14:12Azzurri: Lotti, calcio va rifondato del tutto

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Non me lo aspettavo, è stata una giornata molto triste dal punto di vista sportivo. Il calcio va rifondato del tutto. È il momento di prendere delle scelte che forse negli anni passati non si è avuto il coraggio di prendere. Questo mondo va fatto ripartire dai settori giovanili fino alla Serie A". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, all'indomani della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018.

14:07Sardegna: arrestato e sospeso,torna vicepresidente Consiglio

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - Con 28 voti a favore il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Peru, ritorna a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. Posizione alla quale aveva dovuto rinunciare in seguito all'arresto dell'aprile 2016 che l'aveva colpito nell'ambito dell'inchiesta Sindacopoli. Peru era stato sospeso dalla carica di consigliere per sei mesi, in applicazione della legge Severino, per poi essere reintegrato nell'Assemblea, mentre alle sedute aveva ripreso a partecipare nove mesi fa. Nel frattempo la vicepresidenza in quota opposizione era andata a Ignazio Locci, che poi si è dimesso a seguito dell'elezione a sindaco di Sant'Antioco. Dopo l'elezione di Peru e prima di passare all'esame del testo con lo stralcio che introduce la doppia preferenza di genere nella legge elettorale, il Consiglio ha nominato Grazia Maria De Matteis, avvocata e docente universitaria, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

14:03Azzurri: Tardelli, Tavecchio dovrebbe andarsene

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Tavecchio se avesse la stessa dignità di Abete dovrebbe andarsene". E' quanto ha detto Marco Tardelli, campione del mondo del 1982 ad Agorà su Rai Tre, riguardo alla mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali del 2018 in riferimento al Presidente della Figc. Giancarlo Abete si dimise, insieme all'allora ct Cesare Prandelli, dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno dei Mondiali 2014 in Brasile.

14:02Azzurri: Tavecchio a Roma, non dico nulla di più

(ANSA) - FIUMICINO, 14 NOV - "Non dico nulla di più di quanto detto prima, confermo l'incontro di domani a livello federale". Così il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Alitalia proveniente da Milano Linate, all'indomani della "Caporetto" azzurra ribadisce quanto detto all'Ansa in mattinata. Tavecchio, appena sbarcato, è rimasto a lungo impegnato in una conversazione telefonica al cellulare. Poi è sfilato, sino all'uscita del Terminal 1 dove lo attendeva un'auto, tra l'indifferenza di passeggeri ed operatori aeroportuali.

13:46Azzurri: Carraro, Tavecchio valuti situazione

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Grossomodo saranno 500-600 milioni. Bisogna vedere se parliamo di diretto o di indiretto. Se mette l'indiretto probabilmente invece supera il miliardo, anzi sicuramente supera il miliardo". E' la stima fatta dall'ex Presidente del Coni e della federcalcio, Franco Carraro, ai microfoni di Radio 24 sull'esclusione dell'Italia dai Mondiali. "Tavecchio ha detto che si è preso 48 ore di tempo. Deve guardarsi allo specchio, deve valutare la situazione. Se lui pensa che ci siano le condizioni psicologiche e ambientali per farlo lui, deve rimanere. Si è preso la palla per 48 ore, lasciamogliela". E sulle possibili dimissioni di Ventura Carraro aggiunge: "Ventura ha quella che si chiama la responsabilità oggettiva della politica sportiva: quando ti aspetti un risultato e fai il 10% meno va bene, quando fai l'80% meno mi sembra oggettivamente difficile".

13:39Migranti: Onu accusa Ue, patto con la Libia disumano

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La politica Ue di assistere le autorità libiche nell'intercettare i migranti nel Mediterraneo e riportarli nelle "terrificanti" prigioni in Libia "è disumana". Lo denuncia l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein in un comunicato diffuso a Ginevra. "La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità", è l'accusa durissima di al Hussein. Gli osservatori dell'Onu in Libia "sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto: migliaia di uomini denutriti e traumatizzati, donne e bambini ammassati gli uni sugli altri, rinchiusi dentro capannoni senza la possibilità di accedere ai servizi più basilari", aggiunge Al Hussein, che accusa "l'Ue e i suoi stati membri di non aver fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti".

13:32Azzurri: Cabrini, errori macroscopici da vertici federali

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Sono dell'avviso che bisogna sicuramente cambiare pagina, trovare i responsabili di questa situazione, di questa gestione, perché sicuramente è mancata la gestione della filiera, dello sviluppo di tutte le nazionali, e di un sistema che purtroppo non è cresciuto". A Circo Massimo, su Radio Capital, Antonio Cabrini commenta così la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. "Purtroppo non ci possiamo permettere di raggiungere grandi traguardi - aggiunge Cabrini - abbiamo ragazzi italiani anche interessanti che stanno in panchina ogni domenica. Sono stati fatti degli errori macroscopici da parte dei vertici. Bisogna dare il merito ad altre nazioni che sono partite molto prima con questo progetto e che ora sono all'avanguardia: la nazionale tedesca, ad esempio, non ha tutti giocatori nati in Germania, ma tanti naturalizzati: hanno avuto una grande crescita e adesso sono uno dei paesi più forti al mondo".