Ultima ora

21:45Bimbo morto nel pozzo: indagata titolare frantoio

(ANSA) - CORINALDO (ANCONA), 14 NOV - C'è un indagato per la morte del piccolo Florin, il bimbo rumeno di 5 anni precipitato sabato sera in un pozzo non coperto del frantoio Brignoni a Corinaldo (Ancona), mentre il padre, la nonna e la zia aspettavano che le olive che avevano portato in azienda venissero lavorate. A quanto si è appreso si tratta della titolare del frantoio: il difensore, avv. Giuseppe Muzi, ha nominato un proprio perito nell'autopsia condotta oggi sul corpicino di Florin dal medico legale Loredana Buscemi. L'esito dell'esame verrà depositato entro 60 giorni. Al vaglio della procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, ci sono sia le condizioni del pozzetto, largo circa 60 cm e punto di raccolta degli scarti della lavorazione delle olive, sia eventuali responsabilità dei gestori del frantoio, dove erano in corso lavori di spurgo della cisterna. I funerali di Florin giovedì 16 novembre alle 9:30 presso la chiesa dell'Ospedale di Senigallia.

21:40Calcio: amichevoli, Argentina-Nigeria 2-4

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'Argentina stecca la seconda amichevole disputata in Russia e viene sconfitta, nello stadio di Krasnodar, dalla Nigeria per 4-2. Priva di Leo Messi, tornato anzitempo a Barcellona, l'Albiceleste aveva ottenuto il doppio vantaggio fra il 28' e il 36' con l'ex interista Banega e il 'Kun' Aguero. Gli africani - prima squadra del continente a qualificarsi al Mondiale 2018 - non si sono demoralizzati e, prima della chiusura del tempo, hanno accorciato le distanze con Iheanacho, attaccante del Manchester City di Guardiola. Nella ripresa, al 7', è arrivato il pareggio di Alex Iwobi e, 2' più tardi, il vantaggio di Brian Idowu. Ancora Iwobi, al 28', ha chiuso i conti, calando il poker contro la squadra allenata da Jorge Sampaoli, della quale facevano parte gli 'italiani' German Pezzella (Fiorentina), Perotti (Roma), Gomez (Atalanta), Dybala (Juventus).

21:37Fondi Sardegna: verso richiesta processo per 34 consiglieri

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - E' alla stretta finale l'inchiesta della Procura di Cagliari sul presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna nella XIII legislatura, dal 2004 al 2009. Il pubblico ministero Marco Cocco sta aspettando la fissazione dell'udienza preliminare in cui ufficializzare le sue richieste di rinvio a giudizio con l'accusa di peculato aggravato. In questo fascicolo restano i nomi di 30 tra consiglieri ex consiglieri del centrosinistra (Democrazia e Libertà, Pd, Ulivo e Margherita) e quattro dei Riformatori. Già fissata invece al 5 dicembre l'udienza davanti al Gup per sei ex consiglieri di Rifondazione comunista. In sede di chiusura indagini - a fine 2015 - il magistrato aveva stralciato la posizione di alcuni indagati, per i quali si è poi arrivati all'archiviazione (Francesco Sanna, Marco Meloni, Eliseo Secci e Marco Espa), mentre per tutti gli altri aveva sollecitato il rinvio a giudizio. Stralciata anche l'ex sottosegretaria alla Cultura, Francesca Barracciu, ora a processo da sola davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari. Complessivamente - tra XIII e XIV legislatura - sono un'ottantina i politici sardi pressoché di tutti i gruppi finiti nel registro degli indagati per l'uso illecito dei fondi. I trenta ex consiglieri del centrosinistra che attendono la fissazione dell'udienza sono Antonio Ignazio Calledda, Siro Marrocu, Chicco Porcu, Giuseppe Cuccu, Mario Bruno, Antonio Biancu, Nazareno Pacifico, Alberto Sanna, Vincenzo Floris, Silvio Lai, Giovanni Battista Orrù, Angelina Corrias, Salvatore Mattana, Giacomo Spissu, Giuseppe Matteo Pirisi, Renato Cugini, Francesco Sabatini, Alessandro Frau, Gavino Manca, Mariuccia Cocco, Stefano Pinna, Gianluigi Gessa, Simonetta Sanna, Elio Corda, Carmelo Cachia, Giommaria Uggias, Beniamino Scarpa, Giovanni Giagu, Giovanni Tocco e Tarcisio Agus. I Riformatori invece sono: Pierpaolo Vargiu, Attilio Dedoni, Gavino Cassano e Franco Sergio Pisano. Il 16 novembre proseguirà l'udienza per gli ex di Fortza Paris e Udc, il 7 dicembre, invece, nuovo round per gli ex An.(ANSA).

21:24Maltempo: masso cade su strada a Nuoro, tragedia sfiorata

(ANSA) - NUORO, 14 NOV - Tragedia sfiorata nel pomeriggio sulla provinciale 45 alle porte di Nuoro: un masso di circa due metri si è staccato dal costone della montagna, nella zona di Valverde sotto la zona della Solitudine ed è caduto al centro della strada che da Marreri porta alla statale 131 che collega Cagliari a Sassari. Fortunatamente nessuno é rimasto ferito: quando il masso è franato quel tratto della provinciale era deserto. La caduta è stata provocata dalle abbondanti piogge cadute nel Nuorese nelle ultime ore. Sul posto è arrivata una pattuglia del Corpo Forestale e una squadra di operai di Forestas per cercare di liberare la strada e ripristinare la viabilità. Nel contempo è stato effettuato un sopralluogo sul costone per capire se ci sia il pericolo di nuove frane.

21:16Usa: sparatoria in scuola elementare, almeno 3 morti

(ANSA) - NEW YORK, 14 NOV - Sparatoria in una scuola elementare, la Rancho Tehama School, in California. Secondo i media americani almeno tre persone sono state uccise, mentre fra i feriti si contano molti studenti e anche un bambino di sei anni. Anche il killer è rimasto ucciso. Gli scolari feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali dell'area. La sparatoria è avvenuta a Rancho Tehama, una comunità di 3.500 persone. Poco prima delle nove del mattino la polizia è stata allertata per alcuni colpi di arma da fuoco sparati alla Rancho Tehama School.

20:50Bimba annegata in piscina in Friuli, tre condanne

(ANSA) - UDINE, 14 NOV - Tre condanne, da 10 a 14 mesi, sono state inflitte oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Udine Carlotta Silva nei confronti dei vertici del circolo privato "W la…" di San Mauro di Premariacco (Udine) nella cui piscina, il 10 luglio 2011, annegò una bambina di 7 anni. La piccola era andata a trascorrere la domenica pomeriggio in piscina con il papà. Intorno alle 14.30 un bagnante notò il suo corpo sul fondo della piscina; la piccola si era divisa per qualche minuto dal padre, alla ricerca di uno scivolo con cui giocare. Le condanne sono state inflitte al presidente, vicepresidente e segretario del circolo, Moreno Saccavini, Andrea Pontonutti e Andrea Saccavini, a processo con un'imputazione coatta di omicidio colposo dopo due richieste di archiviazione avanzate dalla Procura. Al termine dell'udienza il pm e la difesa (avvocati Guglielmo Pelizzo e Gianluca Visonà) avevano chiesto l'assoluzione dei vertici del circolo.

20:47Centro sociale Làbas contesta domani Fico-Eataly e Gentiloni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Il centro sociale Làbas annuncia una protesta per domani pomeriggio davanti al parco agroalimentare Fico-Eataly world di Bologna, che domani ha in programma la sua inaugurazione ufficiale alla presenza anche del premier Paolo Gentiloni. "Domani dalle ore 15:30 - scrive Làbas su facebook - saremo insieme a 'LUBo Libera Università Bologna' e 'Studenti Medi Autorganizzati Bologna' davanti alla Disneyland del cibo per avviare una campagna di contro-informazione e di contrasto all'alternanza scuola-lavoro e per ricordare a Farinetti e al primo ministro Gentiloni (il quale sarà presente all'inaugurazione) che in molti alzano la testa e iniziano a dire senza paura che LAVORARE GRATIS NON E' FICO!". (ANSA).