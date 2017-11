Ultima ora

01:51Choc Italia: Ventura, dimissioni? Devo ancora valutare

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Non mi sono dimesso, perché non ho parlato col presidente: le considerazioni sono tante, devo prima parlare con la Federcalcio". Lo ha detto il ct Gian Piero Ventura, dopo il disastro Mondiale per la mancata qualificazione a Russia 2018.

01:03Choc Italia:De Rossi lite in panchina,non serve pari…

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Ma che entro io, dovemo vincere non pareggia'...". E' gia' diventato virale sui social il video Rai della lite di Daniele De Rossi con uno dei componenti dello staff tecnico azzurro, durante il secondo tempo di Italia-Svezia, lo spareggio che lascia fuori dal Mondiale gli azzurri. Il centrocampista, sostituito da Jorginho da inizio partita, sembra arrabbiarsi alla richiesta di entrare, dopo essersi riscaldato e il suo labiale e' esplicito sulla necessita' di scelte che sblocchino la panchina.

01:00Choc Italia: Buffon, come me addio tutti i veterani

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Come me, credo che lasceranno la Nazionale azzurra anche Barzagli, Chiellini e De Rossi". Lo dice Gianluigi Buffon, parlando del proprio ritiro dall'azzurro dopo la disfatta Mondiale. "Non voglio rubare loro la scena, credo sia l'ultima anche per loro tre", ha detto a Sky il portiere, dopo avere pianto sul campo e confermato che questa è la sua ultima partita con l'Italia.

00:42Mondiale: Paolo Rossi, siamo fuori da casa nostra

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - "Il mondiale di calcio è sempre stato casa nostra. E ora siamo fuori da casa nostra": Paolo Rossi commenta così l'esclusione dell'Italia dopo lo spareggio con la Svezia. "Un disastro..." ha detto rispondendo all'ANSA il campione del mondo di Spagna '82. "In campo - ha sottolineato Pablito - si sono viste poche idee chiare, si percepiva ansia. La Svezia si è rivelato avversario complicato e per noi questo non è un grande momento. Forse la qualificazione l'abbiamo persa all'andata". "Nel calcio - ha detto ancora Paolo Rossi - bisogna fare gol e noi non l'abbiamo fatto. E' un momento difficile per il calcio italiano ma ora ripartiamo". (ANSA).

00:25Mondiali: Buffon, calcio italiano ha futuro

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Sicuramente non siamo riusciti a esprimere il meglio, ma sicuramente c'è un futuro per il calcio italiano, perché noi siamo testarti, caparbi, abbiamo forza e orgoglio, dopo le brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. Lascio ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, da Perin a Donnarumma, vorrei dare un grande abbraccio a chi mi ha sostenuto. Il ct ha le colpe che abbiamo noi". Così Gigi Buffon, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

00:24Buffon in lacrime “Fallito anche a livello sociale”

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Dispiace per non per me, ma per il movimento, perchè abbiamo fallito e anche a livello sociale poteva essere veramente importante". E' un Gigi Buffon distrutto quello che parla a Rai Sport dopo l'eliminazione mondiale. "Questo è l'unico rammarico che ho, e non certo di perchè chiudo, perchè il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Mi dispiace solo che l'ultima partita ufficiale in nazionale sia coincisa con l'eliminazione".

00:23Mondiali: azzurri in lacrime sul terreno di San Siro

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Giocatori azzurri in lacrime, da Belotti a Gabbiadini e Bonucci, sul terreno di San Siro, dove si è appena conclusa la partita di ritorno dei Play-off di qualificazione ai Mondiali in Russia. La delusione è tanta dopo lo 0-0 con la Svezia.