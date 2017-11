Ultima ora

16:31Maltempo: disagi per nebbia all’aeroporto di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Disagi all'aeroporto di Firenze per il maltempo: alcuni voli, tra arrivi e partenze, sono stati dirottati e cancellati a causa della nebbia come si spiega dallo scalo. I problemi sono iniziati a partire dalle 13, dopo una mattinata di decolli e atterraggi regolari.(ANSA).

16:29Maltrattamenti in asilo Bari: condannate due maestre

(ANSA) - BARI, 13 NOV - Il gup del Tribunale di Bari Rosa Anna De Palo ha condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione le due maestre baresi, attualmente sospese dal servizio, imputate per maltrattamenti su 15 bambini di un asilo di Bari-Santo Spirito. Al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, il giudice ha inoltre disposto per entrambe l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, condannandole, in solido fra loro e con il responsabile civile il Miur, al risarcimento danni nei confronti degli otto bambini costituti parti civili, tutti minori di età compresa fra i due anni e mezzo e i tre anni e mezzo, con provvisionali immediatamente esecutive fra i 3mila e i 4mila euro, oltre alle spese processuali. Le indagini dei Carabinieri hanno documentato fra il 31 marzo e il 29 aprile 2016 37 episodi di violenza che portarono anche all'arresto delle maestre. Gli abusi sarebbero consistiti in "schiaffi, colpi sferrati sul corpo, strattonamenti, pedate, calci, accompagnati dalla immobilizzazione delle mani".

16:23Meteo: in Alto Adige già neve come l’anno scorso a febbraio

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - In Alto Adige novembre in netta controtendenza rispetto agli anni passati: a duemila metri di quota attualmente ci sono già tra i 20 e i 50 cm di neve, un valore raggiunto lo scorso inverno solo ad inizio febbraio, informa il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Mentre nel 2016 a metà novembre l'estate di San Martino fece registrare temperature record (con 23,6 gradi a Silandro), quest'anno le montagne si presentano già innevate. Dopo la prima ondata di neve una settimana fa, nelle scorse ore si sono aggiunti altri 19 centimetri a Casere in valle Aurina, 16 cm a Selva di val Gardena, 10 cm a Pennes ed 8 cm a San Candido. Alle precipitazioni è seguito il vento forte con raffiche di 80 km/h a Salorno a sud di Bolzano, fino ai 120 km/h a Punta di Dan (2.806 m). (ANSA).

16:01Calcio: maltempo annullata Italia-Ungheria Under 19

(ANSA) - PADOVA, 13 NOV - Annullata per maltempo l'amichevole di calcio tra le nazionali Under 19 di Italia e Ungheria, in programma oggi alle 14.30 allo stadio Appiani di Padova. L'abbondante pioggia caduta in città dalla notte scorsa ha reso il campo un acquitrino e non avrebbe consentito il regolare svolgimento della partita. L'amichevole, concordata in vista delle qualificazioni agli Europei Under 19 che scatteranno a marzo, non verrà recuperata.

15:59Coni: a rugbista borsa studio intitolata a Ciro Esposito

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha consegnato oggi al Foro Italico la 3/a borsa di studio istituita dal Comitato Olimpico e intitolata alla memoria di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto negli incidenti avvenuti prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli del 3 maggio 2014. Il premio, destinato ogni anno a un giovane che "si è particolarmente distinto per comportamenti e/o azioni ispirate ai valori autentici dello sport", è stato vinto da Giacomo Ronconi, classe 2003, giocatore dell'Asd Fano rugby, che "durante la sfida contro la Valmetauro Titans Urbino - superati tutti gli avversari, ormai indisturbato verso la meta, ha preferito attendere e regalare la gioia al compagno più piccolo, che fino a quel giorno non era mai riuscito a segnare", come recita la motivazione. L'assegnazione della borsa da 5 mila euro è stata deliberata su indicazione della Commissione composta, oltre che dai vertici del Coni, anche dai genitori di Ciro Esposito, entrambi presenti alla cerimonia di consegna.

15:48Calcio: Inter, Mazzola loda lavoro Spalletti

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Mi piace l'Inter di Spalletti, ha ancora da lavorare ma ha la mentalità da Inter e questo è importante. Non voglio mai dire se andrà bene o male ma ci sono prospettive positive". L'ex campione nerazzurro Sandro Mazzola commenta, a margine della cerimonia di intitolazione delle vie di Milano dedicate al padre e capitano del Grande Torino Valentino Mazzola, il lavoro di Luciano Spalletti che ha portato l'Inter al terzo posto in classifica a due punti dal Napoli capolista. "Lasciala fare l'Inter - dice con un sorriso - l'allenatore mi piace". E sull'eventualità di vedere Belotti in nerazzurro risponde diplomatico: "Che brutta domanda... A me piace molto, i giocatori bravi li vedi sempre nelle tue squadre".

15:33Calcio: Milan punta a 2020, break even e opzione borsa

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il 2020 sarà un anno determinante per il progetto Yonghong Li al Milan. Come spiegato dall'ad rossonero Marco Fassone ai piccoli azionisti al termine dell'assemblea dei soci, e riferito da fonti all'interno del Milan, nel 2020 il club punta al pareggio di bilancio senza tralasciare l'opzione di sbarcare su una borsa asiatica. Fassone ha confermato anche l'ipotesi del rifinanziamento del doppio debito contratto con Elliott con Bgb Weston (180 in seno alla proprietà, 123 in seno al club), rimarcando però il mancato coinvolgimento dell'ex ad della Juventus Antonio Giraudo che per la società londinese lavora esclusivamente nel settore immobiliare. Fassone ha parlato anche di un miglioramento progressivo dei conti con la speranza di centrare un utile di bilancio entro il 2021, ammettendo però di essere in ritardo sulle partnership in Cina e di aver pronto un contratto meno ricco ma con più bonus con l'azienda (probabilmente Puma) che sostituirà Adidas come sponsor tecnico.