18:54Nuoto: Procura Fin archivia su Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Dichiarazioni spiacevoli, ai limiti della buona educazione. Ma niente illecito". Finisce con un'archiviazione per Federica Pellegrini la lite tra la campionessa azzurra e l'altro big della piscina Gregorio Paltrinieri: una bufera scatenata dall'assegnazione del riconoscimento come miglior tecnico dell'anno a Stefano Morini, coach dell'olimpionico, duramente criticata dalla Pellegrini che in un lungo sfogo sui social aveva sostenuto che quel premio lo meritava il suo tecnico, Matteo Giunta. La Procura della Fin, a indagine conclusa, "ritiene spiacevoli, ai limiti della buona educazione, della continenza e dell'adeguatezza le dichiarazioni di Federica Pellegrini, ma comunque espresse nell'alveo del diritto di critica e senza superare la soglia dell'illecito disciplinare. Quindi archivia la posizione dell'atleta". Quanto alle dichiarazioni via Twitter del "tecnico Tommaso Morini" sono "oggetto di valutazione separata".

18:46Venezuela: compagnia petrolio in ‘default restrittivo’

(ANSA) - CARACAS, 14 NOV - L'agenzia di rating Fitch ha dichiarato la compagnia petrolifera pubblica venezuelana Petroleos de Venezuelan (Pdvsa) in "default restrittivo" (Rd), a causa del ritardo nei pagamenti dei bond in scadenza al 27 ottobre e 2 novembre scorsi. Lo ha annunciato la stessa Fitch in un comunicato ripreso dalla stampa di Caracas.

18:44Maltempo: Toscana,ancora 3500 utenze senza energia elettrica

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Sono scese sotto 3.500, in tutta la Toscana, le utenze ancora senza luce dopo l'ondata di maltempo, e in particolare neve e vento, che ieri ha colpito la regione. Circa 2.500 quelle ancora da riattivare in alto Mugello, in provincia di Firenze (1.700 a Fiorenzuola, 500 a Palazzuolo sul Senio, 200 a Marradi). Altri 500 quelli nella montagna pistoiese, a Sambuca, mentre poche decine di famiglie ancora non hanno energia elettrica sulle colline pratesi, e in Casentino dove è stata invece sistemata la situazione a Badia a Prataglia. In molte località, fa sapere Enel, in attesa di poter ripristinare le linee abbattute dagli alberi e dai rami caduti per il vento e fuori dalla sua competenza, E-distribuzione sta portando dei gruppi elettrogeni. In altri i problemi derivano dalla difficile viabilità di cui si sta occupando la Protezione civile. A Vernio (Prato) situazione quasi alla normalità grazie ai gruppi elettrogeni e a un allacciamento temporaneo con le linee dell'Emilia Romagna.

18:42MotoGp: test Valencia, caduta per Rossi

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Spettacolare incidente per Valentino Rossi oggi sul circuito 'Ricardo Tormo' di Valencia, dove fino a domani i team svolgeranno test in vista della stagione 2018. Il 'Dottore' è caduto nel corso dell'undicesimo giro delle sue prove, e la sua moto, andata a sbattere contro le protezioni, è uscita semidistrutta dall'impatto. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, che ha fatto quasi subito segno di stare bene. E' finito invece in ospedale per accertamenti lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, anche lui caduto. Tutti i piloti sono stati ostacolati nel loro lavoro dal forte vento che soffiava su Valencia.

18:28Rate mutui zone rosse sospese fino 2020

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Saranno sospese fino al 31 dicembre 2020 le rate dei mutui sulle prime case e sulle attività produttive, inagibili o distrutte, inserite nelle zone rosse istituite nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma di agosto 2016. E' quanto prevede un emendamento del governo al decreto fiscale, che riordina la legislazione post-sisma ed introduce nuove disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti, compresi quelli de L'Aquila del 2009 e quelli dell'Umbria e delle Marche del 1997.

18:27Infanzia: cresce la povertà e scuola non colma il gap

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Aumentano in Italia i bambini che vivono in povertà assoluta. E non sempre la scuola riesce a colmare il gap socio-economico che c'è tra loro e chi è più fortunato. E' l'allarme che lancia Save the Children, attraverso l'Atlante dell'infanzia a rischio "Lettera alla scuola" presentato oggi a Roma. Nel 2016, ricorda l'ong, un bambino su otto vive in condizioni di povertà assoluta, il 14% in più rispetto all'anno precedente. E le diseguaglianze sociali "continuano a riflettersi sul rendimento degli alunni". Il tasso di ripetenze è 6 volte maggiore nelle scuole che presentano un indice socio-economico e culturale più basso: più di un quindicenne su 4 contro una quota di quasi uno su 23 negli istituti con indice alto. Una differenza di 23 punti percentuali, contro una media Ocse del 14,3%. Inoltre, tra chi proviene da un contesto svantaggiato, quasi uno su due (47%) non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, otto volte tanto rispetto a un coetaneo cresciuto in una famiglia agiata (6%).

18:26Diritti tv: Lega A vota bando 27/11, ma club uniti su canale

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il progetto del canale della Lega Serie A scalda i presidenti dei club, che si preparano a lanciarlo come piano alternativo se non darà i risultati auspicati il bando per la vendita sul mercato nazionale dei diritti tv per il 2018/21. Nella riunione della Commissione diritti tv sono stati confermati i tempi per il bando, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea il 27 novembre. Assieme all'advisor Infront, i dirigenti hanno analizzato le ipotesi e gli scenari per massimizzare i ricavi: numero e tipologia dei pacchetti si annunciano molto simili a quelli del bando fallito a giugno, con modifiche sulla composizione. Se l'asta non porterà i risultati prefissati - circa un miliardo a stagione - i club punteranno sul canale della Lega Serie A. La Lega sarebbe editore del canale, affidandosi a società di distribuzione e produzione, per vendere i prodotti tv a broadcaster e operatori. Per seguire questa strada servirebbe un'accelerazione a gennaio.