11:01Violenza sessuale: violentò turista, arrestato membro gang

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Un salvadoregno di 28 anni, con precedenti per tentato omicidio e ritenuto componente della gang MS18 (un sottogruppo del cosiddetto 'Barrio 18'), è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato una turista canadese di 30 anni lo scorso 17 settembre a Milano. I militari del Comando provinciale di Milano lo hanno rintracciato ad Alessandria. Le indagini sono state svolte dal nucleo operativo della compagnia Milano-Porta Monforte, con il supporto del Ris di Parma. La donna aveva raccontato di aver accettato il passaggio dallo sconosciuto che si era offerto di accompagnarla alla fermata degli autobus di Lampugnano per prenderne uno diretto a Venezia, ma in realtà l'aveva portata in un luogo appartato in zona parco Lambro e l'aveva violentata. Violenza poi accertata alla cinica Mangiagalli. Sarebbe stata la stessa donna a collaborare con gli investigatori e a fornire una descrizione dell'assalitore.

10:55Pa: assenteismo alla Ibc, 22 dipendenti verso il processo

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - La Procura di Bologna ha chiuso le indagini sull'assenteismo all'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna e inviato l'avviso di conclusione a 22 dipendenti: per loro presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato. Per sei indagati, tra cui Cinzia Cracchi, l'ex fidanzata e accusatrice di Flavio Delbono, si profila invece la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, come riportano quotidiani locali. Il caso Ibc fu sollevato a inizio aprile da Striscia La Notizia, che riprese i dipendenti mentre uscivano senza timbrare il cartellino. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinato dal Pm Michela Guidi. Il danno provocato è di circa 600mila euro. Un dipendente è stato licenziato, mentre una ventina sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari e sospesi; i vertici si erano dimessi.(ANSA).

01:33Calcio: amichevoli, Inghilterra-Brasile 0-0

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - E' finita 0-0 l'amichevole di Wembley tra Inghilterra e Brasile. I sudamericani hanno dominato gran parte dell'incontro ma senza trovare la rete mentre gli inglesi, in formazione 'sperimentale', sono riusciti a portare a casa il sesto risultato utile consecutivo. Più gol e spettacolo a Colonia, dove la Germania nel recupero è riuscita ad evitare la sconfitta con la Francia. La squadra di Deschamps è andata in vantaggio al 33' pt con Lacazette e solo al 6' della ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con Werner. Nuovo vantaggio della Francia, e doppietta per Lacazette, al 26' e solo al 48' Stindl ha siglato il 2-2. Anche la Spagna è andata solo vicina alla vittoria a San Pietroburgo, ospite della Russia. Le Furie Rosse sono andate sul 2-0, grazie alle reti di Jordi Alba al 9' e di Ramos su rigore al 35', ma i russi hanno segnato al 41' con Smolov e Miranchuk ha pareggiato al 6' st. Un nuovo rigore all'8', sempre con Ramos, sembrava favorire la Spagna prima del definitivo 3-3 siglato ancora da Smolov al 34'.

01:30Tennis: Atp Finals, Federer batte Zverev ed è in semifinale

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Roger Federer ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev nel match più atteso della fase a gironi delle Atp World Tour Finals 2017 in corso alla "O2 Arena" di Londra. Il n.2 al mondo, 36 anni, si è imposto col punteggio di 7-6, 5-7, 6-1, in poco meno di due ore e un quarto, sul ventenne contendente, già numero tre del ranking. Il fuoriclasse svizzero grazie alla vittoria ipoteca la prima posizione nel girone "Boris Becker" e quindi un posto in semifinale. Giovedì affronterà Marin Cilic, eliminato oggi da Sock, mentre Zverev dovrà fare lo spareggio contro lo statunitense.

00:16Mondiali: Danimarca ultima squadra europea qualificata

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - E' la Danimarca la trentesima squadra, l'ultima europea, a qualificarsi per il Mondiale 2018. La squadra allenata dal norvegese Age Hareide si è imposta 5-1 a Dublino sull'Irlanda nel ritorno dell'ultimo dei quattro spareggi previsti per il Vecchio Continente. La partita di andata, a Copenaghen, si era conclusa 0-0. Dopo la rete di Duffy al 6' pt, la Danimarca ha chiuso il primo tempo in vantaggio per le reti di Christensen al 29' ed Eriksen al 32'. L'attaccante del Tottenham si è ripetuto al 18' e al 29' della ripresa, mentre al 90' è arrivata la quinta rete dell'ex juventino Bendtner.

00:14Azzurri: Di Biagio “Anno zero dell’Italia è stato tempo fa”

(ANSA) - FROSINONE, 14 NOV - "L'anno zero del calcio italiano è stato cinque o sei anni fa, ma pochi se ne sono resi conto. Ora è arrivato un risultato eclatante e tutti si spara a zero, ma noi quando parlavamo dei giovani che non avevano spazio nelle loro squadre di club non volevamo fare un discorso di interesse per la nostra Nazionale, ma per il bene di tutti". Queste le parole del selezionatore dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio, dopo la vittoria per 3-2 nell'amichevole con la Russia a Frosinone. "Oggi comunque non è stata una giornata bella. Ieri è andata come sappiamo e soprattutto è stata una serata non facile per nessuno di noi", ha detto ancora Di Biagio, che ad una domanda relativa ad una possibile chiamata per diventare il nuovo ct ha risposto: "E' stato detto, ma non sono domande da porre a me, sono da fare ai vertici. Sono due anni che vengo accostato alla panchina della nazionale o a tante altre di serie A, B o C. Per quanto mi riguarda io sto all'under 21, penso a lavorare con i giovani", ha concluso Di Biagio.

00:04Super Mario corre verso Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 14 NOV - Super Mario verso Hollywood. Illumination Entertainment, che produce film animati per Universal Pictures, è vicina a un accordo con Nintendo per portare sul grande schermo 'Super Mario Bros', il personaggio dei videogiochi. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le trattative fra Illumination e Nintendo per un possibile film sul popolare personaggio vanno avanti da tempo. Nintendo non ha siglato accordi per film o serie televisive basate sul Super Mario dal 1993, quando il film 'Super Mario Brothers' fu bocciato dal pubblico e dalla critica.