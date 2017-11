Ultima ora

22:11Sisma Iraq-Iran: media, 445 i morti

(ANSA) - TEHERAN, 13 NOV - L'agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim ha reso noto che il bilancio dei morti del sisma di magnitudo 7.3 che ha colpito l'Iran e l'Iraq è di 445, mentre i feriti sono 7.370. Gli ultimi bilanci ufficiali parlano invece di 407 morti, per la maggior parte in Iran. Oltre la metà delle vittime si registrano nella città di Sarpol-e Zahab, a maggioranza curda, nella provincia di Kermanshah. L'unico ospedale presente in città è stato danneggiato dal terremoto.

21:34Si presenta ai Cc e dice di aver ucciso il padre, fermato

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Un uomo di 43 anni è stato sottoposto a fermo a Bologna, dopo che sabato sera si è presentato ai Carabinieri dicendo di aver ucciso il padre. La morte del genitore risale a settembre 2016, in un paese della provincia di Treviso, ed era stata inizialmente archiviata come una morte naturale. Il pm Antonella Scandellari ha chiesto la convalida del provvedimento e, dopo la decisione del Gip attesa nelle prossime ore, gli atti verranno trasmessi per competenza dalla Procura di Bologna a quella veneta per i necessari riscontri alle affermazioni dell'uomo Il fermo sarebbe stato deciso anche perché aveva con sé un biglietto aereo per l'estero. L'omicidio sembra che sia stato commesso attraverso soffocamento, ma sui dettagli c'è riserbo da parte degli investigatori, che attendono di definire meglio la vicenda, l'attendibilità del racconto della persona e perché si sia costituito a Bologna. (ANSA).

21:30Gol e saluto romano a Marzabotto, calciatore sospeso

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Ha fatto gol e si è diretto a festeggiare sotto alla tribuna, facendo il saluto romano e mostrando una maglietta con l'Aquila sul petto. Un gesto che non sarebbe passato inosservato su qualsiasi terreno di gioco, ma che a Marzabotto, paese dell'Appennino bolognese luogo di stragi naziste, riapre ferite dolorose nel paese sull'Appennino bolognese. E' successo durante una partita tra dilettanti della seconda categoria. La società del calciatore, la 65 Futa, con un post sulla propria pagina Facebook, ha informato di aver sospeso il proprio tesserato, annunciando che sarà multato. Lui, Eugenio Maria Luppi, sulla stessa pagina si è poi scusato. Ma intanto il gesto è stato condannato tra gli altri dal ministro dello Sport Luca Lotti e anche il presidente Figc Carlo Tavecchio ha sollecitato provvedimenti.

21:21Sanità: guardia medica aggredita con fucile a Foggia

(ANSA) - FOGGI, 13 NOV - Una dottoressa in servizio di Guardia medica a Foggia che stava facendo una visita a domicilio ad un paziente con problemi di natura psichica è stata aggredita dall'uomo che che le ha puntato contro un fucile minacciandola perchè non voleva essere ricoverato in ospedale. La situazione si è risolta senza feriti grazie all'intervento della sorella del paziente, dei medici del 118 che si trovavano già sul posto e dei carabinieri che sono intervenuti quando la situazione stava degenerando. L'uomo, che si trovava in uno stato di agitazione incontrollata, è stato bloccato e ricoverato in ospedale. L'episodio è stato denunciato dalla segretaria provinciale di Foggia del sindacato dei medici Italiani (Smi), Nunzia Pia Placentino che parla di "ennesimo episodio di violenza" che avviene "nel silenzio imbarazzante delle istituzioni". "I medici di Guardia continuino a subire aggressioni - aggiunge - in quella che si può definire una continua escalation di violenze al personale sanitario".

21:14Mondiali:ufficiale,con Svezia ct sceglie Jorginho-Gabbiadini

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Jorginho a centrocampo e Gabbiadini in attacco, in coppia con Immobile: le formazioni ufficiali di Italia-Svezia, spareggio di ritorno per i Mondiali 2018, confermano le indicazioni della vigilia. Ventura schiera gli azzurri con un 3-5-2: davanti a Barzagli, Bonucci e Chiellini, il centrocampo è composto da Paorolo-Jorginho-Florenzi, con Candreva e Darmian esterni, a far da supporto alla coppia Gabbiadini-Immobile.

21:13Battisti: Alfano, per noi la questione è molto sentita

(ANSA) - ROMA 13 NOV - Il governo "sta valutando l'ipotesi di costituirsi in giudizio" nel processo a carico di Cesare Battisti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo il colloquio alla Farnesina con il collega brasiliano Aloysio Nunes. "Per noi la questione è molto sentita per gli atroci crimini commessi e anche per un'assenza di pentimento da parte di Battisti", ha aggiunto il ministro. "Abbiamo parlato a lungo del caso Battisti", ha spiegato Alfano sottolineando di aver "ringraziato il Brasile per il ruolo positivo svolto in questa situazione per una favorevole decisione". "Siamo consapevoli del fatto che la questione è al vaglio della magistratura e speriamo che il clima positivo tra i nostri paesi possa portare a una soluzione", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. "Battisti è un criminale e l'opinione pubblica italiana si aspetta", una risposta.

21:13Sisma in Iran, tre giorni di lutto in provincia colpita

(ANSA) - TEHERAN, 13 NOV - Nella provincia iraniana di Kermanshah, la più colpita dal sisma di ieri, sono stati indetti tre giorni di lutto. Le autorità hanno disposto la chiusura di scuole e università nella provincia di Kermanshah, dove invece sono chiamati a presentarsi al lavoro tutti i dipendenti governativi. I feriti in tutto il Paese sono migliaia, in gran parte concentrati nella stessa provincia.