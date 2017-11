Ultima ora

11:16Tangenti: due arresti per lavori Università Padova

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - Un dirigente dell'Università di Padova e un imprenditore edile sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo per tangenti inerenti ai lavori di manutenzione dell'ateneo euganeo. Si tratta di Ettore Ravazzolo, dirigente dell'Area Sicurezza ed Edilizia e Sicurezza dell' Università di Padova, e dell'imprenditore Massimiliano De Negri operante nel settore di tinteggiatura e piccole opere murarie. Sono accusati di corruzione per atti contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I fatti si riferiscono al 2016. I provvedimenti sono stati notificati dalla sezione di polizia Giudiziaria della procura di Padova che ha inoltre disposto perquisizioni nei confronti di imprenditori e dipendenti dello stesso ateneo patavino.

11:10Rally: Andreucci festeggia la ‘stella’ ‘e mi diverto ancora’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Se il mondo del motorsport fosse come quello del calcio, ora Paolo Andreucci potrebbe cucirsi sulla tuta la sua prima stella. Alla chiusura della stagione 2017 ha, infatti, conquistato il suo 10° scudetto nel Campionato Italiano Rally, il settimo assieme a Peugeot. Nessun altro pilota italiano è riuscito anche solo ad avvicinarsi a questo risultato che corona trent'anni di carriera agonistica, sempre ai massimi livelli. ''È superfluo dire che sono emozionato - dichiara il dieci volte campione italiano - per aver centrato questo obiettivo, per di più insieme a Peugeot con cui abbiamo costruito qualcosa di veramente importante nel mondo dei rally italiani. Che dire di più? Il decimo titolo mi ricorda che corro da trent'anni. Tanti da un certo punto di vista, pochi tenendo conto che gareggiare mi diverte ancora. Il futuro? Chi lo sa! Di certo, mai dire mai''.

11:05Incidenti stradali: scontro auto-pullman, 14 feriti

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Un incidente stradale tra un'auto e un pullman si è verificato stamani prima dell'alba a Corbetta, nel Milanese. Dalle prime informazioni fornite dal 118, intervenuto sul posto con molte ambulanze, i feriti sarebbero 14, ma nessuno fra essi sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto alle 6.15 in via della Repubblica, e ha coinvolto una cinquantina di persone. I feriti, 14 persone uomini e donne tra i 36 e i 61 anni, sono stati trasportati in vari ospedali, nessuno in codice rosso.

11:01Violenza sessuale: violentò turista, arrestato membro gang

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Un salvadoregno di 28 anni, con precedenti per tentato omicidio e ritenuto componente della gang MS18 (un sottogruppo del cosiddetto 'Barrio 18'), è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato una turista canadese di 30 anni lo scorso 17 settembre a Milano. I militari del Comando provinciale di Milano lo hanno rintracciato ad Alessandria. Le indagini sono state svolte dal nucleo operativo della compagnia Milano-Porta Monforte, con il supporto del Ris di Parma. La donna aveva raccontato di aver accettato il passaggio dallo sconosciuto che si era offerto di accompagnarla alla fermata degli autobus di Lampugnano per prenderne uno diretto a Venezia, ma in realtà l'aveva portata in un luogo appartato in zona parco Lambro e l'aveva violentata. Violenza poi accertata alla cinica Mangiagalli. Sarebbe stata la stessa donna a collaborare con gli investigatori e a fornire una descrizione dell'assalitore.

10:55Pa: assenteismo alla Ibc, 22 dipendenti verso il processo

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - La Procura di Bologna ha chiuso le indagini sull'assenteismo all'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna e inviato l'avviso di conclusione a 22 dipendenti: per loro presto potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni dello Stato. Per sei indagati, tra cui Cinzia Cracchi, l'ex fidanzata e accusatrice di Flavio Delbono, si profila invece la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, come riportano quotidiani locali. Il caso Ibc fu sollevato a inizio aprile da Striscia La Notizia, che riprese i dipendenti mentre uscivano senza timbrare il cartellino. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinato dal Pm Michela Guidi. Il danno provocato è di circa 600mila euro. Un dipendente è stato licenziato, mentre una ventina sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari e sospesi; i vertici si erano dimessi.(ANSA).

01:33Calcio: amichevoli, Inghilterra-Brasile 0-0

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - E' finita 0-0 l'amichevole di Wembley tra Inghilterra e Brasile. I sudamericani hanno dominato gran parte dell'incontro ma senza trovare la rete mentre gli inglesi, in formazione 'sperimentale', sono riusciti a portare a casa il sesto risultato utile consecutivo. Più gol e spettacolo a Colonia, dove la Germania nel recupero è riuscita ad evitare la sconfitta con la Francia. La squadra di Deschamps è andata in vantaggio al 33' pt con Lacazette e solo al 6' della ripresa i padroni di casa hanno pareggiato con Werner. Nuovo vantaggio della Francia, e doppietta per Lacazette, al 26' e solo al 48' Stindl ha siglato il 2-2. Anche la Spagna è andata solo vicina alla vittoria a San Pietroburgo, ospite della Russia. Le Furie Rosse sono andate sul 2-0, grazie alle reti di Jordi Alba al 9' e di Ramos su rigore al 35', ma i russi hanno segnato al 41' con Smolov e Miranchuk ha pareggiato al 6' st. Un nuovo rigore all'8', sempre con Ramos, sembrava favorire la Spagna prima del definitivo 3-3 siglato ancora da Smolov al 34'.

01:30Tennis: Atp Finals, Federer batte Zverev ed è in semifinale

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Roger Federer ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev nel match più atteso della fase a gironi delle Atp World Tour Finals 2017 in corso alla "O2 Arena" di Londra. Il n.2 al mondo, 36 anni, si è imposto col punteggio di 7-6, 5-7, 6-1, in poco meno di due ore e un quarto, sul ventenne contendente, già numero tre del ranking. Il fuoriclasse svizzero grazie alla vittoria ipoteca la prima posizione nel girone "Boris Becker" e quindi un posto in semifinale. Giovedì affronterà Marin Cilic, eliminato oggi da Sock, mentre Zverev dovrà fare lo spareggio contro lo statunitense.