19:53Pd: Bersani, più sintonia? Non so. Chiacchiere a zero

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - "Maggiore sintonia con Mdp? Non lo so, bisogna vedere cosa dice sul resto. Lui si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto ma purtroppo c'è qualche milione di elettori che non sono d'accordo, e non sono Bersani o Speranza, che hanno un giudizio critico su tante cose che si sono fatte. Seguiamo la discussione. Basta che si sappia che le chiacchiere stanno a zero, adesso ci vogliono dei fatti". Così Pierluigi Bersani, a Catanzaro, commenta le parole di Renzi alla Direzione Pd.

19:50Carceri:a minorile Roma nasce ‘merendina’detenuti-pasticceri

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Una 'merendina' inventata e realizzata dai ragazzi dell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma nell'ambito di un progetto in collaborazione con la Asl Roma 1. Si chiama 'Libere dolcezze', ed è il coronamento di un corso di pasticceria che ha coinvolto alcuni giovani detenuti del carcere per cinque mesi. Alla presentazione del dolce, questo pomeriggio nella palestra del carcere, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il dg della Asl Angelo Tanese e il capo dipartimento Giustizia Minorile Gemma Tuccillo. Al momento il dolce si può comprare solo in una edicola nei pressi del Colosseo, ma si pensa a coinvolgere nella distribuzione anche alcuni ospedali romani. "Siamo con voi al cento per cento" il commento del governatore. Soddisfatti e commossi i ragazzi, che ora sognano una volta fuori, di continuare nell'arte della pasticceria: "E' stato bellissimo, quando abbiamo iniziato non pensavo che saremmo arrivati qui".

19:49Soffoca fratello nel sonno, ha tentato uccidere anche padre

(ANSA) - CASTELLAMONTE (TORINO), 13 NOV - C'era anche l'anziano padre, Fiore Mattioda, 92 anni, nella villa di Spineto dove, nella notte tra venerdì e sabato, la figlia Cristina ha ucciso, soffocandolo nel sonno con un sacchetto di plastica, il fratello Mauro, 60 anni, ex geometra. E' quanto hanno accertato i carabinieri della compagnia di Ivrea. La donna, 64enne ex professoressa di inglese, è stata iscritta nel registro degli indagati anche per il tentato omicidio del padre. Nel corso degli interrogatori, infatti, la donna avrebbe ammesso di aver tentato di uccidere anche l'anziano genitore ma di aver desistito. Domattina Cristina Mattioda comparirà in tribunale, a Ivrea, per la convalida dell'arresto. La procura ha affidato alla dottoressa Veglia l' autopsia di Mauro Mattioda. (ANSA).

19:44Brexit: Davis conferma, voto su accordo prima di uscita

(ANSA) - LONDRA, 13 NOV - Il voto nel Parlamento britannico sull'accordo finale della Brexit si terrà prima dell'uscita ufficiale della Gran Bretagna dall'Ue. Lo ha confermato il ministro per la Brexit, David Davis, precisando che Westminster si potrà esprimere "al più presto possibile" dopo il raggiungimento dell'intesa con Bruxelles.

19:41Contatti con l’Isis per un’azione terroristica in Italia

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Una 22enne egiziana residente a Milano è stata espulsa dall'Italia per terrorismo su ordine del ministro dell'Interno Marco Minniti. Fatma Ashraf Shawky Fahmy in regola con il permesso di soggiorno, era incensurata e senza lavoro. Secondo le indagini della Digos era in contatto con il membro dell'Isis Al Najjar Abdallah Hasanayn, al quale ha prima chiesto di poter raggiungere la Siria per combattere e, di fronte alle difficoltà del piano, si è detta disponibile a un attentato suicida in Italia, senza mai ricevere risposte. La ragazza viveva nel quartiere Gratosoglio, alla periferia sud-ovest di Milano, insieme ai genitori e a tre fratelli minori. Per gli inquirenti, il suo percorso di radicalizzazione è stato evidente: nel 2013 era occidentalizzata, sia nel vestiario che nel comportamento, mentre durante il periodo delle attività investigative la donna indossava il niqab completo di guanti neri.

19:33Pd: Emiliano, raccolgo appello a unità, ok documento

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Michele Emiliano raccoglie, nel suo intervento in direzione, l'appello di Matteo Renzi all'unità del Pd, sostiene lo sforzo nell'apertura alla costruzione della coalizione del centrosinistra e, a quanto si apprende, si dice pronto a votare il documento unitario che sarà messo ai voti al termine della direzione.

19:22C.sinistra: Bersani, bene appelli unità. E cambiamento?

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - "Se solo si fanno promesse la gente non crede. Negli ultimi tre anni siamo stati insieme, anche Mdp, ma l'Italia non la pensa così. Benissimo quelli che fanno appelli, siamo anche noi per l'unità, però ci dicano cosa intendono fare per cambiare. C'è un pezzo di elettorato che del centrosinistra a traino Pd e del Pd a traino renziano non ne vuol sapere. Come si fa a farli tornare? Cambiando radicalmente proposte, smettendo l'arroganza del governo, dando un messaggio in sintonia con la vita dei cittadini". Così Pierluigi Bersani.