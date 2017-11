Ultima ora

18:34Isis: pm Venezia chiede condanna a 5 anni per Meriem

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Il pm di Venezia Francesca Crupi ha chiesto oggi una pena di 5 anni in contumacia, per arruolamento con finalità di terrorismo, per Meriem Rehaily, la 22enne foreign fighter di origini marocchine partita da Arzegrande (Padova) nel luglio del 2015 per andare a combattere in Siria nelle file dell'Isis. Secondo la rappresentante dell'accusa, la giovane "sapeva bene quello che andava a fare: quello a cui aspirava era morire per la causa dell'Isis. Avrebbe potuto compiere atti terroristici dopo essere stata reclutata".

18:33Maltempo: albero cade su auto, paura ma salva conducente

(ANSA) - SIENA, 15 NOV - Un'auto in transito sulla strada provinciale 146 a Chianciano è stata investita da un grosso albero che è caduto, forse a causa del maltempo. Tanta paura, ma solo ferite lievi per la donna alla guida della vettura. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarla dall'auto facendosi spazio con le motoseghe. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno riscontrato solo piccole escoriazioni. (ANSA).

18:32Sicurezza: è italiano il dissuasore da record

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 15 NOV - Si chiama J355, è interamente made in Italy, ed è stato progettato contro gli attacchi terroristici con automezzi, il dissuasore a scomparsa che può arrestare la corsa di un camion da 7,5 tonnellate lanciato a 80 km/h. Nei padiglioni della Fiera di Milano dove è in corso Sicurezza 2017, la rassegna internazionale del settore security, il sistema J355 è presentato dalla Faac azienda leader del comparto della automazione di ingressi e del controllo di accessi. Il sistema, basato su telecamere e dissuasori mobili è stato realizzato dall'azienda emiliana per proteggere obiettivi sensibili come aeroporti, ambasciate, Palazzi governativi, monumenti ecc.. J355, rispetto agli sbarramenti di cemento jersey, ha sicuramente il pregio di un impatto praticamente nullo dal punto di vista visivo (è quasi invisibile) e, in alcuni particolari casi, può essere utilizzato per impedire l'uscita da un perimetro. E' il caso ad esempio di alcuni concessionari di auto di lusso e storiche che, in alcuni paesi europei, lo hanno voluto per proteggere le loro supercar dai ladri. Finora il sistema di ultima generazione è stato soprattutto esportato e installato ad esempio a Dubai, all'aeroporto di Oslo e in alcuni siti australiani. In Italia, per ora sistemi di dissuasori mobili della Faac proteggono, tra gli altri l'aeroporto napoletano di Capodichino e una importante raffineria del milanese. (ANSA).

18:30Migranti: morte annegate le 26 donne a bordo nave spagnola

(ANSA) - SALERNO, 15 NOV - "La causa della morte è ascrivibile ad asfissia per annegamento per tutte le 26 vittime. In un solo caso la morte è stata determinata anche da uno 'shock emorragico' dovuto alla rottura del fegato, senza segni esterni da rapportare ad eventuali eventi traumatici avvenuti prima della caduta in acqua, potendo attribuire tale lesione al verosimile impatto contro superfici solide smusse". Con queste parole la Procura della Repubblica di Salerno pone la parola fine alla vicenda delle ventisei migranti i cui funerali verranno celebrati nel cimitero di Salerno venerdì prossimo alle ore 10. Sulle salme "non sono stati riscontrati segni di violenza fisica e/o sessuale recente". I cadaveri delle donne si trovavano sulla nave spagnola Cantabria che aveva a bordo 401 migranti soccorsi in quattro distinti Sar (Search and Rescue) effettuati al largo delle coste libiche il 3 novembre scorso.

18:30Tennis: Atp Finals, Dimitrov in semifinale

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Grigor Dimitrov si qualifica per le semifinali delle Atp Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Al bulgaro sono infatti bastati due match per garantirsi un posto tra i migliori quattro del torneo. Nella seconda giornata del gruppo Pete Sampras, Dimitrov ha superato per 6-0 6-2 il belga David Goffin, bissando il successo di due giorni fa con l'austriaco Dominic Thiem. Ieri si era qualificato per le semifinali lo svizzero Roger Federer, vincitore di due incontri nel gruppo Boris Becker.

18:15Azzurri: cominciata la riunione in Federcalcio

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiali 2018 in Russia. Sono tutti presenti al tavolo della Figc, in via Allegri, i rappresentanti delle componenti del calcio italiano, fra i quali anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e quello dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi. Ci sono anche, oltre a Carlo Tavecchio, il commissario straordinario della Lega B, Mauro Balata e il capo degli arbitri Marcello Nicchi.

18:09Maltempo: incidente stradale per pioggia nell’Ascolano

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 NOV - La pioggia che cade abbondante da diverse ore in tutto il Piceno sta causando disagi ma non si segnalano particolati criticità. Lungo la superstrada Ascoli-Mare si procede a velocità ridotta: ciò nonostante un'automobile si è ribaltata a causa del fondo stradale allagato. Segnalati piccoli allagamenti e modeste frane nelle zone collinari intorno ad Ascoli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A San Benedetto i sottopassi, chiusi per precauzione la notte scorsa, stamane erano tutti aperti e transitabili benché costantemente monitorati. In atto una mareggiata che al momento non desta comunque particolare allarme. Nel resto delle Marche i vigili del fuoco sono al lavoro in varie località per piante e cornicioni pericolanti, ma non ci sono allagamenti o problemi alla circolazione.