11:37Pittrice scomparsa: iniziata autopsia a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 15 NOV - E' iniziata questa mattina alle 9,30, nell'obitorio dell'ospedale di Macerata, l'autopsia del cadavere della donna rinvenuta a Tolentino, che secondo i primi risultati del dna sarebbe Renata Rapposelli, la pittrice 64enne scomparsa da Ancona il 9 ottobre scorso, dopo una visita a marito e figlio in Abruzzo. L'esame autoptico è affidato ai medici legali Loredana Buscemi e Antonio Tombolini. Non si prevede che possano uscire dall'obitorio prima delle 13.(ANSA).

11:32Terremoti: Corea Sud, scossa magnitudo 5.5 a Pohang

(ANSA) - PECHINO, 15 NOV - Due potenti terremoti sono stati rilevati in Corea del Sud con epicentro in mare a 6 km a nord della città di Pohang, sulla costa sudorientale: la prima scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata verso le 14:29 locali (6:29 in Italia), seguita poco dopo da un'altra di magnitudo 5.4. L'onda sismica è stata percepita anche a Seul, distante oltre 300 chilometri, ha riferito la Korea Meteorological Administration. Per ora non si segnalano rischi di possibili tsunami.

11:29Zimbabwe: Zanu-Pf, né partito né Paese sono di Mugabe

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La notte scorsa la 'first family' è stata detenuta ed è al sicuro, questo è stato necessario per la costituzione e per il bene del Paese. Né lo Zimbabwe, né Zanu sono di proprietà di Mugabe e sua moglie": lo scrive su Twitter il partito del presidente Mugabe, Zanu-Pf, prendendo le distanze dal capo dello Stato. "Oggi comincia una nuova era e il compagno Mnangagwa ci aiuterà a ottenere uno Zimbabwe migliore". In un altro tweet il partito sottolinea che il vicepresidente defenestrato ed esiliato Mnangagwa sarà il presidente di Zanu-Pf.

11:28Russia: cade piccolo aereo, 8 morti

(ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Otto persone sono morte nello schianto di un aereo passeggeri a corto raggio nel territorio di Khabarovsk, dell'Estremo Oriente russo. Lo riporta la Tass. Unico sopravvissuto un bimbo di tre anni: l'aereo stava trasportando due piloti e sette passeggeri. "Otto persone sono morte e un bambino è sopravvissuto", ha detto un portavoce. Il bimbo è stato portato in un ospedale in gravi condizioni, ha dichiarato un funzionario presso l'amministrazione del villaggio di Nelkan, Vera Shulyatyeva. L'aereo, in viaggio da Khabarovsk verso il villaggio di Nelkan (circa 1000 km da Khabarovsk), era di proprietà della Khabarovsk Airlines. E' stata aperta un'indagine sull'incidente.

11:25Zimbabwe: esercito, abbiamo Mugabe e moglie in custodia

(ANSA) - IL CAIRO, 15 NOV - L'esercito dello Zimbabwe ha annunciato di avere in custodia il presidente Robert Mugabe e la moglie Grace. "La loro sicurezza è garantita", si afferma nella dichiarazione letta alla televisione da un portavoce delle forze armate, diffusa anche su internet. Le forze armate hanno annunciato fra l'altro che stanno proteggendo uffici governativi e strade della capitale, riferisce l'agenzia Ap. (ANSA).

11:16Tangenti: due arresti per lavori Università Padova

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - Un dirigente dell'Università di Padova e un imprenditore edile sono stati raggiunti da un provvedimento restrittivo per tangenti inerenti ai lavori di manutenzione dell'ateneo euganeo. Si tratta di Ettore Ravazzolo, dirigente dell'Area Sicurezza ed Edilizia e Sicurezza dell' Università di Padova, e dell'imprenditore Massimiliano De Negri operante nel settore di tinteggiatura e piccole opere murarie. Sono accusati di corruzione per atti contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I fatti si riferiscono al 2016. I provvedimenti sono stati notificati dalla sezione di polizia Giudiziaria della procura di Padova che ha inoltre disposto perquisizioni nei confronti di imprenditori e dipendenti dello stesso ateneo patavino.

11:10Rally: Andreucci festeggia la ‘stella’ ‘e mi diverto ancora’

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Se il mondo del motorsport fosse come quello del calcio, ora Paolo Andreucci potrebbe cucirsi sulla tuta la sua prima stella. Alla chiusura della stagione 2017 ha, infatti, conquistato il suo 10° scudetto nel Campionato Italiano Rally, il settimo assieme a Peugeot. Nessun altro pilota italiano è riuscito anche solo ad avvicinarsi a questo risultato che corona trent'anni di carriera agonistica, sempre ai massimi livelli. ''È superfluo dire che sono emozionato - dichiara il dieci volte campione italiano - per aver centrato questo obiettivo, per di più insieme a Peugeot con cui abbiamo costruito qualcosa di veramente importante nel mondo dei rally italiani. Che dire di più? Il decimo titolo mi ricorda che corro da trent'anni. Tanti da un certo punto di vista, pochi tenendo conto che gareggiare mi diverte ancora. Il futuro? Chi lo sa! Di certo, mai dire mai''.