23:11Mondiali: Marocco e Tunisia qualificate

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Si completa il quadro delle nazionali africane qualificate per i Mondiali di Russia 2018. A Egitto, Nigeria e Senegal si sono aggiunte oggi Marocco e Tunisia, che portano così a 26, su 32, il totale delle compagini ammesse alla fase finale, al via il 14 giugno prossimo. Il Marocco è andato a vincere 2-0 in Costa d'Avorio (reti di Dirar e dello juventino Benatia) aggiudicandosi così il gruppo B con 12 punti. Nello stesso gruppo Gabon-Mali 0-0. La Tunisia, alla quale bastava un punto per strappare il pass, si è accontentata di uno 0-0 casalingo con la Libia con il quale ha vinto il gruppo A con 14 punti. A nulla è servito quindi il 3-1 con il quale la Repubblica Democratica del Congo ha superato la Guinea. Oggi si è chiuso anche il gruppo B con il pareggio per 2-2 tra Zambia e Camerun.

22:38Azzurri: Marchisio difende Italia da critiche “stiamo uniti”

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - "Le sentenze e le condanne ora non servono a nulla". Claudio Marchisio difende così, sui social, l'Italia sconfitta 1-0 dalla Svezia, nell'andata degli spareggi Mondiali. Per il 'Principino', rimasto a Torino ad allenarsi con la Juventus, per trovare la forma migliore, "è il momento di stare uniti, di sostenerci...".

22:27Mondiali: azzurri, Ventura cambia la squadra

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Gian Piero Ventura cambia l'Italia: deve farlo e non solo per correggere i propri errori e quelli della squadra, a Stoccolma. Contro la Svezia al ritorno mancherà Verratti, squalificato, la nazionale va ridisegnata anche tenendo conto dei postumi fisici e psicologici della prima partita. Leonardo Bonucci, il naso vistosamente fasciato dopo la gomitata di Toivonen, si è recato in clinica per una radiografia: scontata la diagnosi, confermata una frattura - lieve - del setto nasale. Il difensore è pronto per giocare, al momento non è stata preparata neanche una maschera protettiva. Il sostituto naturale di Verratti sembra Jorginho, ma questo esclude il centrocampo a tre: con l'italo-brasiliano del Napoli Ventura potrebbe optare per un sicuro 4-4-2 Insigne sarebbe però sprecato ancora una volta sull'esterno sinistro. Resta l'ipotesi di farlo giocare seconda punta, o di costruire un 4-2-3-1 con El Shaarawy esterno di sinistra e il napoletano dietro la punta.

22:13Calcio: serie B, Avellino-Entella 0-0

(ANSA) - AVELLINO, 11 NOV - Finisce a reti inviolate Avellino-Virtus Entella, - secondo anticipo della 14/a giornata di serie B -, giusta conclusione di un match senza emozioni nel quale nessuna delle due squadre ha mai inquadrato lo specchio della porta avversaria. Quella che per i padroni di casa poteva diventare la partita della svolta, dopo il pareggio conquistato a Perugia che ha lasciato l'amaro in bocca, consegna soltanto un punticino utile a smuovere la classifica, mentre per i liguri, sulla cui panchina in settimana Aglietti è subentrato a Castorini, è un punto utile per una rosa che finora non è riuscita ad esprimere appieno le sue non poche potenzialità. Avellino a 18 punti, Entella a quota 15.

22:10Ostia: gip, ribadito potere con aggressione brutale

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - L'aggressione brutale messa in atto da Roberto Spada in un luogo pubblico, davanti a telecamere e testimoni, voleva riaffermare la propria forza e capacità di intimidazione. E' questo, sostanzialmente, il ragionamento seguito dal gip di Roma nell'ordinanza di custodia con cui ha riconosciuto l'aggravante mafiosa ribadendo il carcere nei confronti di Spada. Un modus operandi, per il giudice, con cui Spada ha voluto ribadire il proprio potere in un territorio caratterizzato da uno stato di assoggettamento e da una garanzia di impunita'.

22:06Libia: Haftar caccia viceministro di Sarraj

(ANSA) - IL CAIRO, 11 NOV - Con una pronta reazione a una sfida lanciata da un uomo di Fayez Al Sarraj, le forze del generale Khalifa Haftar hanno preso possesso dell'edificio di Bengasi del ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gnc). Così il sito Libya Herald ricostruisce gli eventi segnalati oggi da dichiarazioni ufficiali e media nella seconda città libica. La sfida al generale era stata lanciata da Faraj Egayem viceministro dell'Interno dell'esecutivo di Sarraj, insediato a Tripoli ma intenzionato ad espandere la propria influenza anche a est, dove si trovano Bengasi e il potere di Haftar. Egayem, venerdì aveva in pratica "dichiarato guerra" al generale chiedendo ai suoi uomini di lasciare la città entro 48 ore, dopo un attacco a colpi di mortaio compiuto ieri pomeriggio che avrebbe ucciso due dipendenti dal suo dicastero. Poi però, messo alle strette dall'Esercito nazionale libico di Haftar, il viceministro si è consegnato alle forze del generale.

21:57Scherma: gioia Bebe Vio ‘Un sogno’

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Bellissimo, siamo felicissime, lo volevamo veramente tanto. Era il nostro sogno di vincere un mondiale. Dopo l'Europeo ci mancava campionato del mondo, e magari poi vinciamo anche l'Olimpiade se Loredana (Trigilia, ndr) non va in pensione prima...". Bebe Vio commenta così l'oro (il secondo dopo quello individuale) vinto nel fioretto a squadre contro la Russia ai mondiali di scherma paralimpica a Roma. "Dedico la vittoria alla squadra, le ragazze sono fantastiche. Ci siamo allenate tanto, con la testa c'eravamo e anche la rabbia c'era tutta. Abbiamo tirato come sappiamo fare", precisa la schermitrice veneta.