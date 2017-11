Ultima ora

12:02Mondiali: Boninsegna a Ventura,troppi cambi possono far male

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Troppi cambi possono fare male": consiglio non richiesto di Roberto Boninsegna al tecnico azzurro Gian Piero Ventura in vista della partita con la Svezia. Ai microfoni di 'Radio anch'io sport' l'ex centravanti azzurro, che oggi compie 74 anni, dall'alto della sua esperienza con la maglia della Nazionale sottolinea che "è logico cambiare formazione, dopo quanto visto in Svezia, ma -aggiunge Boninsegna- cambiare troppo non mi sembra esatto. Ci vuole anche affiatamento fra i giocatori, questi già giocano poco assieme.... Speriamo bene". E aggiunge "cambiare troppo non significa indovinarci. Jorginho è il sostituto di Verratti, che non può giocare, perciò lui o un altro doveva esserci. De Rossi è vero che non sta attraversando un buon momento, ma io l'avrei messo in campo, per cambiarlo dopo se non funziona". Il vecchio 'Bonimba', come era soprannominato quando giocava, non è stupito delle critiche di questi giorni a Ventura, "quando mancano i risultati, qualcuno deve prendere la colpa". (ANSA).

11:46Mondiali: Boninsegna,oggi 74 anni,azzurri mi facciano regalo

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Vorrei festeggiare il mio compleanno con un bel regalo della Nazionale": anche un grande ex centravanti azzurro come Roberto Boninsegna sarà stasera a San Siro per seguire la partita Italia-Svezia e tifare per gli azzurri. Oggi l'ex campione compie 74 anni, "spero mi facciano un regalo" dice a 'Radio anch'io sport'. Incalzato dalle domande dei conduttori, Boninsegna pronostica tra il serio e il faceto un risultato di "3-0 per l'Italia, con gol di Immobile e, se subentra, anche di Eder. Il fatto è -ha spiegato poi Boninsegna- che loro sono una buona squadra, ma noi siamo tecnicamente e tatticamente superiori alla Svezia, quindi il nostro successo ci sta tutto". (ANSA).

11:14Basket: Nba, continua corsa di Boston, 12ma vittoria di fila

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Continua la striscia positiva dei Boston Celtics in Nba, che questa notte hanno maturato la loro 12ma vittoria consecutiva, battendo di misura 95-94 i Toronto Raptors. Pur senza la stella di Kyrie Irving, i Celtics continuano dunque a correre in testa alla classifica della Eastern Conference. Sesta vittoria consecutiva anche per gli Houston Rockets, che hanno messo sotto con facilità gli Indiana Pacers con il punteggio di 118-95. Ancora in grande spolvero James Harden, che sta attraversando un periodo di grande condizione, per lui 26 punti e 15 rimbalzi. Ma nei quattro match di ieri sera la palma del miglior marcatore spetta a Paul George degli Oklahoma City Thunder, andato a segno con 37 punti nella partita che il suo team ha dominato contro i Dallas Mavericks e finita 112-99. Da segnalare infine la vittoria casalinga dei Detroit Pistons per 112-103 ai danni di Miami Heat. (ANSA).

11:09Catalogna: Puigdemont, c’è alternativa a indipendenza

(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - Per la Catalogna "un'altra soluzione all'indipendenza è possibile": lo afferma il leader indipendentista Carles Puigdemont in un'intervista al quotidiano belga Le Soir. Puigdemont si dice favorevole a un accordo con il Governo: "E' sempre possibile un accordo, sono 30 anni che lavoro per ottenere un altro tipo di rapporto tra la Catalogna e la Spagna, ci abbiamo molto lavorato ma l'arrivo di Aznar ha fermato questo percorso". La soluzione, spiega, è "sedersi al tavolo del negoziato". All'Europa Puigdemont chiede di fare la stessa cosa che ha fatto con Polonia e Ungheria: valutare se ci sono stati "abusi" di diritti: "Salta agli occhi che il Governo spagnolo non ha rispettato la carta dei diritti fondamentali".

11:07Soldato Corea Nord fugge al Sud, ferito da commilitoni

(ANSA) - PECHINO, 13 NOV - Un soldato nordcoreano è fuggito al Sud attraversando la Joint Security Area nella zona demilitarizzata che taglia in due la penisola coreana: lo riferiscono i militari di Seul, secondo cui il soldato è stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dai commilitoni nordcoreani durante la fuga. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale.

11:05Sisma Iraq-Iran: tv, almeno 339 morti

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Sale a 339 morti e oltre 2.530 feriti il bilancio del sisma di magnitudo 7.2 che ieri ha colpito la zona di confine tra Iraq e Iran. Nella Repubblica islamica il maggior numero di vittime, 328, mentre nel Kurdistan iracheno il bilancio è salito a 11 morti. Lo riferisce l'iraniana Press Tv. La Turchia ha inviato un primo convoglio di aiuti nelle zone colpite dal terremoto tra Iraq e Iran e si impegna a continuare nelle attività di sostegno umanitario. Lo ha annunciato il premier di Ankara, Binali Yildirim. La Mezzaluna rossa e la Protezione civile turca (Afad) hanno reso noto di aver inviato cibo, medicine, 4 mila tende e 7 mila coperte, oltre a squadre incaricate delle attività di soccorso e ricerca di eventuali dispersi.

10:54Tap: riprendono lavori, cantiere presidiato forze ordine

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 13 NOV - Ritorna la tensione nel cantiere Tap a San Foca di Melendugno, dove da questa notte é in corso un'operazione di pubblica sicurezza da parte delle forze di polizia finalizzata a consentire lo stoccaggio del materiale e dei mezzi per i lavori di ultimazione della 'fase zero' del cronoprogramma di realizzazione del terminale del gasdotto che porterà il gas dal mar Caspio in Europa attraverso l'Italia. Il blitz sta coinvolgendo circa 250 uomini, parte dei quali provenienti dai reparti mobili delle forze di polizia, che hanno creato un cordone intorno all'area cantiere. Gli aderenti a 'No Tap' di fatto non hanno potuto raggiungere il presidio che da tempo si tiene davanti ai cancelli del cantiere, essendo state bloccate tutte le strade di accesso, anche quelle interpoderali. Impossibile transitare sulla strada provinciale che da Melendugno conduce a San Foca. Una ventina gli attivisti che già erano sul posto, ai quali é stato impedito di allontanarsi dal luogo dove si trovano.