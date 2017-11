Ultima ora

16:46Azzurri: Sacchi, la sconfitta non è improvvisa

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Questa sconfitta non è arrivata improvvisamente, perché noi arriviamo da due Mondiali disastrosi". Arrigo Sacchi non è sorpreso più di tanto dalla mancata qualificazione dell'Italia dal Mondiale. "La formazione giusta è figlia di tante valutazioni e diciamo che se mancano tutte queste componenti rischi di essere anche sfortunato - spiega l'ex ct a Premium - L'Italia ha un problema culturale: consideriamo individuale quello che invece è uno sport di squadra". Ventura? "I fischi sono figli del risultato, perché si giudica sempre quello, e non del lavoro: non si può mettere in discussione una lunga carriera che è stata di un buon livello. In queste situazioni si cerca sempre il capro espiatorio: ci mettiamo a posto la coscienza allontanando il singolo. Ma non è mai il singolo a determinare i risultati. Ancelotti? È un grande, ma vogliamo aiutarlo? Allora dobbiamo fare molte cose diversamente da come le abbiamo fatte fino ad adesso".

16:42Piemonte: firme false Pd, certificate alcune falsità

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Il tribunale civile di Torino ha accertato la falsità di alcune delle firme che accompagnarono la presentazione di liste pro Sergio Chiamparino alle ultime regionali. Il dispositivo è stato depositato oggi e chiude la causa attivata da una querela di falso presentata da alcuni ricorrenti. La decisione dovrà ora essere esaminata dal Tar, che dovrà verificare la regolarità della lista in questione per pronunciarsi sulla eventuale decadenza di un numero di consiglieri del Pd che potrebbe arrivare fino a 8. Lo scorso 4 maggio, dopo una lunghissima camera di consiglio, i giudici amministrativi avevano sospeso il giudizio sulla decadenza dei consiglieri Pd proprio in attesa della decisione del tribunale civile. Al voto, come precisato dallo stesso Tar in una tappa precedente della vicenda, non si tornerà. Ma l'eventuale decadenza di otto consiglieri Pd, tra cui ci sarebbero figure di spicco dei democratici, finirebbe per rimpicciolire la maggioranza di centrosinistra.(ANSA).

16:40Azzurri: Cairo, Ventura? Sembrava più un ospite

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Sinceramente, alla fine di questa avventura non ho visto il Ventura che conoscevo. Mi è sembrato di vedere quasi un ospite più che un ct": è la considerazione del presidente del Torino Urbano Cairo, all'indomani dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale. "Forse Ventura è più un allenatore da squadra che da nazionale", ha osservato Cairo, prima di partecipare alla commissione diritti tv della Lega Serie A, a proposito dell'allenatore con cui ha lavorato al Torino. "Da ct - ha aggiunto Cairo parlando del commissario tecnico azzurro - ha i giocatori per poco tempo a disposizione. Non ho visto il vero Ventura. Anche ieri sera contro la Svezia: sono giocatori di due metri, giocare tutte le palle alte significa sbattere su un muro. E' il contrario di ciò che andava fatto. Poi le dimissioni sono una cosa epocale".

16:36Azzurri: Cairo, dimissioni Tavecchio? Eliminazione epocale

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Le responsabilità sono molte, il calcio italiano ha fatto male nei Mondiali 2010 e 2014, ora è il tempo di pensare a una rifondazione globale, in profondità dalle radici". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ribadito la necessità di una svolta dopo il flop della Nazionale nel Play-off per il Mondiale, chiarendo che le responsabilità sono anche del numero 1 della Figc, Carlo Tavecchio. "Ci mancherebbe, non voglio entrare in ciò che deve fare o non deve fare ma certo è che se da 60 anni andavamo sempre al Mondiale, questa cosa è epocale, di un'importanza notevolissima. Poi c'è un fatto di sistema", ha detto Cairo, senza esprimersi sull'ipotesi dimissioni né sull'eventuale nuovo ct: "Vediamo cosa succede", ha tagliato corto, augurandosi poi che saprà reagire il suo attaccante Andrea Belotti. "Il suo Mondiale ora deve essere il campionato", conclude.

16:34Azzurri: Malagò invita Tavecchio a riflettere

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Se il signor Tavecchio ritiene, magari dopo ieri, di essere la persona maggiormente deputata per portare avanti il nuovo corso della Federcalcio, si assume la responsabilità di questa decisione". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non c'è una regola, un'obbligatorietà - specifica - Ci sono stati casi in cui presidenti federali e allenatori sono rimasti al loro posto assumendosi la loro responsabilità, e ci sono altre persone che hanno deciso di non farlo. Sono scelte della propria coscienza. Nomi in grado di poter dare svolta? Innanzitutto ci porremo il problema quando ci saranno queste dimissioni, ammesso che avvengano".

16:31Ostia, Questura Roma: esercito vigilerà deposito schede

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'esercito vigilerà "il deposito delle schede elettorali" per il voto di ballottaggio alle Municipali di Ostia di domenica. E' quanto prevede, tra l'altro, l'ordinanza del questore Guido Marino, varata "in stretto contatto" con il prefetto Paola Basilone. Per la vigilanza ai seggi si prevede che "ogni plesso elettorale sarà vigilato 24 ore su 24 a partire dal giorno precedente le votazioni da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. La vigilanza terminerà solo a definitiva chiusura dei seggi", spiega una nota della questura di Roma. Il focus informativo è garantito dalla Digos e dalla Squadra Mobile, in collaborazione con la sezione specializzata del commissariato Lido, al fine di acquisire, per tempo, ogni informazione utile alla predisposizione dei servizi di polizia. Pattuglie in borghese integreranno la vigilanza ai seggi, a partire dalle prime ore di domenica.

16:28Azzurri: Jorginho, ci abbiamo provato con il cuore

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Sinceramente non so neanche cosa scrivere, so solo che mi dispiace tantissimo per come sia andata, l'Italia non meritava tutto ciò". Lo scrive sul suo profilo Instagram Jorginho dopo lo spareggio contro la Svezia che è stato anche il suo amaro esordio ufficiale nella nazionale italiana. "Avrei tanto voluto festeggiare la mia prima partita ufficiale con la nazionale - scrive il giocatore del Napoli -, purtroppo non è stato possibile e sono molto triste per questo. Ma si va avanti e dobbiamo pensare che ci abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine, con tutto il cuore".