14:56Azzurri: Lotti, Figc faccia riflessioni che tutti chiedono

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - "La Federazione è una istituzione autonoma e privata, fa le sue riflessioni. Io mi auguro che queste persone facciano le riflessioni che tutta Italia sta chiedendo di fare. Non c'e' niente altro da aggiungere". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti, a margine dell'intitolazione a Tina Anselmi del circolo del Pd di Nichelino, nel Torinese, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018.

14:53F. Massimo Castaldo (M5s) eletto vicepresidente Pe

(ANSA) - STRASBURGO, 15 NOV - L'eurodeputato del M5s Fabio Massimo Castaldo è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo in sostituzione dell'eurodeputato tedesco Alexander Graf Lambsdorff. Castaldo ha superato l'altra candidata, la liberale tedesca Gesine Meissner, raccogliendo 325 voti su 563 votanti. Per i pentastellati è la prima carica di peso in Europa.

14:52Marzabotto: saluto romano, denunciato per apologia

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Il calciatore Eugenio Maria Luppi, che dopo aver segnato un gol a Marzabotto, in una partita tra dilettanti, aveva fatto il saluto romano e mostrato una maglietta con un'aquila su un tricolore, è stato denunciato per apologia di fascismo. A fare subito una relazione alla Procura di Bologna sui fatti e sul comportamento del giocatore del '65 Futa' sono stati i Carabinieri della Compagnia di Vergato, che hanno anche sequestrato la maglia. (ANSA).

14:45Maltempo: Comuni Appennino, esposto contro black-out Enel

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - I Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Camugnano e Grizzana Morandi (tutti in provincia di Bologna) hanno deciso di presentare un esposto alla procura della Repubblica nei confronti di Enel per l'interruzione della distribuzione di energia elettrica, causata dalla nevicata di lunedì, che ha tenuto a lungo senza luce diversi cittadini delle zone coinvolte. In corso a Monghidoro il secondo vertice fra i Comuni coinvolti e la prefettura. (ANSA).

14:33Migranti: missione Europarlamento in Libia dal 16/12

(ANSA) - STRASBURGO, 15 NOV - Una delegazione ufficiale di deputati europei si recherà in Libia dal 16 al 22 dicembre prossimi per verificare la situazione nel Paese e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali. Il via libera alla missione è stato dato oggi dal presidente del Pe Antonio Tajani. "Non possiamo continuare a lasciare la gestione dei flussi migratori nelle mani di trafficanti senza scrupoli che ci rimandano ai tempi bui della tratta degli schiavi", sottolinea Tajani in una nota.

14:29Troupe striscia aggredita, dopo il fatto la ‘retata’ dei Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Dopo l'aggressione con rapina alla troupe del tg satirico 'Striscia La Notizia', i Carabinieri della Compagnia Bologna centro hanno organizzato una 'retata' nel parco della Montagnola. L'operazione, terminata all'alba, ha portato all'arresto per spaccio di cinque africani tra i 17 e i 32 anni, disoccupati, senza fissa dimora e con precedenti di polizia e al sequestro di 119 grammi di marijuana. Durante il blitz altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso di stupefacenti. Su disposizione della Procura, uno degli africani è stato rimesso in libertà, mentre gli altri quattro sono in camera di sicurezza, in attesa della convalida. (ANSA).

14:15Zimbabwe:opposizione, moglie Mugabe fuggita in Namibia

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Grace Mugabe, la moglie del presidente dello Zimbabwe, avrebbe lasciato il Paese per la Namibia in seguito al colpo di stato dei militari. Lo ha detto un parlamentare del partito di opposizione Mdc in Zimbabwe, Eddie Cross, alla Bbc, aggiungendo di ritenere che alla donna sia stato concesso di lasciare il paese la scorsa notte dall'esercito.