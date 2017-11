Ultima ora

21:44Omicidio transessuale: al vaglio legame con altro delitto

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Si sta valutando una eventuale correlazione tra l'omicidio del transessuale trovato ieri nel parco del Turismo all'Eur e quello del ragazzo 20enne trovato in fin di vita e poi morto stamattina in un palazzo in zona San Basilio con una ferita al cuore. Lo si apprende da fonti investigative. Al vaglio le modalità dei due omicidi, entrambe uccisi con una coltellata all'addome. La polizia ha fermato un sospettato per l'uccisione del transessuale. Secondo quanto si è appreso, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e indagato per l'omicidio del transessuale romeno. Delle indagini si occupa la squadra mobile.

21:36Scherma: l’esultanza di Pancalli

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "È un Mondiale straordinario con risultati strepitosi. Complimenti alla federazione, che sta raccogliendo i frutti di un lavoro serio e professionale in cui ha messo passione ed entusiasmo. I risultati si vedono". Questo il commento del presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, al termine della penultima giornata dei Mondiali di scherma, che ha visto l'Italia vincere 4 medaglie: due ori a squadre, tra cui il fioretto femminile di Bebe Vio, e due bronzi individuali. Con lui anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "È una settimana da incorniciare, un Mondiale strepitoso, una scommessa vinta grazie alla formidabile sinergia tra il Cip e la Fis. E oggi Bebe Vio è ancora più felice, al di là della sua strepitosa prestazione". Entusiasta anche il presidente di Federscherma, Giorgio Scarso: "Sono particolarmente orgoglioso non soltanto per i risultati ottenuti e per il successo del Mondiale - ha spiegato - ma per la presenza di molti atleti olimpici qui a Fiumicino per assistere alle gare".

21:24Trovata uccisa in un pozzo: morto il fratello

(ANSA) - BERGAMO, 11 NOV - E' morto oggi pomeriggio all'ospedale di Bergamo Pierantonio Locatelli, il pensionato di 73 anni accusato di aver ucciso, sabato scorso, la sorella Franca, di 72 anni, prendendola a bastonate in testa e poi nascondendo il cadavere in un pozzo dietro casa, a Filago. L'uomo si era sentito male poche ore dopo il delitto, mentre - secondo gli inquirenti - era nel box di casa, teatro del delitto, a tentare un depistaggio delle indagini, ovvero pulendo il sangue (poi rilevato con il luminol) e i suoi pantaloni. Colto da malore, era caduto all'indietro, picchiando la testa. Trasferito gravissimo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oggi è deceduto. Era stato indagato per omicidio volontario e occultamento del cadavere.

21:07Ostia: gip, Spada resta in carcere, metodo mafioso

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Resta in carcere Roberto Spada, autore dell'aggressione a un giornalista della Rai. Lo ha deciso il gip Anna Maria Fattori che nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ha riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso.

20:50Barcellona, ‘750mila a marcia detenuti politici’

(ANSA) - BARCELLONA, 11 NOV - Circa 750 mila persone hanno partecipato oggi a Barcellona alla grande marcia per la liberazione dei "detenuti politici", secondo la polizia urbana. La manifestazione si è snodata su 3,3 km. Secondo la polizia, 350 mila persone avevano partecipato all'ultima manifestazione unionista (oltre 1 milione per gli organizzatori) e 700 mila all'ultima marcia indipendentista.

20:47Scherma: altro oro per Bebe Vio

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Bebe Vio fa bis d'oro. La campionessa di Rio 2016, dopo il titolo individuale conquista la medaglia più preziosa anche con la squadra di fioretto ai mondiali paralimpici di scherma in corso a Fiumicino. Dopo aver superato per 45-39 Hong Kong in semifinale, le azzurre (Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andreea Mogos) hanno superato 45-23 la Russia laureandosi campionesse del mondo.

20:17F.1: Gp Brasile, Vettel dispiaciuto

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Avrei proprio voluto stare davanti... Purtroppo non ho gestito bene i freni alla curva 1 dell'ultimo giro, sono stato un po' 'timido' e ho perso qualcosa, alla fine solo tre centesimi. In generale la monoposto andava bene, il feeling è positivo. Domani dovrebbe andare bene". Sebastian Vettel è un po' dispiaciuto per aver perso all'ultimo momento la pole del Gp del Brasile in favore della Mercedes di Valtteri Bottas, ma si dice convinto di poter fare bene in gara. "Ero molto contento del primo giro, volevo farcela ma non sempre succede - aggiunge il ferrarista - ma considerato il gap di ieri oggi è andata molto bene". Nella conferenza stampa dopo la pole, Kimi Raikkonen si è detto fiducioso per domani: "Siamo andati molto meglio di ieri, vedremo che cosa succederà in gara. Oggi non è stato facile avere una confidenza totale sulle prime curve per quanto riguarda gli pneumatici - spiega il finlandese -, ma nel complesso non è andata male".