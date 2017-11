Ultima ora

14:18Kompatscher, da Castel Firmiano sviluppo dell’autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - "La manifestazione di Castel Firmiano nel 1957 è stato il punto di partenza per lo sviluppo della nostra autonomia". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in vista del 60/o anniversario della protesta di Castel Firmiano: il 17 novembre 1957 oltre 35.000 sudtirolesi, radunati alle prote di Bolzano e guidati da Silvius Magnago, chiesero il Los von Trient, il 'via da Trento'. "I sudtirolesi - ha ricordato Kompatscher - erano delusi per lo stallo dopo il primo pacchetto d'autonomia, dopo Castel Firmiano la situazione si è invece sbloccata ed è arrivato il secondo pacchetto che ha permesso uno sviluppo provinciale e non più esclusivamente regionale dell'autonomia". "In questi decenni la nostra autonomia si è sviluppata, anche se non è mancato qualche battuta d'arresto, ma con impegno e coraggio abbiamo sempre portato avanti le trattative. Oggi puntiamo un'Europa unita che sappia dare voce alle diversità", ha detto Kompatscher.

14:17Azzurri: Valente, sport scuola primo passo per ripartire

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "La salute del calcio italiano non si misura da una sola partita e dalla mancata partecipazione al Mondiale. Gli errori sono quelli di pianificazione da parte di un sistema che ha pensato solo a se stesso, a mantenere il potere e non a costruire un progetto a lungo termine capace di far crescere il movimento calcistico e sportivo italiano", così il deputato del MoVimento 5 Stelle Simone Valente. "Il problema - aggiunge Valente - è l'assunzione delle responsabilità di chi ha governato il calcio italiano in passato e degli attuali vertici federali, che è ben altra cosa rispetto alle dimissioni. Ora, il primo passo da cui ripartire per gettare le basi future è investire seriamente nello sport scolastico".

14:16Ema: Mattarella, auspico successo pieno

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, auspica "un successo pieno" per quanto riguarda il traguardo di avere Ema a Milano. Un successo che, a fronte di un "impegno comune di governo, Regione e Comune, costituirebbe un ulteriore passo in avanti nel protagonismo di questa città in Europa".

14:15Pd: Bersani, se ci vogliono parlare portino proposte

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 14 NOV - "Se vogliono parlare con noi devono sapere che devono venire con delle proposte che uno come me e tanti come me possano dire alla gente. Perché io non posso andare a dire ai giovani che il jobs act ha funzionato. Non posso andare a dire agli insegnanti che il buono scuola è andato bene. Prendano la misura non su Bersani ma su un pezzo del nostro popolo. Con meno di questo si perde tempo, si fanno chiacchiere e furbizie. Ormai siamo al dunque". Così Pier Luigi Bersani sull'apertura del Pd ad una coalizione.

14:14Pd: Veltroni, sia inclusivo, basta scissione dell’atomo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Mi auguro un Pd inclusivo. La sinistra è specialista nella scissione dell'atomo invece di valorizzare le differenze che possono essere virtuose. Mi sembra incredibile che le persone che siano state insieme fino a poco fa oggi siano divise. Dovrebbero discutere del merito". Lo dice Walter Veltroni a Radio anch'io su Radio1 Rai. "Io spero che i dirigenti capiscano che da soli non si va da nessuna parte. I gruppi dirigenti della sinistra - aggiunge - hanno in questo momento una responsabilità storica".

14:14Gentiloni, economia accelera, non dilapidare risultati

(ANSA) - CAMPLI (TERAMO), 14 NOV - "L'economia italiana accelera e accelera per merito delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni all'inaugurazione del cantiere Open Fiber, aggiungendo che "di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi e i risultati non li possiamo disperdere, dilapidare e mettere in discussione, dobbiamo andare avanti ancora e accelerare se possibile. Il governo farà la sua parte".

14:12Azzurri: Lotti, calcio va rifondato del tutto

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Non me lo aspettavo, è stata una giornata molto triste dal punto di vista sportivo. Il calcio va rifondato del tutto. È il momento di prendere delle scelte che forse negli anni passati non si è avuto il coraggio di prendere. Questo mondo va fatto ripartire dai settori giovanili fino alla Serie A". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, all'indomani della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018.