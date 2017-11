Ultima ora

10:56Tavecchio’profondamente delusi insuccesso sportivo’

(ANSA)-MILANO,14 NOV- ''Siamo profondamente amareggiati e delusi per la mancata qualificazione al Mondiale, è un insuccesso sportivo che necessita di una soluzione condivisa e per questo ho convocato domani una riunione con le componenti federali per fare un'analisi approfondita e decidere le scelte future''. Carlo Tavecchio, n.1 della Federcalcio, alle prese con l'uragano della mancata qualificazione al Mondiale, confida all'Ansa, mentre è in partenza per Roma, la tristezza per la situazione, interrompendo la pausa di riflessione dopo il ko con la Svezia.

10:52Afghanistan: a Kandahar battaglia con talebani,62 morti

(ANSA) - KABUL, 14 NOV - I talebani hanno sferrato la notte scorsa in Afghanistan una serie di attacchi contro le forze di sicurezza nella provincia Kandahar (sud) risoltisi in scontri a fuoco che hanno provocato almeno 62 morti, di cui 40 insorti e 22 membri di polizia ed esercito. Secondo fonti dell' amministrazione locale i distretti di Maiwand e Zeri sono stati teatro di battaglie durate fino all'alba di oggi. Obiettivi dei talebani, ha precisato il portavoce della polizia di Kandahar, sono stati almeno 15 checkpoint delle forze di sicurezza.

10:49Arrestato per estorsione candidato M5s in Sicilia

(ANSA) - AGRIGENTO 14 NOV - Fabrizio La Gaipa, uno dei candidati della lista M5s alle scorse regionali, è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento con l'accusa di estorsione. La Gaipa, imprenditore nel settore alberghiero, giornalista, già presidente del Distretto turistico Valle dei Templi, era candidato nel collegio di Agrigento. L'accusa contestata a La Gaipa, che è ai domiciliari, riguarda una presunta estorsione a due dipendenti dell'imprenditore che sarebbero stati costretti a firmare false buste paga. Con Fabrizio La Gaipa, 42 anni, risulta indagato nella stessa inchiesta condotta dalla Procura di Agrigento anche il fratello Salvatore per il quale i magistrati hanno disposto il divieto di dimora in città. L'imprenditore alberghiero, titolare del Costa Azzurra Museum sul litorale agrigentino di San Leone, era l'unica candidato del capoluogo nel collegio di Agrigento per le elezioni regionali ed era giunto terzo con 4357 voti, risultando il primo dei non eletti.

10:42Maltempo: continuano i black out sull’Appennino bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Notte di disagi in alcuni comuni dell'Appennino bolognese, in particolare Loiano e Monghidoro, dove la mancanza di energia elettrica in seguito alle nevicate di ieri, che hanno raggiunto il metro, non è ancora stata completamente risolta. Nel centro di Monghidoro, spiega al telefono il sindaco Barbara Panzacchi, la luce questa notte c'era, mentre sono ancora in black out le frazioni, come Madonna dei Boschi, Pianaccio, Fradusto: "Enel - dice il primo cittadino - ci ha detto che lavorerà tutto il giorno per il ripristino, intanto interverremo con gruppi elettrogeni". Gli alberi caduti hanno creato però problemi di viabilità e quindi anche agli spazzaneve. Pare in miglioramento la situazione dell'ospedale di Loiano, colpito dai black out: ieri sera nella struttura si sono riuniti il centro operativo comunale e la protezione civile, con la messa a disposizione di brandine per chi ne aveva necessità. Il Comune invita a non sprecare acqua. Oggi nei due paesi le scuole rimangono chiuse.(ANSA).

08:36Corea Nord: soldato disertore colpito da 5 proiettili

(ANSA) - PECHINO, 14 NOV - Sono 4 i soldati nordcoreani che hanno sparato 40 colpi di arma da fuoco contro il commilitone disertore scappato ieri al Sud attraverso il varco del villaggio di Panmunjom, lungo il confine. L'uomo è stato colpito 5 volte e poi soccorso, in quello che è stato il più grave episodio del genere dal 1984, quando un sovietico tentò la fuga nello stesso punto scatenando una sparatoria che provocò 4 morti, di cui tre soldati del Nord e uno del Sud. Secondo i militari di Seul, il disertore ha guidato una jeep prima di correre verso il Sud.

08:24Scambio messaggi con Wikileaks, è bufera su Trump Jr

(ANSA) - NEW YORK, 13 NOV - E' bufera su Donald Trump Jr per i contatti e gli scambi di messaggi con Wikileaks durante la campagna elettorale. L'indiscrezione riportata dal magazine The Atlantic è confermata dal figlio maggiore del presidente che, su Twitter, pubblica tutti gli scambi e attacca velatamente chi in Congresso ha fatto uscire i documenti riservati. I democratici chiedono spiegazioni e puntano a sentire direttamente Trump Jr su Wikileaks nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Intanto il Dipartimento di Giustizia guidato da Jeff Sessions valuta la nomina di un secondo procuratore generale oltre a Robert Mueller per indagare su vari temi, incluse eventuali violazioni della Fondazione Clinton e la vendita di una società di uranio alla Russia nel 2010, quando Hillary Clinton era segretario di Stato.

08:08Intimidazioni a colpi fucile, due arrestati a Gela

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 13 NOV - Identificati e arrestati, in una operazione congiunta di polizia e carabinieri denominata "Far West", gli autori di due atti intimidatori a colpi di pistola compiuti, a pochi minuti l'uno dall'altro, nel centro abitato di Gela, nel pomeriggio del 24 giugno scorso. Si tratta di due pregiudicati gelesi che, all'alba, sono stati raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale, con l'accusa di minacce, danneggiamento, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. I due agirono in sella a un ciclomotore sparando alcuni colpi di fucile calibro 12 a canne mozze contro il portone di un edificio di via Generale Cascino, abitato dai proprietari di un panificio e di un bar del lungomare. Quindi raggiunsero via Crispi, a circa due km di distanza, dove fecero irruzione in un bar sparando più volte, ad altezza d'uomo, contro il bancone, dietro al quale riuscì a ripararsi la dipendente in servizio, una donna romena rimasta miracolosamente illesa.