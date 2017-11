Ultima ora

14:33Migranti: missione Europarlamento in Libia dal 16/12

(ANSA) - STRASBURGO, 15 NOV - Una delegazione ufficiale di deputati europei si recherà in Libia dal 16 al 22 dicembre prossimi per verificare la situazione nel Paese e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali. Il via libera alla missione è stato dato oggi dal presidente del Pe Antonio Tajani. "Non possiamo continuare a lasciare la gestione dei flussi migratori nelle mani di trafficanti senza scrupoli che ci rimandano ai tempi bui della tratta degli schiavi", sottolinea Tajani in una nota.

14:29Troupe striscia aggredita, dopo il fatto la ‘retata’ dei Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Dopo l'aggressione con rapina alla troupe del tg satirico 'Striscia La Notizia', i Carabinieri della Compagnia Bologna centro hanno organizzato una 'retata' nel parco della Montagnola. L'operazione, terminata all'alba, ha portato all'arresto per spaccio di cinque africani tra i 17 e i 32 anni, disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti di polizia e al sequestro di 119 grammi di marijuana. Durante il blitz altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti. Su disposizione della Procura, uno degli africani è stato rimesso in libertà, mentre gli altri quattro sono in camera di sicurezza, in attesa della convalida. (ANSA).

14:15Zimbabwe:opposizione, moglie Mugabe fuggita in Namibia

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Grace Mugabe, la moglie del presidente dello Zimbabwe, avrebbe lasciato il Paese per la Namibia in seguito al colpo di stato dei militari. Lo ha detto un parlamentare del partito di opposizione Mdc in Zimbabwe, Eddie Cross, alla Bbc, aggiungendo di ritenere che alla donna sia stato concesso di lasciare il paese la scorsa notte dall'esercito.

14:13Mdp: Speranza, bene Grasso, è figura di riferimento

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Io su Grasso ho il giudizio più positivo possibile. In tempi in cui tanti hanno chinato la testa lui è stato un buon esempio e la figura di Grasso può rappresentare una diversità, una figura di riferimento". Lo ha detto il coordinatore di Mdp Roberto Speranza a un forum di Repubblica tv.

14:13Whistleblowing: Camera, ok definitivo alla legge

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla legge sul Whistleblowing. Il testo sulla segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. I voti a favore sono stati 357, 46 i contrari (Fi e Di), 15 gli astenuti.

14:11Catalogna: Junqueras, Puigdemont è il nostro candidato

(ANSA) - BARCELLONA, 15NOV - In una lettera dal carcere il Vicepresident catalano e leader di Erc Oriol Junqueras ha indicato che nonostante i partiti indipendentisti vadano alle elezioni del 21 dicembre con liste separate, "diciamo alto e forte che il nostro candidato" alla presidenza della Generalità è "il presidente legittimo Carles Puigdemont". Erc, secondo i sondaggi, dovrebbe arrivare primo nelle urne.

14:05Papa: per lui una Lamborghini per finanziare carità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 NOV - Lamborghini ha realizzato un numero unico del modello Huracan che ha donato a Papa Francesco. L'auto verrà poi battuta all'asta da Sotheby's e il ricavato consegnato direttamente al Santo Padre che ha deciso di destinare il ricavato per alcuni progetti: la ricostruzione della Piana di Ninive per mezzo della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre". Il progetto intende garantire il ritorno dei cristiani nella Piana di Ninive in Iraq attraverso la riedificazione delle loro abitazioni, delle strutture pubbliche e dei luoghi di culto. Dopo un triennio vissuto da sfollati interni nel Kurdistan iracheno, i cristiani potranno finalmente tornare alle loro radici e riacquistare la loro dignità. Tra gli altri progetti che verranno finanziati quello della Comunità Papa Giovanni XXIII (donne vittime della tratta e della prostituzione) e per due associazioni italiane che svolgono attività soprattutto in Africa, la Gicam e Amici del Centrafrica.