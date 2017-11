Ultima ora

15:15Piove in Palagiustizia Bari, calcinacci cadono da soffitto

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Pezzi di cartongesso sono caduti questa mattina dal soffitto del quarto piano (l'ultimo) del palazzo di giustizia di Bari a causa della pioggia. L'acqua, infatti, è penetrata dal terrazzo impregnando muri e tutti i pannelli isolanti posti a protezione degli impianti fino a inzuppare alcuni pannelli del cartongesso del soffitto che sono così crollati. Raccolti i calcinacci, però, al quarto piano resta il problema dell'acqua che cade dal soffitto e cola lungo le pareti, costringendo a posizionare bacinelle e secchi nei corridoi della Procura, proprio di fronte all'ufficio del procuratore, Giuseppe Volpe. Quello dei disagi strutturali del Palagiustizia di via Nazariantz che si acutizzano con le piogge copiose è un problema annoso dell'edificio, che si ripresenta ogni inverno, coinvolgendo non soltanto i corridoi del palazzo ma anche cancellerie, archivi e stanze dei magistrati. Anche oggi i secchi per raccogliere acqua piovana che cade dal soffitto sono posizionati nei bagni e in alcuni uffici.

15:00Lego apre mega store in centro a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Anche Roma avrà il suo Lego store, l'apertura è prevista per il 23 novembre nel centro della Capitale. I piccoli e grandi appassionati dei mattoncini avranno a disposizione oltre 200 metri quadri di gioco puro. L'inaugurazione del negozio di via Tomacelli, in partnership con Percassi, avverrà alle 12 con il taglio di un nastro fatto interamente di mattoncini. I monumenti di Roma caratterizzeranno tutto lo store: dalle colonne Romane realizzate in mattoncini, ai Gladiatori LEGO pronti ad accogliere i clienti, al mosaico, unico al mondo, della Fontana di Trevi, interamente realizzato in Danimarca in mattoncini. All'interno del LEGO Store di Roma, inoltre, sarà presente, per la prima volta, il "Pick a Brick" grazie al quale sarà possibile acquistare mattoncini sfusi tra una vastissima scelta di pezzi disponibili. Lo store conterrà anche un maxi banco Build a Mini su cui si potranno costruire e personalizzare la propria minifigure, scegliendo ogni più piccolo dettaglio del personaggio collezionabile LEGO.

14:56Azzurri: Lotti, Figc faccia riflessioni che tutti chiedono

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - "La Federazione è una istituzione autonoma e privata, fa le sue riflessioni. Io mi auguro che queste persone facciano le riflessioni che tutta Italia sta chiedendo di fare. Non c'e' niente altro da aggiungere". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti, a margine dell'intitolazione a Tina Anselmi del circolo del Pd di Nichelino, nel Torinese, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018.

14:53F. Massimo Castaldo (M5s) eletto vicepresidente Pe

(ANSA) - STRASBURGO, 15 NOV - L'eurodeputato del M5s Fabio Massimo Castaldo è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo in sostituzione dell'eurodeputato tedesco Alexander Graf Lambsdorff. Castaldo ha superato l'altra candidata, la liberale tedesca Gesine Meissner, raccogliendo 325 voti su 563 votanti. Per i pentastellati è la prima carica di peso in Europa.

14:52Marzabotto: saluto romano, denunciato per apologia

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Il calciatore Eugenio Maria Luppi, che dopo aver segnato un gol a Marzabotto, in una partita tra dilettanti, aveva fatto il saluto romano e mostrato una maglietta con un'aquila su un tricolore, è stato denunciato per apologia di fascismo. A fare subito una relazione alla Procura di Bologna sui fatti e sul comportamento del giocatore del '65 Futa' sono stati i Carabinieri della Compagnia di Vergato, che hanno anche sequestrato la maglia. (ANSA).

14:45Maltempo: Comuni Appennino, esposto contro black-out Enel

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Camugnano e Grizzana Morandi (tutti in provincia di Bologna) hanno deciso di presentare un esposto alla procura della Repubblica nei confronti di Enel per l'interruzione della distribuzione di energia elettrica, causata dalla nevicata di lunedì, che ha tenuto a lungo senza luce diversi cittadini delle zone coinvolte. In corso a Monghidoro il secondo vertice fra i Comuni coinvolti e la prefettura. (ANSA).

14:33Migranti: missione Europarlamento in Libia dal 16/12

(ANSA) - STRASBURGO, 15 NOV - Una delegazione ufficiale di deputati europei si recherà in Libia dal 16 al 22 dicembre prossimi per verificare la situazione nel Paese e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali. Il via libera alla missione è stato dato oggi dal presidente del Pe Antonio Tajani. "Non possiamo continuare a lasciare la gestione dei flussi migratori nelle mani di trafficanti senza scrupoli che ci rimandano ai tempi bui della tratta degli schiavi", sottolinea Tajani in una nota.