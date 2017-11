Ultima ora

17:48Usura ed estorsione, 6 anni e 8 mesi a Graziano Mesina

(ANSA) - SASSARI, 15 NOV - Sei anni e otto mesi di reclusione: è la condanna che il gup del tribunale di Sassari, Michele Contini, ha inflitto a Graziano Mesina per i reati di usura ed estorsione. Insieme all'ex primula rossa del banditismo sardo, è stato condannato a 5 anni anche Pierluigi Meloni, già direttore di una filiale del Banco di Sardegna, a Sassari, ritenuto l'intermediario fra Mesina e un imprenditore sassarese, vittima dell'estorsione. Le condanne del gup sono state più pesanti di quelle richieste dal pm Angelo Beccu, che aveva indicato in 4 anni e 2 mesi la giusta pena per Mesina e in 2 anni e 4 mesi per Meloni. È stato invece assolto da ogni accusa l'autista di Mesina, Giovanni Filindeu. I reati contestati si riferiscono a una vicenda del 2011, quando l'imprenditore sassarese Marco Milia chiese alla filiale del Banco di Sardegna di via 4 novembre, a Sassari, un prestito di 40 mila euro per poter iscrivere al campionato nazionale la squadra di basket Robur, di cui era dirigente. L'allora direttore della filiale, Pierluigi Meloni, anziché concedergli la somma di denaro richiesta tramite la banca, lo indirizzò da Mesina facendo da intermediario in una trattativa cui l'imprenditore non poté sottrarsi, ritrovandosi così costretto a restituire i 40 mila euro maggiorati di un tasso d'interesse da usura. Stamattina davanti al gup hanno parlato gli avvocati difensori Agostinangelo Marras, per Meloni, Maria Luisa Vernier e Beatrice Goddi, per Mesina, e Rinaldo Lai per Filindeu. Poi, a fine mattinata è arrivata sentenza: condanne per Mesina e Meloni, assoluzione per Filindeu. (ANSA).

17:46Maltempo: frane nel Teramano, cede tratto belvedere a Silvi

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 15 NOV - Paura a Silvi (Teramo) per il cedimento di parte del belvedere a causa di una frana provocata dalle abbondanti piogge di queste ore. Il terreno ha ceduto sotto la pavimentazione facendo crollare muro e parapetto e portandosi dietro anche un tratto di alcuni metri di ringhiera. Si tratta di un belvedere storico, noto per il panorama di tutta l'area metropolitana pescarese fino al mare. L'area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti tecnici comunali e protezione civile. Sempre a Silvi, al confine con Città Sant'Angelo (Pescara), costantemente monitorato il torrente Piomba, a rischio esondazione. Problemi anche sulla Ss16, al confine con Pineto (Teramo), nella zona della Torre di Cerrano, per l'abbondante presenza di fango sulla strada.

17:43Libano:ministro Esteri,basta ambiguità,Hariri rientri

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Non è normale che Hariri si trovi in una situazione ambigua, tutto il Libano lo sta aspettando e non c'è ragione perché non sia ancora tornato". Lo ha detto il ministro degli Esteri libanese Gebran Bassil, rispondendo ad una domanda dopo un incontro con Angelino Alfano a Roma. "Per uscire da questo dilemma" il premier può solo rientrare, "altrimenti potremmo pensare che ci siano interventi esterni che non possiamo accettare" e che minano la sovranità libanese, ha aggiunto Bassil.

17:43Ultrà: Agnelli in Corte Appello Figc

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha fatto il suo arrivo alla Corte d'Appello della Figc (presidente Sergio Santoro, componenti Cirillo, Greco, Ronzani e Sferrazza), è previsto il processo di secondo grado per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà. Si riparte dalla sentenza emessa dal Tribunale federale nazionale, che ha visto il numero uno bianconero condannato a un anno di inibizione, e un'ammenda di 300 mila euro per la Juventus. Il procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, aveva chiesto 30 mesi di inibizione per il presidente e due turni a porte chiuse per la società. Ad accompagnare Agnelli, gli avvocati Luigi Chiappero, Franco Coppi e Leonardo Cantamessa.

17:43Torino: p.za San Carlo, Comune auspica dissequestro area

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Il Comune di Torino auspica che "si verifichino quanto prima le condizioni per il dissequestro" dell'area di piazza San Carlo oggetto di indagine per i fatti dello scorso 3 giugno. Lo scopo, spiega l'amministrazione in una nota, è quello di procedere alla messa in sicurezza dell'area e di restituire il parcheggio all'utilizzo della cittadinanza. L'area in questione è quella a destra del monumento equestre a Emanuele Filiberto, contigua a una delle rampe di accesso al parcheggio interrato e, in questi mesi, meta di pellegrinaggio per tanti torinesi che hanno voluto portare un fiore o anche solo esprimere un pensiero per Erika Pioletti, la giovane donna morta per le conseguenze di quella serata. I tempi e le modalità del dissequestro dell'area, però, sono "strettamente connessi alle esigenze di accertamento dell'Autorità giudiziaria", osserva il Comune, e quindi "possono prescindere dalle iniziative intraprese per riottenere la disponibilità dell'area". (ANSA).

17:41Migranti: Ue, dall’Italia sforzi eroici

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - "Dobbiamo aumentare gli sforzi per affrontare le urgenze immediate e migliorare le condizioni dei migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in particolare in Libia, dove sono inaccettabili. L'Italia è un partner importante in questo lavoro, un partner che ha fatto sforzi eroici per salvare vite e sostenere la cooperazione con i Paesi. Abbiamo molto di cui ringraziare le autorità italiane". Così il commissario Ue Avramopoulos all'ANSA dopo le critiche dell'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu.

17:27Boldrini incontra Fassino, confronto su quadro politico

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Si è svolto questa mattina alla Camera, a quanto si apprende, un incontro tra la presidente Laura Boldrini e Piero Fassino. Il colloquio è stato chiesto da Fassino dopo che la direzione Dem lunedì lo ha incaricato di lavorare per la costruzione della coalizione di centrosinistra. Boldrini nel corso dell'incontro di stamane, a quanto viene riferito, ha espresso le sue personali considerazioni sulla situazione del Paese, sul quadro politico e sul dibattito in corso all'interno del centrosinistra.