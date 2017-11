Ultima ora

15:36Mondiali: Buffon, partita che pesa in storia Nazionale

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "La pressione e' alta, sappiamo quanto e' importante questa partita con la Svezia per noi, per la nazione, per la storia della nazionale". Lo dice Gianluigi Buffon, capitano della nazionale, alla vigilia del ritorno del play off Mondiale con la Svezia. "Possiamo ribaltarla - ha aggiunto il portiere - culliamo il sogno di ottenere questo risultato, che conta più della mia storia personale, del mio futuro in nazionale".

15:32Sci: Cdm, Neurether vince slalom Levi, Italia in ritardo

(ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 12 NOV - Il tedesco Felix Neureuther - 33 ani, fresco papa' e al 13/o successo in Coppa - ha vinto lo slalom speciale di Coppa del mondo di sci alpino a Levi, con il tempo di 1.42.83. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.43.20 e terzo lo svedese Matthias Hargin in 1.43.28. Deludente l'Italia con due soli azzurri in classifica: Manfred Moelgg, che a Levi era stato terzo l'anno scorso, ha chiuso 9/o in 1.43.73 mentre Stefano Gross e' finito 18/o in 1.44.17. La Coppa del mondo si sposta ora in Nord America dove si tornera' a gareggiare tra due settimane, il 25 ed il 26 novembre: gli uomini in Canada, a Lake, Louise con discesa e Super-G e le donne a Killington, negli Usa, con gigante e slalom.

15:32Uccisi con coltellata: un fermo per delitto trans

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - E' stato fermato il presunto autore dell'omicidio del giovane transessuale trovato morto in un parco nella capitale, all'Eur. E' un trentacinquenne romano, evaso dai domiciliari, e portato ieri in Questura perché sospettato del delitto. L'uomo, che scontava i domiciliari in un'abitazione di Ostia Antica, giovedì pomeriggio si è disfatto del braccialetto elettronico facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi degli investigatori anche quella che sia l'autore dell'omicidio del giovane trovato ieri in uno stabile abbandonato.

15:29Ventura “scenario chiaro da inizio, perché sorpresi?”

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Sinceramente, una cosa non capisco: lo scenario era chiaro dall'inizio, non capisco perché ora ci si sorprenda...". E' la considerazione del ct azzurro Gian Piero Ventura, alla vigilia dello spareggio Mondiale di ritorno, contro la Svezia. "Dall'inizio sapevamo che nel girone con la Spagna il play off era lo scenario più verosimile: ora ci siamo, se perderemo si faranno certe considerazioni, se vinceremo se ne faranno altre", ha aggiunto in conferenza ad Appiano Gentile.

15:04Rajoy s’impegna a porre fine a distruzione separatista

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il premier spagnolo, Mariano Rajoy, sostiene che le elezioni di dicembre in Catalogna aiuteranno a porre fine "alla distruzione separatista". Lo riferisce la Bbc online. Rajoy parlando in Catalogna per dare il via alla campagna del Pp per le elezioni - la sua prima visita dall'attivazione dell'articolo 155 - ha difeso la sua linea affermando di aver "esaurito tutte le strade" dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del governo catalano a ottobre.

14:52Migranti: Spagna ne salva 276 a bordo 7 imbarcazioni

(ANSA-) - MADRID, 12 NOV - Almeno 276 migranti sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera spagnola mentre tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo a bordo di 7 imbarcazioni. Le barche sono state intercettate nelle acque a est dello Stretto di Gibilterra, provenienti dalle coste del Nord Africa. Non si segnalano morti. Centinaia di migliaia di profughi e migranti muoiono ogni anno in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa. Il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel sostiene che 33.293 persone sono morte dal 1993 al 29 maggio del 2017.

14:48Moto2: Valencia, vince Oliveira ma Morbidelli campione mondo

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il pilota portoghese Miguel Oliveira in sella a una Ktm ha vinto l'ultimo gran premio di stagione della Moto2 che si è disputato oggi sul circuito di Valencia, precedendo sul traguardo il campione del mondo Franco Morbidelli. Terzo posto per il sudafricano Brad Binder. Quarto Francesco Bagnaia, seguito da Marquez. Morbidelli è stato a lungo in testa, ma proprio sul finire c'è stato il ritorno del portoghese, che lo ha superato andando a vincere la corsa. Morbidelli avrebbe voluto chiudere in bellezza la stagione, puntando alla vittoria anche nell'ultima gara dell'anno dopo aver già conquistato il titolo Mondiale due settimane fa. Ma alla fine ha preferito non insistere nel duello con il rivale, accontentandosi del secondo posto. Per il pilota italiano quella di oggi è stata anche la conclusione della sua carriera in Moto2, perchè dall'anno prossimo scenderà in pista nella categoria regina della Motogp. (ANSA).