20:16Israele, elevata allerta lungo confine con Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 13 NOV - Israele ha ulteriormente elevato oggi il già alto stato di allerta lungo la linea di demarcazione con la Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito Ynet senza fornire altre precisazioni. Il timore è che sia imminente un attacco della Jihad islamica di ritorsione dopo la distruzione - avvenuta due settimane fa - di un suo tunnel militare che, scavato da Gaza, era penetrato in territorio israeliano. Nella deflagrazione del tunnel sono rimasti uccisi 14 miliziani e soccorritori palestinesi. Negli ultimi giorni i dirigenti israeliani hanno avvertito a più riprese che se fosse attaccato, lo Stato ebraico reagirebbe "con una mano pesante". Se l'attacco partisse da Gaza, è stato aggiunto, Israele non esiterebbe ad attaccare anche obiettivi di Hamas, ritenendolo responsabile di quanto avviene nella Striscia. Da parte sua l'emissario Onu Nickolay Mladenov ha esortato i palestinesi a non "farsi distrarre" dalle fazioni estremiste per non ostacolare la riuscita della riconciliazione politica fra Hamas e ad al-Fatah.

20:14Siria: bombardamenti aerei, aumenta numero vittime

(ANSA) - BEIRUT, 13 NOV - Aumenta il numero delle vittime del bombardamento aereo compiuto oggi in tre successive fasi su un mercato di Atareb, sobborgo controllato dai ribelli alla periferia di Aleppo, città invece saldamente in mano ai governativi. Secondo gli attivisti dell'Ossrvatorio siriano dei diritti umani, i morti sono 21, mentre secondo l'agenzia di stampa locale Thiga sono decedute 43 persone. Entrambe le fonti precisano che tra le vittime vi sono molte donne e bambini e che decine sono i feriti.

20:12Yemen: Arabia Saudita annuncia riapertura porti e aeroporti

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - L'Arabia Saudita ha annunciato oggi la riapertura dei porti e degli aeroporti nello Yemen, chiusi per giorni dopo il lancio di un missile dei ribelli sciiti Houthi contro Riad. Lo scrive il sito al Arabiya citando la missione saudita. "Entro 24 ore inizierà la prima fase - ha annunciato la missione - e riguarderà la riapertura di tutti i porti nelle zone controllate" dal governo riconosciuto a livello internazionale e che la coalizione a guida saudita sostiene. Si tratta dei porti di Aden, Mokha e Mukalla. Per quelli in mano ai ribelli come Hodeida, la missione ha annunciato di avere chiesto all'Onu di inviare un team di esperti per discutere le modalità della riapertura. La coalizione militare guidata da Riad auspica che si possa evitare il "contrabbando di armi, munizioni, parti di missili e denaro inviati dall'Iran e dai suoi complici ai ribelli Houthi". L'Onu e una ventina di organizzazioni avevano affermato che la chiusura dei porti faceva rischiare a milioni di persone di morire di fame.

20:11Ostia, domani anche ministro Interni Minniti a vertice

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Ci sarà anche il ministro dell'Interno Marco Minniti domani mattina a Ostia, nella sede del Decimo Municipio, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocata dal prefetto di Roma Paola Basilone dopo i fatti del litorale. L'incontro convocato simbolicamente nell'ex Palazzo del Governatore per dimostrare la presenza dello Stato e mettere a punto le misure di sicurezza in vista del ballottaggio di domenica delle elezioni municipali. La candidata del centrodestra Monica Picca chiuderà venerdì la campagna con la leader del suo partito Fdi-An Giorgia Meloni. La rivale M5S Giuliana Di Pillo, vincitrice del primo turno con 4 punti di vantaggio, avrà al suo fianco giovedì il candidato premier cinquestelle Luigi Di Maio e venerdì in un evento da definire forse anche Beppe Grillo. Intanto il procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti dice che a "a Roma c'é una mafia autoctona, forse meno aggressiva, ma comunque definibile come associazione mafiosa, e una di importazione".

20:03Consigliere Ln a processo a Piacenza per odio razziale

(ANSA) - PIACENZA, 13 NOV - Un consigliere comunale di Piacenza è a processo con l'imputazione di diffamazione aggravata dall'odio razziale. È Marvin Di Corcia, eletto a giugno nella lista della Lega Nord, anche se il fatto risale a prima delle elezioni. L'imputato, nel 2015, aveva ironizzato su Facebook sull'immagine di un africano su un overboard, una specie di skateboard elettrico molto in voga tra i giovani. Il suo post aveva però suscitato molte critiche e alla fine aveva deciso di cancellarlo, anche perché l'autore si era accorto di conoscere personalmente lo straniero. Il leghista si era alla fine anche scusato con il diretto interessato. Ma, nonostante le scuse, l'invito a bere una birra insieme e un risarcimento, il processo è proseguito in quanto l'aggravante dell'odio razziale (inserita dalla Legge Mancino del 1993) rende il reato procedibile d'ufficio, nonostante la parte offesa si fosse resa disponibile a rimettere la querela. In udienza è stato sentito l'imputato, difeso dall'avv.Annalisa Cervini. (ANSA).

20:03Azzurri: Antognoni, Italia si gioca la reputazione

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - "In una sfida del genere servono grinta e determinazione, in 90' ti giochi due anni di qualificazioni e anche la reputazione". Lo ha detto Giancarlo Antognoni, nell'attesa di Italia-Svezia di stasera a Milano. "Penso che tutti i giocatori daranno il massimo e alla fine l'Italia riuscirà a superare questo scoglio, anche se non sarà una partita facile - ha continuato il club manager della Fiorentina e campione del Mondo con la Nazionale nel 1982 -. Dal punto di vista fisico i nostri avversari sono più forti, ma quello che conta è giocare con la massima attenzione e determinazione. Chi tra gli azzurri può fare la differenza? Io dico Insigne, è un giocatore di fantasia, capace con una giocata di cambiare le partite. Speriamo di vederlo in campo".

19:53Pd: Bersani, più sintonia? Non so. Chiacchiere a zero

(ANSA) - CATANZARO, 13 NOV - "Maggiore sintonia con Mdp? Non lo so, bisogna vedere cosa dice sul resto. Lui si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto ma purtroppo c'è qualche milione di elettori che non sono d'accordo, e non sono Bersani o Speranza, che hanno un giudizio critico su tante cose che si sono fatte. Seguiamo la discussione. Basta che si sappia che le chiacchiere stanno a zero, adesso ci vogliono dei fatti". Così Pierluigi Bersani, a Catanzaro, commenta le parole di Renzi alla Direzione Pd.