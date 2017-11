Ultima ora

01:24Sisma Iraq-Iran: Teheran, almeno 61 morti

(ANSA) - TEHERAN, 12 NOV - E' salito ad almeno 61 morti e oltre 300 feriti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito la zona di confine tra l'Iraq e l'Iran. Lo riferiscono le autorità iraniane.

22:53Sisma Iraq-Iran: almeno 6 morti in cittadina iraniana

(ANSA) - TEHERAN, 12 NOV - Almeno sei persone sono morte nella città iraniana di Ghasr-e Shirin, vicino al confine con l'Iraq, colpita dal sisma di magnitudo 7.2. Lo riferisce il governatore della città, Faramarz Akbari, citato dall'agenzia Irna. Secondo il capo dell'organizzazione nazionale per la gestione dei disastri, Esmail Najar, "alcuni feriti potrebbero essere sepolti sono le macerie a Ghasr-e Shirin". Almeno 14 province iraniane sono state colpite dal terremoto, aggiunge l'agenzia semi-ufficiale Ilna. In Iraq si contano almeno 50 feriti a Darbandikhan, nella provincia di Sulaymaniyya, riferisce la tv curdo-irachena Rudaw, precisando che poco prima la stessa zona era stata colpita da una prima scossa di magnitudo 4.5.

22:43S.Sede:summit disarmo,deterrenza atomica non dà pace stabile

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 NOV - "Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per il disarmo integrale" è il tema del documento con le conclusioni preliminari della Conferenza sul disarmo nucleare, promossa dal dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. L'evento, svolto in Vaticano da venerdì con leader religiosi e politici, Premi Nobel, esponenti di società civile e organizzazioni internazionali si è chiuso con le parole del card. Peter Turkson, prefetto del dicastero, che ha letto le conclusioni che hanno sancito riflessioni e tracciate linee del futuro impegno per disarmo, sviluppo, pace. Architrave dell'atto è il collegamento tra disarmo e sviluppo integrale. A proposito si fa più volte riferimento al magistero di papa Francesco secondo cui "tutto è collegato". Da questo principio derivano riflessioni e priorità d'intervento enunciate da Turkson dove si ribadisce la condanna di "uso e possesso" di armi nucleari, "strumenti indiscriminati e sproporzionati di guerra".Questo ricordando i gravi riflessi negativi per atmosfera e oceani provocati dai test di tali armamenti. Il testo spiega poi che la deterrenza nucleare non è adeguata a rispondere alle crisi e alle sfide di un mondo multipolare. La dissuasione nucleare non riesce a far fronte alle minacce per la pace e la sicurezza come ad esempio il terrorismo, i conflitti asimmetrici, i problemi ambientali, la povertà. La deterrenza nucleare non crea una pace stabile, sottolinea il documento citando Papa Francesco: "Le armi di distruzione di massa, in particolare le armi nucleari, non creano altro che un falso senso di sicurezza". Inoltre creano una cultura di "intimidazione reciproca" nel sistema internazionale.(ANSA).

21:35Potente sisma 7.2 in Iraq vicino al confine con l’Iran

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un potente sisma di magnitudo 7.2 ha colpito la regione di Sulaymaniyya, in Iraq, nei pressi del confine con l'Iran. Lo riferisce l'Usgs. Il sisma è stato avvertito anche in Israele e a Dubai. Gente nelle strade, vetrine in pezzi ad Halabja, la cittadina nei pressi dell'epicentro. Lo mostrano le immagini pubblicate sui social da molti residenti. Al momento non si ha notizia di vittime né danni.

21:29Parigi: Collomb, due anni dopo Bataclan siamo più preparati

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Nel 2015 "non pensavamo che" un assassinio di massa "fosse possibile in Francia. Ma ormai siamo molto più preparati". Lo dice il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, in un'intervista al Journal du Dimanche, alla vigilia del secondo anniversario degli attentati al Bataclan, allo stadio e a nei caffè di Parigi che fecero 130 morti. "I nostri servizi sono meglio equipaggiati di allora per individuare le minacce. Cosa che fanno ogni settimana", aggiunge il ministro. Il rischio attentati, tuttavia, "resta molto elevato". "Nonostante le sconfitte dell'Isis in Siria e Iraq, dobbiamo restare vigili sulle capacità del nemico di ordinare degli attacchi dalle zone di combattimento - aggiunge Collomb -. Le perdite subite dall'Isis sul terreno potrebbero rafforzare le motivazioni di coloro che vogliono passare all'azione qui".

21:26Hariri, a Riad sono libero, tornerò presto in Libano

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Mi sono dimesso nell'interesse del Libano perché ho visto che molti sviluppi nella regione stavano nuocendo al mio Paese. Tornerò molto presto per rassegnare le dimissioni seguendo il percorso costituzionale". Lo ha detto l'ex premier libanese Saad Hariri nella sua prima intervista dalle sue dimissioni annunciate dall'Arabia Saudita, la scorsa settimana. "Ho completa libertà in Arabia Saudita", ha precisato, come riportano i media internazionali. "L'ingerenza dell'Iran è un peso per i libanesi", ha aggiunto Hariri. "Io non sono contro Hezbollah in quanto partito politico, sono contrario al fatto che Hezbollah giochi un ruolo esterno che metta in pericolo il Libano".

21:24Mondiali: 0-0 con Irlanda del Nord, Svizzera qualificata

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La Svizzera di Vladimir Petkovic è la 27/a Nazionale qualificata per la fase finale dei Mondiali di Russia dell'anno prossimo. I rossocrociati, nel ritorno dei Play-off contro l'Irlanda del Nord, hanno pareggiato 0-0 sul terreno del St-Jakob park di Basilea, dopo essersi aggiudicati la partita d'andata a Belfast per 1-0 con un gol su rigore del milanista Ricardo Rodriguez.