Ultima ora

08:36Corea Nord: soldato disertore colpito da 5 proiettili

(ANSA) - PECHINO, 14 NOV - Sono 4 i soldati nordcoreani che hanno sparato 40 colpi di arma da fuoco contro il commilitone disertore scappato ieri al Sud attraverso il varco del villaggio di Panmunjom, lungo il confine. L'uomo è stato colpito 5 volte e poi soccorso, in quello che è stato il più grave episodio del genere dal 1984, quando un sovietico tentò la fuga nello stesso punto scatenando una sparatoria che provocò 4 morti, di cui tre soldati del Nord e uno del Sud. Secondo i militari di Seul, il disertore ha guidato una jeep prima di correre verso il Sud.

08:24Scambio messaggi con Wikileaks, è bufera su Trump Jr

(ANSA) - NEW YORK, 13 NOV - E' bufera su Donald Trump Jr per i contatti e gli scambi di messaggi con Wikileaks durante la campagna elettorale. L'indiscrezione riportata dal magazine The Atlantic è confermata dal figlio maggiore del presidente che, su Twitter, pubblica tutti gli scambi e attacca velatamente chi in Congresso ha fatto uscire i documenti riservati. I democratici chiedono spiegazioni e puntano a sentire direttamente Trump Jr su Wikileaks nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Intanto il Dipartimento di Giustizia guidato da Jeff Sessions valuta la nomina di un secondo procuratore generale oltre a Robert Mueller per indagare su vari temi, incluse eventuali violazioni della Fondazione Clinton e la vendita di una società di uranio alla Russia nel 2010, quando Hillary Clinton era segretario di Stato.

08:08Intimidazioni a colpi fucile, due arrestati a Gela

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 13 NOV - Identificati e arrestati, in una operazione congiunta di polizia e carabinieri denominata "Far West", gli autori di due atti intimidatori a colpi di pistola compiuti, a pochi minuti l'uno dall'altro, nel centro abitato di Gela, nel pomeriggio del 24 giugno scorso. Si tratta di due pregiudicati gelesi che, all'alba, sono stati raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale, con l'accusa di minacce, danneggiamento, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. I due agirono in sella a un ciclomotore sparando alcuni colpi di fucile calibro 12 a canne mozze contro il portone di un edificio di via Generale Cascino, abitato dai proprietari di un panificio e di un bar del lungomare. Quindi raggiunsero via Crispi, a circa due km di distanza, dove fecero irruzione in un bar sparando più volte, ad altezza d'uomo, contro il bancone, dietro al quale riuscì a ripararsi la dipendente in servizio, una donna romena rimasta miracolosamente illesa.

01:51Choc Italia: Ventura, dimissioni? Devo ancora valutare

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Non mi sono dimesso, perché non ho parlato col presidente: le considerazioni sono tante, devo prima parlare con la Federcalcio". Lo ha detto il ct Gian Piero Ventura, dopo il disastro Mondiale per la mancata qualificazione a Russia 2018.

01:03Choc Italia:De Rossi lite in panchina,non serve pari…

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Ma che entro io, dovemo vincere non pareggia'...". E' gia' diventato virale sui social il video Rai della lite di Daniele De Rossi con uno dei componenti dello staff tecnico azzurro, durante il secondo tempo di Italia-Svezia, lo spareggio che lascia fuori dal Mondiale gli azzurri. Il centrocampista, sostituito da Jorginho da inizio partita, sembra arrabbiarsi alla richiesta di entrare, dopo essersi riscaldato e il suo labiale e' esplicito sulla necessita' di scelte che sblocchino la panchina.

01:00Choc Italia: Buffon, come me addio tutti i veterani

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Come me, credo che lasceranno la Nazionale azzurra anche Barzagli, Chiellini e De Rossi". Lo dice Gianluigi Buffon, parlando del proprio ritiro dall'azzurro dopo la disfatta Mondiale. "Non voglio rubare loro la scena, credo sia l'ultima anche per loro tre", ha detto a Sky il portiere, dopo avere pianto sul campo e confermato che questa è la sua ultima partita con l'Italia.

00:42Mondiale: Paolo Rossi, siamo fuori da casa nostra

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - "Il mondiale di calcio è sempre stato casa nostra. E ora siamo fuori da casa nostra": Paolo Rossi commenta così l'esclusione dell'Italia dopo lo spareggio con la Svezia. "Un disastro..." ha detto rispondendo all'ANSA il campione del mondo di Spagna '82. "In campo - ha sottolineato Pablito - si sono viste poche idee chiare, si percepiva ansia. La Svezia si è rivelato avversario complicato e per noi questo non è un grande momento. Forse la qualificazione l'abbiamo persa all'andata". "Nel calcio - ha detto ancora Paolo Rossi - bisogna fare gol e noi non l'abbiamo fatto. E' un momento difficile per il calcio italiano ma ora ripartiamo". (ANSA).