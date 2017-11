Ultima ora

16:36Azzurri: Cairo, dimissioni Tavecchio? Eliminazione epocale

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Le responsabilità sono molte, il calcio italiano ha fatto male nei Mondiali 2010 e 2014, ora è il tempo di pensare a una rifondazione globale, in profondità dalle radici". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ribadito la necessità di una svolta dopo il flop della Nazionale nel Play-off per il Mondiale, chiarendo che le responsabilità sono anche del numero 1 della Figc, Carlo Tavecchio. "Ci mancherebbe, non voglio entrare in ciò che deve fare o non deve fare ma certo è che se da 60 anni andavamo sempre al Mondiale, questa cosa è epocale, di un'importanza notevolissima. Poi c'è un fatto di sistema", ha detto Cairo, senza esprimersi sull'ipotesi dimissioni né sull'eventuale nuovo ct: "Vediamo cosa succede", ha tagliato corto, augurandosi poi che saprà reagire il suo attaccante Andrea Belotti. "Il suo Mondiale ora deve essere il campionato", conclude.

16:34Azzurri: Malagò invita Tavecchio a riflettere

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Se il signor Tavecchio ritiene, magari dopo ieri, di essere la persona maggiormente deputata per portare avanti il nuovo corso della Federcalcio, si assume la responsabilità di questa decisione". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non c'è una regola, un'obbligatorietà - specifica - Ci sono stati casi in cui presidenti federali e allenatori sono rimasti al loro posto assumendosi la loro responsabilità, e ci sono altre persone che hanno deciso di non farlo. Sono scelte della propria coscienza. Nomi in grado di poter dare svolta? Innanzitutto ci porremo il problema quando ci saranno queste dimissioni, ammesso che avvengano".

16:31Ostia, Questura Roma: esercito vigilerà deposito schede

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'esercito vigilerà "il deposito delle schede elettorali" per il voto di ballottaggio alle Municipali di Ostia di domenica. E' quanto prevede, tra l'altro, l'ordinanza del questore Guido Marino, varata "in stretto contatto" con il prefetto Paola Basilone. Per la vigilanza ai seggi si prevede che "ogni plesso elettorale sarà vigilato 24 ore su 24 a partire dal giorno precedente le votazioni da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. La vigilanza terminerà solo a definitiva chiusura dei seggi", spiega una nota della questura di Roma. Il focus informativo è garantito dalla Digos e dalla Squadra Mobile, in collaborazione con la sezione specializzata del commissariato Lido, al fine di acquisire, per tempo, ogni informazione utile alla predisposizione dei servizi di polizia. Pattuglie in borghese integreranno la vigilanza ai seggi, a partire dalle prime ore di domenica.

16:28Azzurri: Jorginho, ci abbiamo provato con il cuore

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Sinceramente non so neanche cosa scrivere, so solo che mi dispiace tantissimo per come sia andata, l'Italia non meritava tutto ciò". Lo scrive sul suo profilo Instagram Jorginho dopo lo spareggio contro la Svezia che è stato anche il suo amaro esordio ufficiale nella nazionale italiana. "Avrei tanto voluto festeggiare la mia prima partita ufficiale con la nazionale - scrive il giocatore del Napoli -, purtroppo non è stato possibile e sono molto triste per questo. Ma si va avanti e dobbiamo pensare che ci abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine, con tutto il cuore".

16:22Migranti: sbarco a Crotone, arrestati tre ucraini scafisti

(ANSA) - CROTONE, 14 NOV - La Guardia di finanza ha arrestato tre persone di nazionalità ucraina accusate di essere gli scafisti del veliero intercettato ieri al largo di Crotone a bordo del quale viaggiavano 58 migranti di varia nazionalità, tra cui nove donne e 16 bambini. I migranti, secondo quanto riferito dagli investigatori, viaggiavano sottocoperta in condizioni estremamente disagiate. Gli arresti sono stati eseguiti dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia delle fiamme gialle coadiuvato dalla sezione operativa navale e dalla Squadra mobile di Crotone. I tre arrestati, di età compresa tra i 48 e i 27 anni, sono accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto é emerso dalle indagini, i migranti, partiti da una località della Turchia, avrebbero pagato quattromila dollari ciascuno. (ANSA).

16:19Video Cnn, in Libia aste in cui si vendono migranti

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Aste di esseri umani, come all'epoca della tratta degli schiavi: avvengono in Libia, secondo la Cnn, che in un reportage in esclusiva mostra un filmato in cui due ragazzi vengono venduti dai trafficanti. "800 dinari... 900, 1.100... venduto per 1.200 dinari (pari a 800 dollari)", recita la voce dell'uomo che mette all'asta un giovane, che dovrebbe essere un nigeriano, definito "un ragazzone forte, adatto al lavoro nei campi". Dopo aver ricevuto il filmato, la Cnn è andata a verificare, registrando in un video shock la vendita di una dozzina di persone in pochi minuti.

16:18Libano: Hariri, a Beirut entro un paio di giorni

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il premier dimissionario libanese Saad Hariri tornerà in Libano "entro i prossimi due giorni". Lo scrive lo stesso Hariri su Twitter, affermando di stare "bene" e che la sua famiglia resterà "in Arabia Saudita".