20:11F1: in Brasile trionfo Ferrari con Vettel, Raikkonen è 3/o

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il tedesco Sebastian Vettel, al volante di una Ferrari, ha vinto il Gp del Brasile a Interlagos, penultima prova del Mondiale di F1. Al secondo posto il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, terzo l'altro ferrarista Kimi Raikkonen. Quarto il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes), che è partito dall'ultimo fila.

19:55Calcio: Kepa novità della Spagna, ma non guardo al futuro

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Kepa Arrizabalaga ricorderà a lungo la partita vinta ieri per 5-0 dalla Spagna, nell'amichevole contro il Costa Rica. Il giovane portiere dell'Athletic Bilbao ha infatti esordito con la maglia della Nazionale, al posto di David De Gea, nella Rosaleda di Malaga. "È un giorno speciale per me, da ricordare, l'esordio capita una volta sola", le parole dell'estremo difensore. Che, sul proprio futuro, ha aggiunto: "Cerco di concentrarmi sul presente, senza curarmi di quello che viene detto o scritto sul mio conto; tengo presente da dove vengo e dove voglio andare", le sue parole. "In questo momento sono un portiere dell'Athletic Bilbao e adesso anche della Nazionale spagnola - sottolinea - e non conta cosa dicono di me, ma quello che faccio in campo". L'obiettivo di Kepa è trovare posto nella spedizione che parteciperà al Mondiale. Nelle scorse settimane, il nome del portiere basco, che prosegue la tradizione degli Iribar, degli Arconada, dei Zubizarreta e degli Urruticoechea, era stato accostato al Real Madrid.

19:51Giordania: eurodeputati in campo modello rifugiati siriani

(ANSA) - TRIESTE, 11 NOV - Un campo per rifugiati che fuggono dalla guerra civile in Siria, ritenuto un modello di ospitalità e accoglienza. E' quello di Mrajeeb Al Fhood, a circa 20 chilometri da Zarqa (Giordania), fondato nell'aprile 2013 e finanziato dagli Emirati Arabi Uniti che finora hanno speso circa 800 milioni di dollari. La struttura è stata una tappa nella visita da parte di una delegazione di 8 europarlamentari negli Eau, un "intergruppo" per favorire relazioni e conoscenza. Isabella De Monte, che ha partecipato alla visita, parla di una "esperienza scioccante in termini positivi: ho visto bambini sorridenti. Quando si va a visitare realtà di questo tipo ci si attende di trovare la disperazione dettata dall'emigrazione, invece lì abbiamo trovato altro". (ANSA).

19:38Azzurri: Pochesci “Sfogo da tifoso, chiedo scusa”

(ANSA) - TERNI, 12 NOV - All'indomani delle dichiarazioni sulla Nazionale Italiana balzate all'attenzione delle cronache nazionali, l'allenatore della Ternana Sandro Pochesci spiega le motivazioni delle sue parole. "Chiedo scusa se ho offeso qualcuno - ha detto ai giornalisti al termine della partita pareggiata dalla sua squadra col Novara - mi scuso con la Federazione, col presidente Tavecchio ed anche con mister Ventura che stimo molto. Il mio è stato uno sfogo di un tifoso della Nazionale. Solo che oggi sono anche l'allenatore di una squadra di serie B ed é stato un mio errore non considerarlo". "Sono nato nel 1963 - ha aggiunto - e l'Italia ha sempre partecipato al Mondiale. Lunedì farò il tifo sperando che vinca. Non era mia intenzione attaccare le scelte di mister Ventura che è un maestro per me. Lo stiamo studiando anche al corso a Coverciano e presto lo incontrerò".

19:35Calcio: il PSG punta su Conte per il dopo-Emery

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nell'attesa di mettere in bacheca qualche prestigioso trofeo, il PSG pensa al futuro. Secondo il quotidiano 'Le Parisien', il club della capitale ha stabilito un contatto con l'entourage di Antonio Conte, al fine di sondare il terreno e verificare il possibile interesse dell'attuale allenatore del Chelsea a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Il contratto del tecnico del PSG, Unai Emery, scadrà nel giugno 2018 e potrebbe non essere rinnovato: tutto dipende dall'esito della stagione in corso. E' chiaro che, in caso di successo in Champions League, Emery rimarrebbe al proprio posto, in caso contrario - con ogni probabilità - non gli verrà rinnovato il contratto. Il contratto di Conte con il Chelsea, invece, scadrà nel giugno 2019, ma il suo futuro dovrebbe essere sulla panchina del Milan.

19:35Sassi su auto: gesto che ha conseguenze gravi

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Ai ragazzi è importante spiegare che tirare sassi sulle auto, per noia o per passare una serata diversa, non è senza conseguenze". A parlare, in relazione agli ultimi episodi di sassi lanciati dai cavalcavia, è Giuseppe Bisogno, direttore del servizio Polizia stradale. "Provocare un incidente stradale, con lesioni o addirittura la morte di qualcuno - dice - significa cambiare radicalmente la vita altrui ma anche la propria. Subire l'accusa di tentato omicidio, la richiesta di risarcimenti, insomma pregiudicare il proprio futuro per l'ebbrezza di un momento". "Ogni anno - spiega Bisogno - sono circa 60 le segnalazioni di episodi simili sui quali, grazie alla numerazione dei cavalcavia, le nostre pattuglie riescono a intervenire tempestivamente". "Nell'ultimo anno - aggiunge - da parte nostra sono stati due gli arrestati e 9 i denunciati per questo tipo di reato".

18:52Meteo, pioggia da nord a sud, neve su Emilia e Toscana

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Da domani, il maltempo interesserà l'intero territorio nazionale, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere nevoso fino a quote di bassa collina al nord. Questa fase sarà accompagnata da un ulteriore rinforzo dei venti e una sensibile diminuzione delle temperature. Dalla serata di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania. Dalle prime ore di domani, previste inoltre precipitazioni a carattere nevose intense a quote collinari su Emilia-Romagna e Toscana, con apporti al suolo fino ad abbondanti. Previsti inoltre venti di burrasca fino a burrasca forte, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, provincia autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e su Sicilia, Campania e Lazio, specie settori costieri. Possibili mareggiate. Per domani, lunedì 12 novembre, allerta gialla su parti di Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria e Basilicata.