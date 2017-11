Ultima ora

15:04Rajoy s’impegna a porre fine a distruzione separatista

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il premier spagnolo, Mariano Rajoy, sostiene che le elezioni di dicembre in Catalogna aiuteranno a porre fine "alla distruzione separatista". Lo riferisce la Bbc online. Rajoy parlando in Catalogna per dare il via alla campagna del Pp per le elezioni - la sua prima visita dall'attivazione dell'articolo 155 - ha difeso la sua linea affermando di aver "esaurito tutte le strade" dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del governo catalano a ottobre.

14:52Migranti: Spagna ne salva 276 a bordo 7 imbarcazioni

(ANSA-) - MADRID, 12 NOV - Almeno 276 migranti sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera spagnola mentre tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo a bordo di 7 imbarcazioni. Le barche sono state intercettate nelle acque a est dello Stretto di Gibilterra, provenienti dalle coste del Nord Africa. Non si segnalano morti. Centinaia di migliaia di profughi e migranti muoiono ogni anno in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa. Il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel sostiene che 33.293 persone sono morte dal 1993 al 29 maggio del 2017.

14:48Moto2: Valencia, vince Oliveira ma Morbidelli campione mondo

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il pilota portoghese Miguel Oliveira in sella a una Ktm ha vinto l'ultimo gran premio di stagione della Moto2 che si è disputato oggi sul circuito di Valencia, precedendo sul traguardo il campione del mondo Franco Morbidelli. Terzo posto per il sudafricano Brad Binder. Quarto Francesco Bagnaia, seguito da Marquez. Morbidelli è stato a lungo in testa, ma proprio sul finire c'è stato il ritorno del portoghese, che lo ha superato andando a vincere la corsa. Morbidelli avrebbe voluto chiudere in bellezza la stagione, puntando alla vittoria anche nell'ultima gara dell'anno dopo aver già conquistato il titolo Mondiale due settimane fa. Ma alla fine ha preferito non insistere nel duello con il rivale, accontentandosi del secondo posto. Per il pilota italiano quella di oggi è stata anche la conclusione della sua carriera in Moto2, perchè dall'anno prossimo scenderà in pista nella categoria regina della Motogp. (ANSA).

14:29Terremoto: consegnate altre 52 casette a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Consegnate oggi a Norcia dal sindaco, Nicola Alemanno, le chiavi di altre 52 Soluzioni abitative di emergenza, facendo salire così la quota delle Sae consegnate nel comune dallo scorso febbraio a 308. Hanno preso possesso delle chiavi 16 famiglie nella frazione di San Pellegrino e 36 in viale Montedoro. "Ogni villaggio che consegniamo - ha detto il sindaco Alemanno - è una gioia indicibile. San Pellegrino è la prima frazione dove inauguriamo il secondo villaggio e contiamo di concludere il terzo entro Natale. Oggi non deve essere un momento in cui ci sentiamo arrivati, ma è l'inizio di una nuova storia che deve darci maggiore energia e maggiore entusiasmo per rientrare nelle nostre case e vi assicuro che anche la ricostruzione sta per partire". A completare i quartieri di San Pellegrino e Montedoro saranno rispettivamente 21 e 12 casette che saranno consegnate entro Natale. (ANSA).

14:29Gb: rivolta tory contro May, lista nomi arriva a 40

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nuovi tentativi di ribellione del partito conservatore contro la premier Theresa May per obbligarla alle dimissioni. La lista dei deputati 'ribelli', scrive il Sunday Times, è giunta a 40 nomi i quali avrebbero firmato una lettere per sfiduciare la premier. Per avviare il meccanismo delle elezioni interne al partito il regolamento prevede che venga firmata una lettera da un totale di 48 deputati. Intanto, il ministro degli Esteri, Boris Johnson e il collega dell'Ambiente, Michael Gove, hanno inviato una lettera segreta alla May con precise istruzioni su come uscire dalla Brexit. Lo riferisce il Mail on Sunday. Nella lettera, i due ministri chiedono al premier di far terminare gli accordi di transizione per l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue il 30 giugno del 2021. Inoltre sollecitano la May ad assicurarsi di avere il sostegno di tutti i membri del suo team "sui piani di uscita". Un riferimento al cancelliere Phillip Hammond, sostenitore del 'remain' che opta invece per un'uscita soft.

14:24Israele: Netanyahu, se attaccati reagiremo con mano pesante

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 NOV - ''Avremo la mano molto pesante verso chi cercasse di attaccarci o ci attaccasse effettivamente da qualsiasi fronte'': lo ha ribadito oggi il premier israeliano Benyamin Netanyahu aprendo la seduta settimanale del governo. All'indomani di una giornata caratterizzata dall'abbattimento di un drone siriano sulle alture del Golan e mentre resta elevata la tensione lungo la linea di demarcazione con Gaza, Netanyahu ha aggiunto: ''In questi giorni c'e' ancora chi si diverte a tentare nuovi attacchi ad Israele''. La reazione israeliana sarà molto dura ''verso qualsiasi elemento, siano essi gruppi dissidenti o organizzati, verso chiunque''. ''In ogni caso - ha precisato, riferendosi alle tensioni con la Jihad islamica - consideriamo Hamas il responsabile di ogni attacco che sia organizzato o lanciato contro di noi dalla striscia di Gaza''.

13:52Ragazzo spagnolo ferito in tentativo di rapina a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Un ragazzo spagnolo di 22 anni, a Napoli nell'ambito del progetto Erasmus, è stato ferito in un tentativo di rapina. L'aggressione in pieno centro, piazza San Domenico Maggiore. Obiettivo il cellulare del giovane che ha fatto resistenza ed è stato colpito alla testa, con un oggetto contundente che gli ha provocato una ferita lacero contusa. Per lui una prognosi di 10 giorni. Sul fatto indaga la Polizia. (ANSA).