3,3 km. Secondo la polizia, 350 mila persone avevano partecipato all'ultima manifestazione unionista (oltre 1 milione per gli organizzatori) e 700 mila all'ultima marcia indipendentista.

20:47Scherma: altro oro per Bebe Vio

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Bebe Vio fa bis d'oro. La campionessa di Rio 2016, dopo il titolo individuale conquista la medaglia più preziosa anche con la squadra di fioretto ai mondiali paralimpici di scherma in corso a Fiumicino. Dopo aver superato per 45-39 Hong Kong in semifinale, le azzurre (Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos) hanno superato 45-23 la Russia laureandosi campionesse del mondo.

20:17F.1: Gp Brasile, Vettel dispiaciuto

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Avrei proprio voluto stare davanti... Purtroppo non ho gestito bene i freni alla curva 1 dell'ultimo giro, sono stato un po' 'timido' e ho perso qualcosa, alla fine solo tre centesimi. In generale la monoposto andava bene, il feeling è positivo. Domani dovrebbe andare bene". Sebastian Vettel è un po' dispiaciuto per aver perso all'ultimo momento la pole del Gp del Brasile in favore della Mercedes di Valtteri Bottas, ma si dice convinto di poter fare bene in gara. "Ero molto contento del primo giro, volevo farcela ma non sempre succede - aggiunge il ferrarista - ma considerato il gap di ieri oggi è andata molto bene". Nella conferenza stampa dopo la pole, Kimi Raikkonen si è detto fiducioso per domani: "Siamo andati molto meglio di ieri, vedremo che cosa succederà in gara. Oggi non è stato facile avere una confidenza totale sulle prime curve per quanto riguarda gli pneumatici - spiega il finlandese -, ma nel complesso non è andata male".

20:07Mondiali: Malagò, ora bisogna fare di più

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Non si può dire sia stata una bella partita, né un bel risultato, ma credo che in questo momento tutte le persone di buon senso devono mettere da parte qualsiasi tipo di riflessione negativa. Chi ha la responsabilità della gestione deve fare tesoro di tutto quello che non è andato, compattare il gruppo e fare squadra da qui a lunedì sera". È il messaggio del presidente del Coni, Giovanni Malagò, agli azzurri dopo la sconfitta con la Svezia. "Se non andiamo al Mondiale che succede? Sarebbe una grandissima delusione sportiva - ha aggiunto Malagò presente ai mondiali di scherma paralimpica - e con tutto quello che ne comporterebbe in termini di atmosfera Ma rimandiamo tutto a lunedì sera che credo sia più giusto. Io andrò a Milano perché ritengo che, più che mai, nei momenti difficili bisogna esserci. Possono esserci recriminazioni su un episodio piuttosto che sull'arbitraggio, ma va tutto messo da parte, indispensabile lunedì sera sarà fare risultato".

20:01Azzurri: Malagò, ‘Ventura saprà fare tesoro degli errori’

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Ventura ha il quadro della situazione sotto mano, conosce i giocatori, il loro stato di forma, ci parla e si confronta. E sarebbe grave se non fosse così. Sarei poco serio se dessi un consiglio al ct, ma posso dire che nella vita e nel calcio le grandi persone si vedono quando fanno tesoro di qualche errore fatto". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, conta sul riscatto della nazionale di calcio dopo il ko con la Svezia nell'andata dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

20:00Pochesci, azzurri? Ci menano e piangiamo

(ANSA) - TERNI, 11 NOV - "Non siamo come l'Italia che andiamo con la Svezia e ci facciamo pure menare. Oltre che una squadra di profughi ci siamo fatti pure menare e adesso rischiamo di andare a casa": Sandro Pochesci, allenatore della Ternana Unicusano, ha parlato così dell'Italia dopo lo spareggio per i mondiali. "Se mettevamo una squadra di Lega Pro vincevamo - ha sottolineato - perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro". "Una volta - ha detto Pochesci - l'Italia menava e vinceva. Adesso ci menano e piangiamo. A portare tutti gli stranieri in Italia è successo questo, non c' è più un italiano che mena. Siamo diventati tutti pariolini". "Le primavere - ha detto ancora il tecnico - sono fatte tutte da stranieri. Basta. Il calcio è fatto dagli italiani. Questo è il campionato italiano, se no andiamo a fare quello europeo e mondiale. Andassero a prendere gli italiani e dategli l'opportunità". "Questi - ha concluso Pochesci - ci fanno stare fino a lunedì con il pensiero che usciamo dal mondiale, una vergogna...".