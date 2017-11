Ultima ora

21:16Usa: sparatoria in scuola elementare, almeno 3 morti

(ANSA) - NEW YORK, 14 NOV - Sparatoria in una scuola elementare, la Rancho Tehama School, in California. Secondo i media americani almeno tre persone sono state uccise, mentre fra i feriti si contano molti studenti e anche un bambino di sei anni. Anche il killer è rimasto ucciso. Gli scolari feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali dell'area. La sparatoria è avvenuta a Rancho Tehama, una comunità di 3.500 persone. Poco prima delle nove del mattino la polizia è stata allertata per alcuni colpi di arma da fuoco sparati alla Rancho Tehama School.

20:50Bimba annegata in piscina in Friuli, tre condanne

(ANSA) - UDINE, 14 NOV - Tre condanne, da 10 a 14 mesi, sono state inflitte oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Udine Carlotta Silva nei confronti dei vertici del circolo privato "W la…" di San Mauro di Premariacco (Udine) nella cui piscina, il 10 luglio 2011, annegò una bambina di 7 anni. La piccola era andata a trascorrere la domenica pomeriggio in piscina con il papà. Intorno alle 14.30 un bagnante notò il suo corpo sul fondo della piscina; la piccola si era divisa per qualche minuto dal padre, alla ricerca di uno scivolo con cui giocare. Le condanne sono state inflitte al presidente, vicepresidente e segretario del circolo, Moreno Saccavini, Andrea Pontonutti e Andrea Saccavini, a processo con un'imputazione coatta di omicidio colposo dopo due richieste di archiviazione avanzate dalla Procura. Al termine dell'udienza il pm e la difesa (avvocati Guglielmo Pelizzo e Gianluca Visonà) avevano chiesto l'assoluzione dei vertici del circolo.

20:47Centro sociale Làbas contesta domani Fico-Eataly e Gentiloni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Il centro sociale Làbas annuncia una protesta per domani pomeriggio davanti al parco agroalimentare Fico-Eataly world di Bologna, che domani ha in programma la sua inaugurazione ufficiale alla presenza anche del premier Paolo Gentiloni. "Domani dalle ore 15:30 - scrive Làbas su facebook - saremo insieme a 'LUBo Libera Università Bologna' e 'Studenti Medi Autorganizzati Bologna' davanti alla Disneyland del cibo per avviare una campagna di contro-informazione e di contrasto all'alternanza scuola-lavoro e per ricordare a Farinetti e al primo ministro Gentiloni (il quale sarà presente all'inaugurazione) che in molti alzano la testa e iniziano a dire senza paura che LAVORARE GRATIS NON E' FICO!". (ANSA).

20:45Cc morì in inseguimento: procura chiede condanna camionista

(ANSA) - PIACENZA, 14 NOV - E' di due anni e sei mesi di reclusione la pena che il pubblico ministero ha chiesto nei confronti del camionista moldavo che la mattina del 29 settembre del 2014 aveva posteggiato il suo tir in maniera irregolare alle porte di Castelsangiovanni (Piacenza), contro cui, fermo su una curva, si schiantò una gazzella dei carabinieri di Piacenza impegnata in un inseguimento. Un militare morì sul colpo, un'altro rimase gravemente ferito. In tribunale si è tornato a parlare di quella tragica mattina, quando la pattuglia del Nucleo Radiomobile di Piacenza, all'inseguimento di un'auto sospetta, finì a 130 orari contro quel camion posteggiato contromano in curva, fermo in attesa di entrare al polo logistico. Il camionista moldavo è imputato per lesioni colpose e omicidio colposo. Il pm Antonio Rubino ha sostenuto che senza quel camion l'auto dei carabinieri non si sarebbe schiantata. Di qui la richiesta di condanna nei confronti dell'autista. L'udienza è stata rinviata dal giudice per ascoltare la difesa. (ANSA).

20:33Calcio: Messi rinnova ancora, per sempre nel Barcellona

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - In estate aveva firmato un quadriennale, nei giorni scorsi si era però parlato di un accordo a vita con il club blaugrana. Ipotesi che adesso è diventata realtà perché, secondo quanto ha detto il presidente della Liga, Javier Tebas, parlando con i giornalisti in conferenza stampa, l'accordo è stato siglato. Nessuna smentita è arrivata da parte del Barcellona, né da parte dell'entourage dell'argentino. "I contratti diventano ufficiali una volta firmati e non quando si dice che sono stati firmati - le parole di Tebas -. Messi ha rinnovato con il Barcellona e, se non mi hanno detto una bugia, ha firmato".

20:33Azzurri: N’Kono a Buffon “Forza e coraggio, rialzati”

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Forza e coraggio, rialzati". E' il videomessaggio che Thomas N'Kono, leggendario portiere del Camerun ai Mondiali dell'82 e del 1990, disputati in Italia, invia a Gigi Buffon, attraverso l'account Twitter dell'Espanyol. Oggi N'Kono, che è l'idolo del portiere della Juventus, fa parte dello staff tecnico di Sanchez Flores, allenatore della seconda squadra di Barcellona, della quale ha difeso i pali negli anni '80. "Ciao, amico - dice N'Kono - questo è un momento difficile. E' il momento di rialzarsi. Forza e coraggio, sarai sempre una leggenda".

20:27Si autodenuncia per omicidio del padre, Gip dispone carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Il Gip Rita Zaccariello ha convalidato il fermo nei confronti del 43enne trevigiano, Carlo Frisiero, che sabato sera si è presentato nella caserma dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro autodenunciandosi per l'omicidio dell'anziano padre, Luciano Nino Frisiero, a suo dire commesso il 24 settembre del 2016 a Oderzo di Treviso. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ora gli atti saranno trasmessi alla Procura veneta per competenza e per i riscontri alle dichiarazioni dell'uomo. Il 43enne aveva detto sostanzialmente che la morte del padre, 76 anni, non fu naturale, come apparve all'epoca quando non fu neppure disposta l'autopsia. L'anziano aveva problemi di deglutizione e il figlio gli avrebbe fatto ingerire pezzi di cibo, fino a soffocarlo, forse per porre fine alle sue sofferenze. (ANSA).