20:38Pd: documento in direzione, nessun voto contrario

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - E' stato votato al termine della direzione un documento di alcuni punti. Non c'è stato alcun voto contrario.

20:37Domenica riunione straordinaria della Lega Araba sull’Iran

(ANSA) - IL CAIRO, 13 NOV - All'ordine del giorno della ministeriale Esteri straordinaria della Lega Araba chiesta ieri per domenica prossima dall'Arabia Saudita ci sono anche i missili sparati su Riad dieci giorni fa e il sabotaggio compiuto venerdì in Bahrein contro un oleodotto vicino al villaggio di Buri. Lo segnalano fonti informate al Cairo rimandando a indiscrezioni fatte ieri da una "fonte diplomatica responsabile" nel segnalare la convocazione d'urgenza del Consiglio della Lega araba. La riunione è stata convocata "per esaminare le violazioni perpetrate dall'Iran nella regione araba, che nuocciono alla sicurezza e alla pace non solo nella regione araba ma anche nel mondo intero", aveva dichiarato la fonte. Al vaglio sarà anche "l'atto terroristico (...) perpetrato sabato 4 novembre contro la città di Riad, la capitale del Regno, dalle milizie houthi facenti capo all'Iran in Yemen", aveva aggiunto il diplomatico prima di citare "l'atto terroristico compiuto contro un oleodotto venerdì in Bahrein".

20:36Pd: Renzi, no leadership solitaria, è pagina bianca

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Non c'è una leadership solitaria anche su questo vale il principio della pagina bianca. Chi vuole dare una mano è benvenuto, se qualcuno si tira indietro ora da questo invito unitario se ne assume la responsabilità". E' l'apertura al gioco di squadra che, a quanto si apprende, Matteo Renzi fa in replica in direzione.

20:34Israele, dislocate batterie Iron Dome

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 NOV - In varie località del territorio israeliano sono state dislocate batterie Iron Dome di difesa da missili, nel timore di attacchi da Gaza da parte della Jihad islamica palestinese. Lo riferiscono i media dopo che in un primo tempo la notizia era stata bloccata dalla censura militare.

20:34Zimbabwe: capo forze armate a Mugabe, ‘basta con epurazione’

(ANSA) - IL CAIRO, 13 NOV - Il capo delle forze armate dello Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ha intimato indirettamente al presidente Robert Mugabe di fermare l'epurazione che ha portato alla fuga del vicepresidente, potenziale successore dell'ultranovantenne capo di Stato. "Se si tratterà di proteggere la nostra rivoluzione, l'esercito non esiterà a intervenire", ha messo in guardia il generale in una conferenza in cui non ha fatto nomi ma è stato chiaro il riferimento al vicepresidente Emmerson Mnangagwa fuggito la settimana scorsa. L'allontanamento potrebbe aver aperto la strada a un passaggio di potere da Mugabe, 93 anni, alla consorte Grace, di 41 anni più giovane. Il generale Chwenga ha anche criticato le "zuffe" fra politici, la "carenza di contanti e l'aumento dei prezzi" dei beni di uso comune e ha sostenuto "che negli ultimi cinque anni non vi è stato alcun sensato sviluppo" del Paese.

20:16Israele, elevata allerta lungo confine con Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 13 NOV - Israele ha ulteriormente elevato oggi il già alto stato di allerta lungo la linea di demarcazione con la Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito Ynet senza fornire altre precisazioni. Il timore è che sia imminente un attacco della Jihad islamica di ritorsione dopo la distruzione - avvenuta due settimane fa - di un suo tunnel militare che, scavato da Gaza, era penetrato in territorio israeliano. Nella deflagrazione del tunnel sono rimasti uccisi 14 miliziani e soccorritori palestinesi. Negli ultimi giorni i dirigenti israeliani hanno avvertito a più riprese che se fosse attaccato, lo Stato ebraico reagirebbe "con una mano pesante". Se l'attacco partisse da Gaza, è stato aggiunto, Israele non esiterebbe ad attaccare anche obiettivi di Hamas, ritenendolo responsabile di quanto avviene nella Striscia. Da parte sua l'emissario Onu Nickolay Mladenov ha esortato i palestinesi a non "farsi distrarre" dalle fazioni estremiste per non ostacolare la riuscita della riconciliazione politica fra Hamas e ad al-Fatah.

20:14Siria: bombardamenti aerei, aumenta numero vittime

(ANSA) - BEIRUT, 13 NOV - Aumenta il numero delle vittime del bombardamento aereo compiuto oggi in tre successive fasi su un mercato di Atareb, sobborgo controllato dai ribelli alla periferia di Aleppo, città invece saldamente in mano ai governativi. Secondo gli attivisti dell'Ossrvatorio siriano dei diritti umani, i morti sono 21, mentre secondo l'agenzia di stampa locale Thiga sono decedute 43 persone. Entrambe le fonti precisano che tra le vittime vi sono molte donne e bambini e che decine sono i feriti.