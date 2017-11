Ultima ora

16:01Calcio: maltempo annullata Italia-Ungheria Under 19

(ANSA) - PADOVA, 13 NOV - Annullata per maltempo l'amichevole di calcio tra le nazionali Under 19 di Italia e Ungheria, in programma oggi alle 14.30 allo stadio Appiani di Padova. L'abbondante pioggia caduta in città dalla notte scorsa ha reso il campo un acquitrino e non avrebbe consentito il regolare svolgimento della partita. L'amichevole, concordata in vista delle qualificazioni agli Europei Under 19 che scatteranno a marzo, non verrà recuperata.

15:59Coni: a rugbista borsa studio intitolata a Ciro Esposito

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha consegnato oggi al Foro Italico la 3/a borsa di studio istituita dal Comitato Olimpico e intitolata alla memoria di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto negli incidenti avvenuti prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli del 3 maggio 2014. Il premio, destinato ogni anno a un giovane che "si è particolarmente distinto per comportamenti e/o azioni ispirate ai valori autentici dello sport", è stato vinto da Giacomo Ronconi, classe 2003, giocatore dell'Asd Fano rugby, che "durante la sfida contro la Valmetauro Titans Urbino - superati tutti gli avversari, ormai indisturbato verso la meta, ha preferito attendere e regalare la gioia al compagno più piccolo, che fino a quel giorno non era mai riuscito a segnare", come recita la motivazione. L'assegnazione della borsa da 5 mila euro è stata deliberata su indicazione della Commissione composta, oltre che dai vertici del Coni, anche dai genitori di Ciro Esposito, entrambi presenti alla cerimonia di consegna.

15:48Calcio: Inter, Mazzola loda lavoro Spalletti

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Mi piace l'Inter di Spalletti, ha ancora da lavorare ma ha la mentalità da Inter e questo è importante. Non voglio mai dire se andrà bene o male ma ci sono prospettive positive". L'ex campione nerazzurro Sandro Mazzola commenta, a margine della cerimonia di intitolazione delle vie di Milano dedicate al padre e capitano del Grande Torino Valentino Mazzola, il lavoro di Luciano Spalletti che ha portato l'Inter al terzo posto in classifica a due punti dal Napoli capolista. "Lasciala fare l'Inter - dice con un sorriso - l'allenatore mi piace". E sull'eventualità di vedere Belotti in nerazzurro risponde diplomatico: "Che brutta domanda... A me piace molto, i giocatori bravi li vedi sempre nelle tue squadre".

15:33Calcio: Milan punta a 2020, break even e opzione borsa

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il 2020 sarà un anno determinante per il progetto Yonghong Li al Milan. Come spiegato dall'ad rossonero Marco Fassone ai piccoli azionisti al termine dell'assemblea dei soci, e riferito da fonti all'interno del Milan, nel 2020 il club punta al pareggio di bilancio senza tralasciare l'opzione di sbarcare su una borsa asiatica. Fassone ha confermato anche l'ipotesi del rifinanziamento del doppio debito contratto con Elliott con Bgb Weston (180 in seno alla proprietà, 123 in seno al club), rimarcando però il mancato coinvolgimento dell'ex ad della Juventus Antonio Giraudo che per la società londinese lavora esclusivamente nel settore immobiliare. Fassone ha parlato anche di un miglioramento progressivo dei conti con la speranza di centrare un utile di bilancio entro il 2021, ammettendo però di essere in ritardo sulle partnership in Cina e di aver pronto un contratto meno ricco ma con più bonus con l'azienda (probabilmente Puma) che sostituirà Adidas come sponsor tecnico.

15:15Mondiali: azzurri, allenamento ad Appiano Gentile

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 13 NOV - Ultimo allenamento di rifinitura per gli azzurri, alla Pinetina, a poche ore dallo spareggio con la Svezia a San Siro, decisivo per l'accesso ai Mondiali. Il Ct Gian Piero Ventura, sfruttando il ritiro al centro tecnico dell'Inter, ha fatto svolgere alla nazionale un allenamento con addestramento ai calci piazzati (stasera possibili anche i rigori finali) e ancora qualche prova di modulo. Il Ct ieri ha confermato l'impiego di Jorginho al posto di De Rossi, ed anche le ultime indicazioni vanno nel senso di un impiego di Gabbiadini al fianco di Immobile, nel 3-5-2. Dopo l'allenamento ed il pranzo, gli azzurri riposeranno per poi, dopo una merenda nel pomeriggio, partecipare alla riunione tecnica finale, prima della partenza per lo stadio.

15:12Ue: 23 Paesi firmano per la Difesa comune

(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - Sono 23 i paesi della Ue che in occasione del Consiglio Esteri/Difesa a Bruxelles hanno firmato la "notifica congiunta" della volontà di partecipare alla cosiddetta Pesco, la cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea. A non firmare sono stati la Gran Bretagna, in uscita dalla Ue e da sempre contraria ad una difesa comune europea, la Danimarca (che è esentata sin dall'adesione al Trattato di Lisbona), l'Irlanda, Malta e Portogallo. La firma di oggi è il primo passo formale per l'istituzione della Pesco.

14:58Droga: Gdf sequestra 100mila pastiglie di ecstasy

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - La Gdf di Ponte Chiasso (Como) ha sequestrato al confine con la Svizzera, presso il valico turistico di Como-Brogeda, a bordo di una Ford Mondeo guidata da un turco proveniente dal Belgio, 100.000 pastiglie di ecstasy. L'uomo, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di trasportare la droga, è stato arrestato. Le pastiglie erano nei sedili, nei paraurti, nel cofano, nella parte retrostante del vano portaoggetti e nelle lamiere posteriori dell'auto.