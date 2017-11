Ultima ora

17:16Croazia: niente Ancelotti, Dalic resta ct

(ANSA) - ZAGABRIA, 14 NOV - Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, resterà sulla panchina fino a dopo il Mondiale, che la Nazionale ha appena conquistato dopo il Play-off vinto sulla Grecia. Lo ha fatto sapere la Federcalcio croata, aggiungendo che il contratto sarà ufficializzato dall'Esecutivo la prossima settimana. La decisione spazza via le voci che indicavano in Carlo Ancelotti, che ha da poco lasciato il Bayern Monaco, il possibile futuro ct per i Mondiali. Secondo quanto scritto da alcuni giornali locali, all'ex allenatore del Bayern i dirigenti croati avrebbero voluto proporre un contratto solo per il torneo iridato. Dalic ha assunto la guida della Nazionale, sostituendo Ante Cacic, esonerato dopo il pari con la Finlandia. Con Dalic in panchina, la Croazia ha vinto in Ucraina 2-0 e poi superato la Grecia nello spareggio mondiale (4-1 in casa e 0-0 ad Atene nel ritorno). Il presidente della Federazione croata, Davor Suker, ha detto che la scelta di Dalic "giustifica assolutamente la nostra fiducia in lui. E' la scelta giusta".

17:14Avvelenati da tallio: due nuovi casi in Brianza

(ANSA) - MONZA, 14 NOV - Una coppia di ottantenni, lui 83 anni, lei 81, sono ricoverati all'ospedale di Desio (Monza) per intossicazione da tallio. L'uomo è in ospedale da lunedì con problemi respiratori e sintomi riconducibili all'intossicazione da metallo pesante, mentre sua moglie è stata ricoverata questa mattina, anche lei con sintomi analoghi. Sono in condizioni giudicate stabili e stanno eseguendo la terapia del caso. La coppia è imparentata con un membro della famiglia brianzola intossicata da tallio e in cui sono morte tre persone.

17:10Gentiloni, accelerazione crescita molto significativa

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Come dimostrano i dati di stamane, in Italia la crescita sta accelerando in modo molto significativo e questo è un dato importante per il nostro Paese e per l'Unione europea". Lo dice il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro bulgaro Boyko Borissov. "La crescita investe tutti i Paesi Ue", sottolinea.

17:09Sicilia: Di Maio, La Gaipa si è messo fuori da solo

(ANSA) - WASHINGTON, 14 N0V - Fabrizio La Gaipa, l'ex candidato M5S arrestato per estorsione in Sicilia, "si è messo fuori da solo con quello che ha fatto". Lo ha detto ai cronisti italiani Luigi Di Maio, in visita a Washington come vice presidente della Camera e candidato premier dei Cinque Stelle. "Noi abbiamo agito subito, a differenza degli altri", ha aggiunto, ricordando che "il governo Musumeci si regge su un deputato che e' stato arrestato". La Gaipa, ha precisato, "non è un eletto" e "non è un portatore di voti".

17:08Ostia: “Denunciai abusi degli Spada, 10 anni da incubo”

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dieci anni fa Armando Spada si presentò sotto casa di Lucia Salvati urlando e minacciando lei e i figli per spalleggiare i vicini che avevano compiuto abusi edilizi nella villetta accanto. All'epoca fuori dall'Infernetto, poco lontano da Ostia, pochi conoscevano gli Spada. Salvati, preside in pensione, ha 76 anni, gli ultimi 12 passati in buona parte a combattere l'arroganza della famiglia criminale sinti, tra "l'indifferenza se non la collusione - dice - delle istituzioni". Armando é cugino di Carmine e Roberto Spada: è stato condannato a 5 anni e 8 mesi, ma non per la vicenda Salvati. "Ci siamo mossi in un contesto condizionato da questo clan - dice Antonello De Pierro, figlio di Salvati, giornalista e attivista con l'Italia dei Diritti -. Ci hanno accusato di stalking, di minacce, di tutto. Un incubo giudiziario in sede penale e civile che ci è già costato decine di migliaia di euro". Salvati negli anni scorsi si è incatenata per protesta al Tribunale di Ostia, di fronte al Campidoglio e sotto l'agenzia.(ANSA).

17:07Banche: Renzi, io ci ho messo faccia, Bankitalia-Consob no

(ANSA) - VICENZA, 14 NOV - "Sulle banche non ho nessuna difficoltà a parlare, perché ci ho messo la faccia sulla riforma delle popolari, che ha permesso di far emerge tutte le schifezze fatte su questo territorio dai vostri banchieri e manager aiutati da Bankitalia e Consob, che non hanno vigilato, e in parte anche dalla politica". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando con i risparmiatori di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che lo avevano contestato al suo arrivo all'azienda Estel di Thiene. Nella nuova tappa del treno di "Destinazione Italia" in Veneto, Renzi ha incontrato anche alcuni cittadini dei comitati in lotta contro i Pfas (sostanze perfluoro alchiliche) negli acquedotti di Padova, Verona e Vicenza, che hanno posto il problema del rimpallo tra Regione e Governo sui fondi già stanziati. "Non sono interessato alle polemiche - ha detto - Ciò che il Pd può fare è stare col fiato sul collo, organizziamo un incontro al mese, facciamo una mailing list, e sui singoli punti chiamiamo chi se ne deve occupare".

17:06Azzurri: Dybala consola compagni, tifato e sofferto per voi

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - "Ho tifato per voi ieri sera, ho sofferto con voi". Paulo Dybala consola i compagni juventini Barzagli, Chiellini e Buffon, che non si sono qualificati ai Mondiali con l'Italia. "Avrei voluto incontrarvi in Russia, al mio primo Mondiale - scrive l'argentino, su Instagram, dove posta una foto dei tre compagni in azzurro -, magari in finale. Siete dei grandissimi campioni e abbiamo tanto da vincere insieme! Un abbraccio, amici".