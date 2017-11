Ultima ora

14:33Azzurri: Malagò, in anni vacche grasse poca lungimiranza

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Quella di ieri è stata una triste serata sportiva, siamo tutti quanti molto delusi e amareggiati". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale di Russia 2018. Il massimo dirigente sportivo, nel corso della presentazione del nuovo stadio dell'Atalanta, ha poi osservato che "negli anni delle vacche grasse, dove sono arrivati anche risultati importanti, se ci fosse stata attenzione, lungimiranza e logica probabilmente le società avrebbero quasi tutte uno stadio di proprietà.

14:26Ostia: Minniti, “vigilanza discreta nei seggi”

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Ci sarà una vigilanza discreta nei seggi elettorali. Una vigilanza che dovrà rispettare il libero percorso dell'elettore nella sua decisione e controllare che non ci siano condizionamenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti durante il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza su Ostia, il municipio del litorale romano, già sciolto per infiltrazioni mafiose, dove domenica si voterà per il ballottaggio per la scelta del minisindaco. In lizza i candidati di M5S e Fdi-centrodestra. In pratica ci saranno agenti in borghese a sorvegliare i 183 seggi nel X Municipio."Sono convinto che la risposta migliore è la partecipazione al voto" ha poi aggiunto Minniti al termine del comitato, convocato in seguito all'aggressione nei confronti di una troupe della Rai.

14:25Diplomazia contro terrorismo, ad Abu Dhabi Onu dei ragazzi

(ANSA) - ABU DHABI, 13 NOV - Combattere il terrorismo con le armi della diplomazia: dialogando, costruendo alleanze tra il maggior numero di stati, muovendo lobbies per stringere accordi, votando documenti e risoluzioni per fare fronte comune. Su questo terreno si sono misurati quasi 400 studenti italiani e stranieri tra i 14 e i 26 anni riuniti per tre giorni ad Abu Dhabi per la quarta edizione di "Change the World model United Nation", la simulazione dell' attività del Palazzo di Vetro organizzata dall' Associazione Diplomatici. La Ong creata nel 2000 dall' imprenditore catanese Claudio Corbino porta ogni anno giovani di molti paesi nella capitale degli Emirati Arabi a discutere di crisi internazionali e scenari geopolitici per una sorta di prova generale in vista del clou di marzo quando a New York, proprio nella sede dell'Onu, per una settimana saranno oltre duemila i ragazzi da più di cento nazioni a vestire i panni dei delegati dei 193 stati.

14:23Insulti antisemiti: deferita la Lazio

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha deferito la Lazio per la vicenda degli adesivi con Anna Frank in maglia della Roma lasciati nella curva sud dello stadio Olimpico durante la gara col Cagliari (articolo 11 cgs sulla discriminazione razziale). Lo apprende l'Ansa. Proposta invece, e trasmessa alla procura del Coni per le valutazioni del caso, l'archiviazione per il presidente del club, Claudio Lotito, per l'escamotage del passaggio dei tifosi della curva Nord squalificata in Sud. A Lotito il capo della Procura della Federcalcio aveva inizialmente contestato la violazione del'articolo 1 bis del codice di giustizia sportiva, quello sull'obbligo di lealtà sportiva.

14:18Kompatscher, da Castel Firmiano sviluppo dell’autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - "La manifestazione di Castel Firmiano nel 1957 è stato il punto di partenza per lo sviluppo della nostra autonomia". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in vista del 60/o anniversario della protesta di Castel Firmiano: il 17 novembre 1957 oltre 35.000 sudtirolesi, radunati alle prote di Bolzano e guidati da Silvius Magnago, chiesero il Los von Trient, il 'via da Trento'. "I sudtirolesi - ha ricordato Kompatscher - erano delusi per lo stallo dopo il primo pacchetto d'autonomia, dopo Castel Firmiano la situazione si è invece sbloccata ed è arrivato il secondo pacchetto che ha permesso uno sviluppo provinciale e non più esclusivamente regionale dell'autonomia". "In questi decenni la nostra autonomia si è sviluppata, anche se non è mancato qualche battuta d'arresto, ma con impegno e coraggio abbiamo sempre portato avanti le trattative. Oggi puntiamo un'Europa unita che sappia dare voce alle diversità", ha detto Kompatscher.

14:17Azzurri: Valente, sport scuola primo passo per ripartire

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "La salute del calcio italiano non si misura da una sola partita e dalla mancata partecipazione al Mondiale. Gli errori sono quelli di pianificazione da parte di un sistema che ha pensato solo a se stesso, a mantenere il potere e non a costruire un progetto a lungo termine capace di far crescere il movimento calcistico e sportivo italiano", così il deputato del MoVimento 5 Stelle Simone Valente. "Il problema - aggiunge Valente - è l'assunzione delle responsabilità di chi ha governato il calcio italiano in passato e degli attuali vertici federali, che è ben altra cosa rispetto alle dimissioni. Ora, il primo passo da cui ripartire per gettare le basi future è investire seriamente nello sport scolastico".

14:16Ema: Mattarella, auspico successo pieno

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, auspica "un successo pieno" per quanto riguarda il traguardo di avere Ema a Milano. Un successo che, a fronte di un "impegno comune di governo, Regione e Comune, costituirebbe un ulteriore passo in avanti nel protagonismo di questa città in Europa".