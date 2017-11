Ultima ora

19:55Terremoto: assessore Marche, bene norma ‘salva-Peppina’

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "La possibilità di prorogare oltre i 90 giorni la rimozione delle abitazioni provvisorie nei territori colpiti dal sisma va nella direzione da noi auspicata da tempo. E' importante anche la parte del testo in cui si precisa che una volta terminati i lavori di ricostruzione o dell'assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza dovranno essere ripristinati i luoghi e il paesaggio, rimuovendo l'abitazione provvisoria". Così Angelo Sciapichetti, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche, commenta l'emendamento 'salva-Peppina' al dl fiscale sul sisma.

19:50Maltempo: bora forte a Trieste, oltre 40 interventi Vvf

(ANSA) - TRIESTE, 14 NOV - Violenti raffiche di bora hanno spazzato per gran parte della giornata la città di Trieste causando danni e disagi, con oltre una quarantina di richieste d'intervento alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. La situazione più complessa si è creata nel Parco di Miramare dove un grosso ramo di un albero, del peso di oltre quattro tonnellate, è stato spezzato dal vento e si è appoggiato sul tetto delle Scuderie del complesso del Castello. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una grossa gru e un'autoscala e una diecina di uomini. L'intervento per la rimozione del ramo e la messa in sicurezza della zona è durato più di sei ore. Per far fronte alle richieste, a Trieste stanno operando, oltre ai Vigili del fuoco del capoluogo giuliano, anche quelli di Gorizia, Opicina e Muggia.

19:45Terremoto: consegnate 1.228 casette, lavori in 132 aree

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sono 1.228 le casette consegnate ad oggi nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016: 624 nel Lazio, tra Amatrice e Accumoli, 316 in Umbria a Norcia e Cascia, una in Abruzzo, a Torricella Sicura, e 287 nei comuni delle Marche di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso. Complessivamente sono 3.702 le Soluzioni abitative d'emergenza ordinate da 50 Comuni del cratere: l'Abruzzo ne ha ordinate 250 per 13 comuni, il Lazio 826 per i sei Comuni più colpiti, le Marche 1.843 per 29 Comuni e l'Umbria 783 per tre Comuni: Norcia, Preci e Cascia. Attualmente sono in corso lavori in 123 aree. (ANSA).

19:14Pd: Fassino, da domani incontri per c.sinistra largo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Sto lavorando in queste ore a un'agenda di incontri con i segretari di partito e gli esponenti di tutto l'arco del centrosinistra. Da domani inizierò un primo giro di colloqui che avranno carattere istruttorio per valutare insieme ai miei interlocutori come proseguire un confronto che possa portare alla costruzione di un centrosinistra inclusivo e largo". Lo dice Piero Fassino, interpellato al telefono dall'Ansa all'indomani della direzione Pd che lo ha incaricato di tessere il dialogo per la costruzione della coalizione.

19:13Migranti: funerali nel ragusano per bimbo morto in mare

(ANSA) - SCICLI (RAGUSA), 14 NOV - L'ultimo omaggio al piccolo migrante Great, morto nella traversata dalla Libia verso la Sicilia, è avvenuto oggi a Scicli, nel Ragusano, nella chiesa di san Giovanni. La madre del piccolo, di origini nigeriana ma di religione cattolica, ha voluto che un funerale cristiano salutasse il suo piccolo, che aveva due anni e sette mesi. Cita il profeta Geremia don Ignazio la China durante la messa, invocando il silenzio. Il corpo del bambino era stato recuperato in mare dalla nave dell'ong tedesca 'Sea Watch' lo scorso 7 novembre e l'operazione di salvataggio di altri migranti, poi sbarcati a Pozzallo, è stata caratterizzata da uno scambio di accuse tra la ong tedesca e la Guardia costiera libica che si sono rimpallate le responsabilità della cattiva gestione dei soccorsi. La salma del bambino è stata tumulata nel cimitero di Scicli.

19:11Bimbo su treno merci: Polfer, Anthony salvato in extremis

(ANSA) - BOLZANO, 14 NOV - "Per un'ora il bambino ha solo tremato, nonostante fosse già al caldo. Secondo i medici, se l'avessimo trovato 10-15 minuti dopo sarebbe stato troppo tardi". Lo ha detto il comandante della stazione della polfer al Brennero Stefano Linossi, che l'altra mattina ha trovato il piccolo Anthony. "Alle 7.20 - racconta - durante un giro di controllo della stazione siamo stati allertati dalle grida di aiuto di un bambino proveniente da un treno merci. Con l'aiuto di personale delle ferrovie siamo riusciti a trovarlo". "Il mio primo pensiero è stato di portarlo subito al riparo, così lo abbiamo accompagnato in una stanza riscaldata e abbiamo allertato il medico di turno". Visto che sul treno è stato trovato uno zaino con indumenti ed effetti personali di una donna, Linossi ha chiamato il dirigente di movimento per appurare la presenza di altre persone in zona, ma dai macchinista non erano arrivate segnalazioni.

19:11Terremoto: figlia contenta per norma ‘salva-Peppina’

(ANSA) - FIASTRA (MACERATA), 14 NOV - "Siamo contenti, è proprio quello che avevamo chiesto, l'importante è che non ci sia qualche inghippo, qualche piccolo requisito che manca. Se la norma 'salva-Peppina' diventa realtà, potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo". Lo dice all'ANSA Gabriella Turchetti, la figlia di Giuseppa Fattori, la terremotata 95enne di Fiastra (Macerata), dopo la notizia che il Governo ha presentato un emendamento al dl fiscale che salva le casette abusive post sisma, come quella in legno fatta costruire dalle figlie di Peppina, che non ne voleva sapere di abbandonare la frazione di San Martino. La battaglia della nonnina, costretta a lasciare l'alloggio da un provvedimento della magistratura, è diventata un simbolo per tutti i terremotati della montagna, dove la ricostruzione appare di là da venire. Peppina è stata per un pò di tempo ospite della figlia a Castelfidardo, poi è voluta tornare a San Martino, in un piccolo container con stufetta, acquistato dai familiari dopo il primo sisma, quello del 1997. "Ma mamma non può più stare in quel container - spiega la signora Gabriella - la sua salute è peggiorata, mio marito ha provato anche oggi a convincerla a trasferirsi da noi, ma lei dice che non se ne va finché non nevica. La neve è l'unica cosa che la spaventa davvero. Penso però che se potrà rientrare nella casetta di legno non verrà via neppure con la neve". Gabriella Turchetti assicura che l'emendamento va benissimo così come è congegnato: "Siamo d'accordo anche noi nel demolire la casetta una volta che l'abitazione originaria sarà stata ricostruita". (ANSA).