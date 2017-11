Ultima ora

13:39Migranti: Onu accusa Ue, patto con la Libia disumano

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La politica Ue di assistere le autorità libiche nell'intercettare i migranti nel Mediterraneo e riportarli nelle "terrificanti" prigioni in Libia "è disumana". Lo denuncia l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein in un comunicato diffuso a Ginevra. "La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità", è l'accusa durissima di al Hussein. Gli osservatori dell'Onu in Libia "sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto: migliaia di uomini denutriti e traumatizzati, donne e bambini ammassati gli uni sugli altri, rinchiusi dentro capannoni senza la possibilità di accedere ai servizi più basilari", aggiunge Al Hussein, che accusa "l'Ue e i suoi stati membri di non aver fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti".

13:32Azzurri: Cabrini, errori macroscopici da vertici federali

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Sono dell'avviso che bisogna sicuramente cambiare pagina, trovare i responsabili di questa situazione, di questa gestione, perché sicuramente è mancata la gestione della filiera, dello sviluppo di tutte le nazionali, e di un sistema che purtroppo non è cresciuto". A Circo Massimo, su Radio Capital, Antonio Cabrini commenta così la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. "Purtroppo non ci possiamo permettere di raggiungere grandi traguardi - aggiunge Cabrini - abbiamo ragazzi italiani anche interessanti che stanno in panchina ogni domenica. Sono stati fatti degli errori macroscopici da parte dei vertici. Bisogna dare il merito ad altre nazioni che sono partite molto prima con questo progetto e che ora sono all'avanguardia: la nazionale tedesca, ad esempio, non ha tutti giocatori nati in Germania, ma tanti naturalizzati: hanno avuto una grande crescita e adesso sono uno dei paesi più forti al mondo".

13:26Azzurri: Marchisio, rispetto e lealtà distinguono campioni

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - "Il rispetto e la lealtà sono i valori che distinguono i campioni. Ed è in questo modo che si diventa la guida di una squadra. Non a parole, ma dando per primi l'esempio, assumendosi in qualsiasi circostanza la responsabilità dei propri errori, e talvolta anche quella degli altri". Claudio Marchisio celebra così, su Instagram, De Rossi, Buffon e Barzagli, al capolinea della loro avventura con l'Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. "Possiamo decidere di ammettere i nostri insuccessi e utilizzarli come stimolo per migliorare - aggiunge il centrocampista della Juventus, che posta una foto dei tre giocatori - anziché trovare finte giustificazioni o perdere tempo nel cercare inutili scorciatoie".

13:22Azzurri: Casillas consola Buffon ‘sei una leggenda’

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Non mi piace per niente vederti così! Voglio vederti come prima, come quello che continui a essere per molti: una leggenda. Sono fiero di conoscerti e orgoglioso di averti affrontato molte volte. Devi ancora divertirci nel calcio amico!". Così su Twitter lo storico portiere della Spagna e del Real Madrid, Iker Casillas, ha commentato le lacrime di Gigi Buffon dopo la mancata qualificazione ai mondiali dell'Italia.

13:21Fondi Pdl: in appello riduzione pena per Fiorito, 3 anni

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Lieve riduzione di pena, in appello, per Franco Fiorito, ex presidente del gruppo Pdl alla Regione Lazio accusato di peculato. La corte di appello di Roma lo ha condannato a tre anni di reclusione. In primo grado erano stati inflitti all'esponente politico tre anni e quattro mesi I fatti per i quali l'esponente politico era finito sotto processo, dopo un breve periodo agli arresti domiciliari, riguardano il prelievo di oltre 1 milione e 300 mila euro dai fondi regionali assegnati al suo partito tra il 2010 ed il 2012. Il "caso Fiorito" e lo scandalo della gestione dei fondi destinati ai gruppi regionali portò alla fine dell'amministrazione regionale presieduta dall'allora presidente Renata Polverini.

13:20Azzurri: Lega, soldi a chi investe su giovani

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Dopo il disastro di ieri della nazionale diventa prioritario realizzare la nostra proposta affinché il 20% dei fondi dei diritti tv vada a chi valorizza i nostri ragazzi che arrivano dalle giovanili. Basta con l'infornata di stranieri secondo il principio che il primo che arriva si prende perché costa poco". Così il segretario della Lega e il suo vice, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.

12:53Ostia: al via comitato sicurezza con ministro Minniti

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Ha preso il via il comitato per l'ordine e la sicurezza nella sede del Decimo Municipio di Roma in seguito all'aggressione della troupe Rai ad Ostia. All'incontro stanno partecipando il ministro dell'Interno Marco Minniti, il questore di Roma Guido Marino, il prefetto Paola Basilone, il commissario di Ostia Domenico Vulpiani, la sindaca della Capitale Virginia Raggi e i vertici delle forze dell'ordine. Alla riunione si discuterà dell'innalzamento delle misure di sicurezza in vista del ballottaggio di domenica prossima per scegliere il nuovo presidente del municipio.