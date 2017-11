Ultima ora

22:13Azzurri: De Laurentiis, allenatore? Anche Coni responsabile

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Se fossi il presidente della Figc, mi dimetterei per non fare la figura dello stupido. Dovrebbe andar via pure Uva". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, commentando l'esclusione dell'Italia dai Mondiali. "Secondo me - ha aggiunto il patron azzurro - ha qualche responsabilità pure il Coni: non avrebbe dovuto permettere di prendere questo allenatore".

22:12Italia lavora per migliorare condizioni umanitarie in Libia

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Sin dal primo momento l'Italia ha posto in tutte le sedi il problema delle condizioni umanitarie dei centri di accoglienza in Libia. Lo ha fatto d'intesa con l'Ue e sollecitando anche le agenzie Onu a operare e a lavorare in questa direzione in Libia. Sono mesi che chiediamo a tutti i player coinvolti di moltiplicare l'impegno e gli sforzi in Libia per assicurare condizioni accettabili e dignitose alle persone presenti nei centri di accoglienza". Lo si legge in una nota della Farnesina dopo la denuncia di stamattina dell'Alto commissario Onu per i diritti umani. "In questo senso l'Italia sta sostenendo, anche finanziariamente, l'iniziativa di Unhcr e Oim che stanno operando in Libia, pur sapendo che la Libia non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra. Si deve passare ora dalla denuncia e dalla consapevolezza a un'azione rapida, efficace, imprescindibile dalla parte dei diritti e della dignità delle persone, associando questo sforzo alla lotta per stroncare il traffico illegale di esseri umani".

22:11Colombia commemora la tragedia di Armero

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La Colombia ha commemorato i 32 anni dalla tragedia di Armero, il più devastante disastro naturale avvenuto nella storia del Paese sudamericano per il quale morirono 23 mila persone. Secondo quanto racconta Radio Santa Fe, la tragedia è avvenuta la mattina del 13 novembre del 1985, quando l'eruzione del vulcano Nevado del Ruiz uccise oltre metà dei 40 mila abitanti del comune di Armero. La lava fuoriuscita dal vulcano provocò lo scioglimento dei ghiacciai e della neve, aumentando in flusso dei fiumi Lagunillas e Guali e dei torrenti, che a loro volta provocarono una valanga di fango, acqua, lava e cenere che travolse la valle di Armero. Oggi la pianura è un cimitero desolato pieno di croci e tombe sparse sul terreno, con una croce grande al centro dove si trovava la chiesa principale della città fantasma. Simbolo della tragedia è stata la storia di Omayra Sánchez, una bambina rimasta intrappolata nel fango con le gambe incastrate in una struttura di cemento armato.

22:00Sisma Iran: indagine sugli edifici crollati

(ANSA) - SARPOL-E-ZAHAB (IRAN), 14 NOV - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per chiarire perché alcune abitazioni costruite durante la presidenza di Mahmud Ahmadinejad siano crollate, mentre altre hanno retto dopo il potente sisma di magnitudo 7.3, al confine con l'Iraq, con un bilancio di 530 morti. La città curda di Sarpol-e-Zahab, è stata ricostruita dopo la guerra degli anni Ottanta con l'Iraq, e le mura esterne di un complesso di case sono collassate per il terremoto, mentre "altri edifici costruiti da privati sono rimasti in piedi", hanno riferito alcuni testimoni.

21:45Bimbo morto nel pozzo: indagata titolare frantoio

(ANSA) - CORINALDO (ANCONA), 14 NOV - C'è un indagato per la morte del piccolo Florin, il bimbo rumeno di 5 anni precipitato sabato sera in un pozzo non coperto del frantoio Brignoni a Corinaldo (Ancona), mentre il padre, la nonna e la zia aspettavano che le olive che avevano portato in azienda venissero lavorate. A quanto si è appreso si tratta della titolare del frantoio: il difensore, avv. Giuseppe Muzi, ha nominato un proprio perito nell'autopsia condotta oggi sul corpicino di Florin dal medico legale Loredana Buscemi. L'esito dell'esame verrà depositato entro 60 giorni. Al vaglio della procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, ci sono sia le condizioni del pozzetto, largo circa 60 cm e punto di raccolta degli scarti della lavorazione delle olive, sia eventuali responsabilità dei gestori del frantoio, dove erano in corso lavori di spurgo della cisterna. I funerali di Florin giovedì 16 novembre alle 9:30 presso la chiesa dell'Ospedale di Senigallia.

21:40Calcio: amichevoli, Argentina-Nigeria 2-4

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'Argentina stecca la seconda amichevole disputata in Russia e viene sconfitta, nello stadio di Krasnodar, dalla Nigeria per 4-2. Priva di Leo Messi, tornato anzitempo a Barcellona, l'Albiceleste aveva ottenuto il doppio vantaggio fra il 28' e il 36' con l'ex interista Banega e il 'Kun' Aguero. Gli africani - prima squadra del continente a qualificarsi al Mondiale 2018 - non si sono demoralizzati e, prima della chiusura del tempo, hanno accorciato le distanze con Iheanacho, attaccante del Manchester City di Guardiola. Nella ripresa, al 7', è arrivato il pareggio di Alex Iwobi e, 2' più tardi, il vantaggio di Brian Idowu. Ancora Iwobi, al 28', ha chiuso i conti, calando il poker contro la squadra allenata da Jorge Sampaoli, della quale facevano parte gli 'italiani' German Pezzella (Fiorentina), Perotti (Roma), Gomez (Atalanta), Dybala (Juventus).

21:37Fondi Sardegna: verso richiesta processo per 34 consiglieri

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - E' alla stretta finale l'inchiesta della Procura di Cagliari sul presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna nella XIII legislatura, dal 2004 al 2009. Il pubblico ministero Marco Cocco sta aspettando la fissazione dell'udienza preliminare in cui ufficializzare le sue richieste di rinvio a giudizio con l'accusa di peculato aggravato. In questo fascicolo restano i nomi di 30 tra consiglieri ex consiglieri del centrosinistra (Democrazia e Libertà, Pd, Ulivo e Margherita) e quattro dei Riformatori. Già fissata invece al 5 dicembre l'udienza davanti al Gup per sei ex consiglieri di Rifondazione comunista. In sede di chiusura indagini - a fine 2015 - il magistrato aveva stralciato la posizione di alcuni indagati, per i quali si è poi arrivati all'archiviazione (Francesco Sanna, Marco Meloni, Eliseo Secci e Marco Espa), mentre per tutti gli altri aveva sollecitato il rinvio a giudizio. Stralciata anche l'ex sottosegretaria alla Cultura, Francesca Barracciu, ora a processo da sola davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari. Complessivamente - tra XIII e XIV legislatura - sono un'ottantina i politici sardi pressoché di tutti i gruppi finiti nel registro degli indagati per l'uso illecito dei fondi. I trenta ex consiglieri del centrosinistra che attendono la fissazione dell'udienza sono Antonio Ignazio Calledda, Siro Marrocu, Chicco Porcu, Giuseppe Cuccu, Mario Bruno, Antonio Biancu, Nazareno Pacifico, Alberto Sanna, Vincenzo Floris, Silvio Lai, Giovanni Battista Orrù, Angelina Corrias, Salvatore Mattana, Giacomo Spissu, Giuseppe Matteo Pirisi, Renato Cugini, Francesco Sabatini, Alessandro Frau, Gavino Manca, Mariuccia Cocco, Stefano Pinna, Gianluigi Gessa, Simonetta Sanna, Elio Corda, Carmelo Cachia, Giommaria Uggias, Beniamino Scarpa, Giovanni Giagu, Giovanni Tocco e Tarcisio Agus. I Riformatori invece sono: Pierpaolo Vargiu, Attilio Dedoni, Gavino Cassano e Franco Sergio Pisano. Il 16 novembre proseguirà l'udienza per gli ex di Fortza Paris e Udc, il 7 dicembre, invece, nuovo round per gli ex An.(ANSA).