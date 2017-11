Ultima ora

16:59Azzurri: Zoff, disfatta cominciata dopo sconfitta con Spagna

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Il momento cruciale che ha portato a questa disfatta è stato la sconfitta con la Spagna". La vede così il capitano della squadra campione del mondo 1982, Dino Zoff, dopo la clamorosa esclusione della Nazionale. "Quella partita - ricorda l'ex ct - ci ha dato una batosta psicologica che abbiamo patito troppo: da quel giorno abbiamo cominciato a cercare altre vie, altre strade e in questo modo abbiamo perso il filo. Forse il gruppo era un po' ristretto, ma era un buon gruppo che comunque non è stato all'altezza". Le mancate dimissioni di Ventura paragonate con le mie post Europeo? "Nel mio caso ci sono state delle riflessioni - risponde Zoff - ma penso che quello che ho fatto andava fatto. Poi su quello che fanno o non fanno gli altri non mi metto a sindacare. Di Ancelotti non occorre che parli bene io", chiude Zoff, ricordando come "anche io finii la mia carriera in Nazionale con una sconfitta in Svezia, sarà destino".

16:57Eni: chiesto processo Raffineria Gela e 5 dirigenti

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 14 NOV - La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la "Raffineria di Gela spa" e per cinque suoi dirigenti, tra amministratori delegati e responsabili del settore "Soi", chiamati a rispondere di inquinamento ambientale e di gestione illegale di rifiuti nell'area dello stabilimento gelese. L'azienda dell'Eni invece è ritenuta responsabile di illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le indagini sono condotte dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia costiera e dal nucleo operatori subacquei del Corpo delle capitanerie di porto. Anche attraverso videoregistrazioni subacquee, è stato scoperto un "deposito incontrollato" di rifiuti solidi semi sommersi, anche di natura pericolosa, nei fondali adiacenti al pontile principale del porto-isola, a gestione Eni. Le immagini registrate dai sub hanno permesso di rilevare la presenza di tubi per ponteggi abbandonati, pezzi di impalcature, tratti di vecchie tubazioni dismesse, fusti metallici con materiale solido ancora da definire e rifiuti.

16:49Zimbabwe: media, tank e soldati nella capitale Harare

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Tank e soldati su blindati si stanno muovendo verso il centro di Harare, la capitale dello Zimbabwe: lo riferiscono testimoni citati dai media locali, che pubblicano le immagini dei carri armati. Ieri, il capo dell'Esercito Constantino Chiwenga aveva intimato indirettamente al presidente Robert Mugabe di fermare l'epurazione che ha portato alla fuga del vicepresidente, potenziale successore dell'ultranovantenne capo di Stato.

16:46Azzurri: Sacchi, la sconfitta non è improvvisa

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Questa sconfitta non è arrivata improvvisamente, perché noi arriviamo da due Mondiali disastrosi". Arrigo Sacchi non è sorpreso più di tanto dalla mancata qualificazione dell'Italia dal Mondiale. "La formazione giusta è figlia di tante valutazioni e diciamo che se mancano tutte queste componenti rischi di essere anche sfortunato - spiega l'ex ct a Premium - L'Italia ha un problema culturale: consideriamo individuale quello che invece è uno sport di squadra". Ventura? "I fischi sono figli del risultato, perché si giudica sempre quello, e non del lavoro: non si può mettere in discussione una lunga carriera che è stata di un buon livello. In queste situazioni si cerca sempre il capro espiatorio: ci mettiamo a posto la coscienza allontanando il singolo. Ma non è mai il singolo a determinare i risultati. Ancelotti? È un grande, ma vogliamo aiutarlo? Allora dobbiamo fare molte cose diversamente da come le abbiamo fatte fino ad adesso".

16:42Piemonte: firme false Pd, certificate alcune falsità

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Il tribunale civile di Torino ha accertato la falsità di alcune delle firme che accompagnarono la presentazione di liste pro Sergio Chiamparino alle ultime regionali. Il dispositivo è stato depositato oggi e chiude la causa attivata da una querela di falso presentata da alcuni ricorrenti. La decisione dovrà ora essere esaminata dal Tar, che dovrà verificare la regolarità della lista in questione per pronunciarsi sulla eventuale decadenza di un numero di consiglieri del Pd che potrebbe arrivare fino a 8. Lo scorso 4 maggio, dopo una lunghissima camera di consiglio, i giudici amministrativi avevano sospeso il giudizio sulla decadenza dei consiglieri Pd proprio in attesa della decisione del tribunale civile. Al voto, come precisato dallo stesso Tar in una tappa precedente della vicenda, non si tornerà. Ma l'eventuale decadenza di otto consiglieri Pd, tra cui ci sarebbero figure di spicco dei democratici, finirebbe per rimpicciolire la maggioranza di centrosinistra.(ANSA).

16:40Azzurri: Cairo, Ventura? Sembrava più un ospite

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Sinceramente, alla fine di questa avventura non ho visto il Ventura che conoscevo. Mi è sembrato di vedere quasi un ospite più che un ct": è la considerazione del presidente del Torino Urbano Cairo, all'indomani dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale. "Forse Ventura è più un allenatore da squadra che da nazionale", ha osservato Cairo, prima di partecipare alla commissione diritti tv della Lega Serie A, a proposito dell'allenatore con cui ha lavorato al Torino. "Da ct - ha aggiunto Cairo parlando del commissario tecnico azzurro - ha i giocatori per poco tempo a disposizione. Non ho visto il vero Ventura. Anche ieri sera contro la Svezia: sono giocatori di due metri, giocare tutte le palle alte significa sbattere su un muro. E' il contrario di ciò che andava fatto. Poi le dimissioni sono una cosa epocale".

16:36Azzurri: Cairo, dimissioni Tavecchio? Eliminazione epocale

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "Le responsabilità sono molte, il calcio italiano ha fatto male nei Mondiali 2010 e 2014, ora è il tempo di pensare a una rifondazione globale, in profondità dalle radici". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ribadito la necessità di una svolta dopo il flop della Nazionale nel Play-off per il Mondiale, chiarendo che le responsabilità sono anche del numero 1 della Figc, Carlo Tavecchio. "Ci mancherebbe, non voglio entrare in ciò che deve fare o non deve fare ma certo è che se da 60 anni andavamo sempre al Mondiale, questa cosa è epocale, di un'importanza notevolissima. Poi c'è un fatto di sistema", ha detto Cairo, senza esprimersi sull'ipotesi dimissioni né sull'eventuale nuovo ct: "Vediamo cosa succede", ha tagliato corto, augurandosi poi che saprà reagire il suo attaccante Andrea Belotti. "Il suo Mondiale ora deve essere il campionato", conclude.